Edertal kurz vor Schluss k.o., Birkelbach schon früh

Wittgenstein. Das Fußballwochenende in der Fußball-Kreisliga A lief für die Wittgensteiner Teams abseits des Derbys durchweg schlecht.

Null Punkte an Spieltag 5: Die Sportfreunde Edertal und die Sportfreunde Birkelbach haben ihre Spiele im Siegerland jeweils verloren und werden in der Tabelle der Kreisliga A weiter nach unten gereicht – im Falle Birkelbach sogar bis nahe an die „rote Zone“. Setzen und Niederndorf ziehen derweil an der Tabellenspitze weiter einsam ihre Kreise. Am anderen Ende sind neben Erndtebrück noch drei weitere Mannschaften ohne Sieg.

Aus Wittgensteiner Sicht hatte nur der TSV Aue-Wingeshausen etwas zu feiern, dessen Derbyerfolg beim TuS Erndtebrück II aber auch keine Lobeshymnen wert war

FC Eiserfeld – Sportfreunde Edertal 1:0 (0:0). Bereits vor der Partie war klar, dass der Verlierer aus dem Aufstiegsrennen vorerst ausscheidet. Überraschend war, dass die Führungsspieler Niklas Linde und Torben Birkelbach auf zunächst auf der Edertaler Bank Platz fanden. Dennoch dominierten die Sportfreunde über weite Strecken die Partie, haderten aber mit ihren Chancen. Peter Rosenblatt, Lucas Knebel und Steffen Linde trafen allesamt Aluminium, hinzu kam ein Abseitstreffer von Jan Philipp Dörnbach.

Das rächte sich in der Schlussphase, in der sich Eiserfeld nach einem langen Ball über außen in den Edertaler Sechzehner kombinierte. Silas Oppermann schloss von dort trocken ins Eck ab und entschied die Partie für den FC (88.).

SG Siegen-Giersberg – Sportfreunde Birkelbach 4:0 (2:0). Die Sportfreunde Birkelbach spielten keine gute Partie, entwickelten wenig Kreativität und waren in der Defensive bei hohen Bällen unsicher. Deshalb entstanden das 1:0 durch Henok Seyoum (7.) und 2:0 durch Elias Reske (25.) für Giersberg aus ähnlichen Situation. Die Siegerländer flankten in den Birkelbacher Strafraum und die Sportfreunde Defensive patzte zweimal, sodass die Angreifer nur noch einschieben mussten.

In der zweiten Hälfte übten die Blau-Gelben dann mehr Druck aus, ohne zwingend gefährlich zu werden. Das nutzte Giersberg aus, sodass Robin Hoof (72.) und Linas Jakovac (84.) der Partie ihren Deckel aufsetzten. Gästeakteur Jonah Stremmel sprach von einer „verdienten Niederlage.“

