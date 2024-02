Fußball-Kreisliga B2 Ein Punkt aus 14 Spielen: So geht Birkelbach II Rückrunde an

Birkelbach Trotz eines mageren Pünktchens in der Hinrunde haben die Sportfreunde Birkelbach II nur drei Zähler Rückstand aufs rettende Ufer.

Die Fußballer der Sportfreunde Birkelbach II stehen nach einer miserablen Hinrunde mit nur einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz der Fußball-Kreisliga B. Dass sich die Mannschaft von Manuel Kölsch damit auf dem einzigen Abstiegsplatz der Staffel befindet, ist dem Trainer selbstredend bewusst. Er reflektiert die Hinserie schonungslos: „Wenn man so viele Spiele verliert, dann steht man am Ende nicht zu Unrecht da und muss sich fragen, ob es für die Spielklasse reicht.“

Enge Personaldecke in der ersten Mannschaft

Der Negativstrudel der Birkelbacher ging gleich im ersten Saisonspiel los, als das Team gegen Laasphe vor dem Tor ein halbes Dutzend Großchancen liegen ließ und letztlich mit 0:5 verlor. Danach ging es stets bergab, nicht nur in der Tabelle, sondern auch mit der Stimmung, wie Kölsch erklärt: „Die Jungs haben angefangen, mehr negative Stimmung aufzubauen. Die Köpfe waren nicht mehr frei. Ab Spieltag fünf wurde die Personalsituation in der Ersten dann knapper und ich musste regelmäßig zwei Spieler hochgeben.“ Er ergänzt: „In den Vorjahren haben wir eher vom breiten Kader der Ersten profitiert, in diesem Jahr ist es nach den vielen Abgängen leider andersherum.“ Doch der Trainer möchte sich nicht in Ausreden flüchten: „Letztlich stehen wir da, wo wir jetzt sind, und müssen damit arbeiten.“

Hätte man mich Ende Januar angerufen, hätte ich gesagt, es wäre ein Trauerspiel. Da waren wir nur sechs oder sieben Leute. Manuel Kölsch - Trainer der Sportfreunde Birkelbach II über die Trainingsbeteiligung

Dafür sollte das Team die Wintervorbereitung nutzen, denn der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt trotz allem nur drei Punkte, doch bis dato ist die Trainingsbeteiligung laut Kölsch eine Achterbahnfahrt: „Hätte man mich Ende Januar angerufen, hätte ich gesagt, es wäre ein Trauerspiel. Da waren wir nur sechs oder sieben Leute.“ Nach ein paar Anrufen und Nachrichten an potenzielle Spieler sah es dann besser aus: „Anfang Februar waren wir dann plötzlich 16 Leute. Damit können wir natürlich super arbeiten, weshalb ich auch sofort das Spiel gegen Banfetal organisiert habe.“ Die Partie wurde zwar letztlich mit 0:2 verloren, stellte aber eine gute Einheit für die Sportfreunde dar, die laut Kölsch diese Spielpraxis brauchen: „Ziel ist an der Stelle in erster Linie gar nicht das Sportliche, sondern dass die Jungs mal wieder eine gute Stimmung ins Team bekommen und Bock haben zu kicken.“

Trainer Kölsch lässt persönliche Zukunft offen

Dennoch gibt sich der Trainer leicht hoffnungsvoll auf den Klassenerhalt, auch wenn er weiß, dass die Aufgabe unter den Vorzeichen alles andere als einfach werden wird: „Ich persönlich möchte die B-Klasse mit den Jungs gerne halten und bin überzeugt, dass wir auch Johannland und Dreis-Tiefenbach hinter uns lassen können, wenn jeder zum Training kommt und mitzieht.“ Zum Abschluss ergänzt er jedoch auch: „Für den Verein kann es unter Umständen aber auch mal besser sein, in die C-Klasse herunterzugehen und wieder ein paar mehr Spiele zu gewinnen.“

Auch wenn Kölsch seine persönliche Zukunft zunächst offen lässt, scheinen spannende Wochen für die Birkelbacher Reserve ins Haus zu stehen, denn der Trainer hat den Klassenerhalt noch lange nicht aufgegeben. Am Sonntag, dem 18. Februar, starten die Sportfreunde dann mit einem Heimspiel gegen die SG Laasphe/Niederlassphe, was eine perfekte Möglichkeit ist, um die Pleite aus dem Hinspiel wettzumachen.

