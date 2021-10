Ein nahezu perfekter Sonntag für den TuS Erndtebrück

Erndtebrück. Tim Schrage und Fuad Dodic treffen für den TuS Erndtebrück zum 2:0 gegen Preußen Münster II. Für den Kreispokal gibt es eine Kracher-Auslosung.

Ein gebrauchter Tag sieht definitiv anders aus. Eher so, wie ihn Kieran Schulze Marmeling, Trainer des SC Preußen Münster II nach der 0:2 (0:1)-Niederlage seiner Mannschaft am 7. Spieltag der Fußball-Oberliga Westfalen beim Tabellenzwölften TuS Erndtebrück beschrieb. „Wir haben verloren“, sagte der Übungsleiter in der Pressekonferenz zerknirscht, „und fahren jetzt noch zweieinhalb Stunden mit dem Bus nach Hause.“

Neben Marmeling stand Stefan Trevisi, und der konnte sehen, wie ein nahezu perfekter Sonntag ausschaut. Im direkten Blick des Übungsleiters lehnte Tim Schrage oben auf Terrasse des Clubhauses. Der Stürmer war gleich nach dem Abpfiff hinauf in die 1. Etage geeilt. Die erste schnelle Erfrischung hatte er sich redlich verdient, als er seine Mannschaft in der 40. Minute in Führung gebracht hatte. Abbas Attiee reagierte bei einem Abspielfehler der Münsteraner am schnellsten, passte auf Schrage – 1:0.

Chihiro Inada hatte die erste Chance für die Gastgeber gehabt, Münsters Torwart Steffen Westphal war aber zur Stelle. Ebenso sein Gegenüber Jonas Brammen, der bei einer Direktabnahme von Tobias Heering den Ball schnell genug festhielt. „Nach 25, 30 Minuten geben wir das so ein bisschen aus der Hand“, sagte Trevisi. Und er reagierte, schickte Jordi Ndombaxi für Inada aufs Feld, beorderte zudem Abbas Attiee von der rechten auf die linke Seite. „Wir haben mehr Tempo auf links gebraucht“, erklärte Co-Trainer Lars Birlenbach.

Zur Pause machte sich dann Fuad Dodic für einen Einsatz bereit. „Die zweite Hälfte kommt ja noch“, zeigte er sich zuversichtlich. In der 64. Minute kam er ins Spiel. Und nur vier Minuten später schaute er einmal, zweimal, zog aus 25 Metern Entfernung ab, traf zum umjubelten 2:0 für den TuS Erndtebrück.

„Wir müssen aber spätestens bis zur 60. Minute mit 3:0 führen“, bemängelte Übungsleiter Trevisi später. Wie etwa durch Lars Schardt, dessen Kopfball nach einer Attiee-Aktion an der Grundlinie knapp am Tor vorbei flog. So habe es „hinten raus nochmal eng“ werden können: „Wenn es dann mal 2:1 steht, weiß man nicht, was wird.“ Münsters Nick Selutin zielte knapp am Pfosten vorbei; Francesco di Pierro traf dann den Pfosten.

Vorne verpasste Erndtebrück derweil weiter den dritten Treffer: Als Schardt allein auf Keeper Westphal zulief, Schrage den Querpass aber nicht verwerten konnte. Oder als Ndombaxi nach einem Konter von rechts vor den Strafraum zog, den Ball mit links aber übers Tor trat.

Fünf Spiele ohne Niederlage

Die Erndtebrücker haben nun in den fünf Spielen nach der 0:4-Niederlage zum Saisonauftakt bei der Hammer SpVg. (15.) nicht verloren, blicken so gelassen voraus auf das kommende Gastspiel beim Spitzenreiter SC Paderborn II.

Und als dann noch die Nachricht vom Achtelfinal-Gegner im Kreispokal die Runde in der Mannschaft machte, war es Kapitän Admir Terzic, der der aktuellen Gefühlslage in seinem Team freien Lauf ließ: „Kaan-Marienborn? Geil!“

Namen und Zahlen

Aufstellung TuS Erndtebrück: Brammen – Fukuchi, Nwubani, Terzic, Tomita – Wolzenburg, Brusch – Attiee (64. Dodic), Schrage (81. Okoye), Inada (38. Ndombaxi) – Schardt (88. Yazar)

Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Tim Schrage (40.), 2:0 Fuad Dodic (68.).

Das nächste Spiel: SC Paderborn II (A) am Sonntag (15 Uhr) im Sportzentrum Breite Bruch.