Ein (ge)wichtiges Zeichen aus der D-Kreisliga

Durch Corona gab es nachvollziehbare Sorgen bezüglich der Zukunft mancher D-Liga-Mannschaften. Doch die Wechselbörse offenbart viel Gutes.

Man hätte denken können, dass die Personalfragen in den Vereinen im Kreis Siegen-Wittgenstein durch Corona und aufgrund der langen Spielpause vor der neuen Saison für ziemliche Probleme sorgen würden. Gerade in den unteren Ligen, wo Privates und Berufliches selbsterklärend einen hohen Stellenwert genießt, hat die Pandemie so manche Prioritäten verschoben. Der Radsport-Boom zum Beispiel ist durch Corona sicher kein prozesshaftes Phänomen, sondern ein plötzliches wie logisches. Mannschaftssportarten wie Fußball haben in solchen Zeiten wenig Argumente.

Quereinsteiger und Rückkehrer

Doch dann schaut man in die Wechselbörse der D-Kreisliga und ist positiv überrascht. Von Girkhausen über Weidenhausen bis Volkholz ist kein Spieler mit dem Vermerk „Karriereende“ gekennzeichnet. Drei der insgesamt zehn heimischen Mannschaften haben zudem keinen Abgang zu vermelden, bei dem Rest kann von größerem Hin und Her keine Rede sein. Beim FC Benfe hingegen fangen mit Tristan Six und Kevin Ruschin sogar zwei Spieler mit Fußball neu an. Hinzu kommen Tim Hofius, Gerhard Janzen (SV Schameder II) und Kai Stöcker (TuS Volkholz), die sich nach längeren Pausen wieder auf dem Platz zurückmelden.

Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass sich Kader besonders in der D-Kreisliga im Laufe einer Saison noch gehörig ändern werden. Doch darum geht es gerade nicht. Und es geht auch nicht um die Frage nach Qualitäten. Es geht erst einmal darum, dass sich Teams in der D-Liga stabilisieren und weiter existieren. Das haben die Verantwortlichen geschafft und davor ist der Hut zu ziehen.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

