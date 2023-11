Wittgenstein Der FC Ebenau schenkte Schameder im Derby 15 Tore ein. Dotzlar und Oberes Banfetal feierten wichtige Siege.

Während in Schwarzenau ein Platzverweis für Unverständnis sorgt, atmen in der Kreisliga A zwei Wittgensteiner Frauenteams nach schwierigen Wochen auf.

Die B-Juniorinnen des TuS Dotzlar kamen nicht zum Zuge, da der Gast aus Setzen zu wenig Spielerinnen aufwies. Auch die Partie JSG Wilden-Obersdorf-Wilnsdorf-Dielfen gegen SV Oberes Banfetal fiel aus. Hier waren es die Wittgensteinerinnen, deren Personaldecke krankheitsbedingt zu dünn war. Beide Spiele werden nachgeholt.

FC Ebenau – SV Schameder 15:0 (7:0). Trotz des Führungstreffers in der 6. Minute spielte der SVS zunächst gut mit, doch mit drei Toren binnen vier Minuten und dem Platzverweis gegen Franziska Hackler in der 30. Minute öffneten sich alle Schamederaner Scheunentore. Kevin Knebel, der mit Michel Hedrich den abwesenden Trainer Jan Philipp Klaus vertrat und sich mit dem Team „viel vorgenommen“ hatte, fand deutliche Worte: „Was der Schiri da gesehen haben will, ist mir ein Rätsel. Damit war natürlich der Stecker gezogen. Ich habe mich lautstark darüber beschwert und auch noch den gelben Karton gesehen.“

Eigene Ballverluste und die Qualität des Gegners seien schließlich „zu viel für uns“ gewesen, fügte Knebel hinzu. Der Tabellenzweite ließ dann auf heimischer Asche Ball und Gegner laufen, bereits zur Halbzeit stand es 7:0. FCE-Trainer Sascha Imhof: „Insgesamt bin ich zufrieden. Wir haben zu null gewonnen, damit belohnt sich die Mannschaft für ihre Defensivarbeit. Wichtig war, dass alle spielen und sich keine verletzt hat.“ Karla Mengel erzielte fünf Tore, Tessa Grauel vier, des Weiteren trafen Emilia Bald und Theresa Womelsdorf per Doppelpack sowie Laura Nipko und Sonja Feldbusch.

TuS Dotzlar – SV Fortuna Freudenberg III 3:2 (2:1). Einen Big Point landete der TuS Dotzlar gegen die Dritte von Fortuna Freudenberg. Durch die drei Punkte konnte sich das Team von Thorsten Gans von den unteren Rängen distanzieren und gleichzeitig am oberen Drittel anklopfen. In der ersten Halbzeit war der TuS spielbestimmend und hätte nach dem Doppelschlag von Celine Wirth (15., 26.) höher führen können, doch das Aluminium sowie die starke Keeperin der Gäste verhinderten das.

„In der zweiten Hälfte war es dann spannender als mir lieb war. Nach dem erneuten Ausgleich hätte das Spiel auch kippen können, da merkte man uns die fehlenden Kräfte nach den ganzen Verletzungen und Erkältungen an. Unterm Strich waren es aber gerade wegen der guten ersten Hälfte verdiente drei Punkte“, so Gans in seinem Fazit. Für den 3:2-Sieg sorgte schließlich Michelle Schneider in der 76. Minute.

SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden – SV Oberes Banfetal 2:13 (1:6). „Richtig schönen Fußball“ sah SVO-Coach Tobias Reuter von seinem Team, das auch in dieser Höhe verdient gewann. Gegen den Tabellenvorletzten sah die Marschroute direktes Pressing vor; der Plan ging mit dem ersten Ballgewinn auf: „Wir sind sofort voll draufgegangen und haben so in Minute eins das Führungstor erzielt. Das war natürlich super wichtig für die Köpfe und den weiteren Spielverlauf“, resümierte Reuter zufrieden.

Zwar kamen auch die Gastgeberinnen zu Chancen, doch der SVO zeigte insgesamt einen guten Auftritt in der Defensive. Einer der beiden Gegentreffer war ein sehenswerter Freistoß. Für Oberes Banfetal trafen Laura Franz vierfach, Hanna Jacobi und Emma Moß jeweils dreifach sowie Johanna Ermert, Sarah Weiß und Kira Fabienne Wamich. Durch den Kantersieg kletterte die Reuter-Elf auf den zehnten Tabellenplatz.

