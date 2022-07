Ein Ballon voller Wünsche landet beim GC Wittgensteiner Land

Während der Ferienspiele in Bad Berleburg nehmen zahlreiche Kinder das Angebot des Golfclubs Wittgenstein an und probiere ihre Schwünge beim Schnuppergolf aus.

Sassenhausen/Köln. Der Golfclub Wittgensteiner Land findet auf Bahn zwei einen Brief der kleinen Evelina aus Köln – und lädt sie prompt zum Reinschnuppern ein.

Dass manche Dinge manchmal aus heiterem Himmel passieren, durfte der Golfclub Wittgensteiner Land nun am eigenen Leibe erfahren. Buchstäblich aus dem Himmel kam nämlich eine Grußkarte bei den heimischen Golfer an.

Weit weg – im 134 Kilometer entfernten Köln-Porz – durften zum Abschluss des Schuljahres an der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsgrundschule in Köln die Kinder mit Helium gefüllte Ballons samt einem kleinen Brief mit frommen Wünschen in die Luft steigen lassen. 300 Schüler lernen an der integrativen Schule. Und oft gehen die Luftballons dann irgendwo auf ihrem Weg verloren. Alle Luftballons? Nein, einer strotzte nur so vor Kraft und wagte den Weg in Richtung Sauerland. Über die Gipfel des Rothaargebirges schleppte sich der Wunsch-Ballon, flog bis nach Wittgenstein und landete schließlich sanft auf der Bahn zwei des Golfplatzes in Sassenhausen – und das nach fast 600 Metern.

Die Mitglieder Bärbel und Wolf-Rüdiger Lessing fanden den rosa Brief und brachten ihn ins Clubhaus. Was für ein herziger Text darauf stand – denn die kleine Evelina aus der Klasse 4a wünschte sich, dass „Ich gut in der Schule bin und viele neue Freunde finde“. Als Geschäftsstellenleiter Sascha Jürgens den Kontakt zur Rektorin der Schule aufnahm, war die Freude bei Frau Beier riesengroß. Sie berichtete, dass bereits Freitagmittag die Ballons in die Luft gingen. Und ganze vier Tage später wurde dieser nun gefunden. Die Lessings haben der 10-jährigen Evelina eine kleine Spende für ein Eisessen mit der Familie in die Rückantwort gelegt.

Und der Golfclub hat die Familie zu einem Schnuppergolfen eingeladen. Was passend war: In der letzten Woche fanden Ferienspiele und Feriencamps statt und man sah viele glückliche Kindergesichter in Sassenhausen. Und nun auch eines in Köln, wenn der Brief zurück zu Evelina kommt.

