Edertal schafft Klarheit auf allen drei Trainerpositionen

Die Sportfreunde Edertal stellen frühzeitig die Weichen für die Zukunft.

Am Mittwochabend vermeldete der Vorstand des Traditionsvereins, dass alle drei Seniorentrainer auch in der kommenden Saison für den Verein weiterarbeiten werden. René Grund, Fußballobmann der Edertaler, zeigte sich dementsprechend zufrieden: „Wir freuen uns mitteilen zu können, dass Sandro Trevisi, Sven Schneider und Dominik Schmeck auch im kommenden Jahr unsere Seniorenmannschaften trainieren werden.”

Bei einem Blick auf die Tabellen überrascht dieses Vertrauen, das der Verein aus Raumland und Berghausen seinen Übungsleitern dadurch ausspricht kaum, stehen doch alle drei Mannschaften mindestens im Soll. Die „Erste“ führt nach neun Spieltagen als Aufsteiger sensationell die Tabelle der A-Kreisliga an, während die zweite Mannschaft, ebenfalls als Neuling, in der Kreisliga C2 auf einem soliden siebten Rang liegt. Die neuformierte Dritte hingegen hat es sich in der D-Liga heimisch gemacht und steht dort auf dem fünften Rang.

Limper kehrt in die Heimat zurück

Passend dazu präsentiert die dritte Mannschaft ihren ersten Neuzugang: Mit Jörg Limper konnte man einen eingesessenen Raumländer vom TuS Dotzlar loseisen und zurück an den Limburg holen.

„Das ist natürlich nur eine Momentaufnahme, aber sollte die Personaldecke so bleiben, werden auch in der nächsten Saison drei Herrenmannschaften für Edertal auflaufen”, zeigt sich Grund vorsichtig optimistisch für das Fußballjahr 2021 am Raumländer Limburg.