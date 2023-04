Ehrenamt: Wie Don Quichote im Kampf gegen Windmühlen

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Fast jedem Fußballverein fehlt es an freiwilligem Engagement. Dabei dreht sich alles um eine persönliche Einsicht, meint unser Kolumnist.

In der Grundschule gibt es täglich einen Klassiker. Irgendein Ding, sei es ein Kaugummipapier, eine Stiftkappe oder ein leeres Trinkpäckchen, liegt auf dem Boden. Alle rennen daran vorbei, niemand hebt es auf. Wenn dann die Lehrkraft darum bittet, sagen viele Kinder: „Das gehört mir nicht!“ Was also tun? Am Ende muss es ja jemand geben, der im Sinne der Gemeinschaft bereit ist zu sagen: Ok, das ist nicht von mir, aber ich schmeiße es freiwillig in den Mülleimer.

Im übertragenen Sinne beruht darauf das gesamte soziale Leben. Es ist diese Freiwilligkeit, auf der vor allem Vereine seit jeher basieren. Denn ohne sie könnten Getränke nicht verkauft, würden Eckfahnen nicht aufgestellt und das E-Jugend-Training nicht geleitet werden. Umso bedenklicher ist es, dass man in fast jedem Gespräch über die Lage im Verein dieselbe Antwort hört: Kaum jemand macht noch etwas! Oder wie es Harald Wittig, Vorsitzender des TuS Erndtebrück, schildert: „Die Bereitschaft, ehrenamtlich tätig zu sein, schwindet immer mehr, nicht nur im TuS.“

Von der Eder bis zur Lahn kämpfen einsame Don Quijotes gegen immer mehr Windmühlen. Alles dreht sich um die Einsicht, dass es mal nicht um einen selbst geht. Man stelle sich Erndtebrück ohne den TuS, Feudingen ohne den SV oder Banfe ohne den VfB vor. Will man bei diesen Szenarien wirklich tatenlos zuschauen? Lässt man Müll auf dem Boden liegen, weil er einem selbst nicht gehört? Die Entscheidung liegt – auch so eine schöne Sache am Ehrenamt – bei einem selbst.

