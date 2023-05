Edertal denkt nicht an Geschenke für Derbygegner Erndtebrück

Berghausen. Manchmal denkst du vielleicht über ein Entgegenkommen auf Kreisebene nach. Aber nicht, wenn es um den Ausstand des Trainers geht.

In der Fußball Kreisliga A steht kurz vor Schluss noch einmal ein spannendes Wittgenstein-Derby zwischen den Sportfreunden Edertal und dem TuS Erndtebrück II an.

Die bereits abgestiegene SG Laasphe/Niederlaasphe empfängt in ihrem vorerst letzten A-Ligaspiel die SpVg. Niederndorf. Während es für die Laaspher nur noch um die „goldene Ananas“ geht, steht in der anderen Partie eine Menge auf dem Spiel. Die Edertaler wollen die Saison nach wie vor auf dem vierten Tabellenplatz abschließen und brauchen dazu jeden Punkt.

Noch wichtiger wäre ein Sieg jedoch für die Gäste aus Erndtebrück, denn die Mannschaft von Trainer Andreas Galwas steht derzeit auf Tabellenplatz elf und hat nur zwei Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsrang. Trotz der regionalen Verbundenheit wird Edertal laut 2. Vorsitzenden René Grund keine Geschenke verteilen: „Wir haben am Dienstag mit der sportlichen Führungsebene und der Mannschaft zusammengesessen und uns darauf eingeschworen, am Sonntag alles zu geben und Sandro Trevisi in seinem letzten Heimspiel als Trainer einen gebührenden Abschied zu verschaffen.“

Ein Sieg allein hilft dem TuS noch nicht

Der Fakt, dass die Partie ein Derby ist, spornt die Mannschaft laut Grund noch weiter an: „Die Jungs haben eine gute Stimmung und wirken verdammt heiß auf einen Sieg. Beim Training waren 16 Leute, jeder weiß, dass wir noch was erreichen wollen.“

Die Gäste wissen, dass sich längst noch nicht gerettet sind und wohl mehr als ein Remis brauchen. Andreas Galwas ist aber zuversichtlich. Der Coach lobte sein Team zuletzt: „Wir haben eine brutale Stimmung im Team. Selbst die Jungs auf der Bank geben auf und neben dem Platz alles, um ihre Kollegen zu unterstützen.“

Besonderes Lob bekam dabei Keeper Yasin Albayrak, der in dieser Spielzeit einige Male hinter Max Linker nur die Nummer zwei, aber tat alles daran, die Stimmung hochzuhalten. Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wieder, denn der TuS war hinter den Edertalern die sechstbeste Rückrundenmannschaft. Für ein spannendes und vor allem qualitativ hochwertiges Spiel wird also gesorgt sein. An dessen Ende will die zweite TuS-Welle im Idealfall einen Haken an das Thema Klassenerhalt gemacht haben. Das wäre auch bei einem Sieg nur dann der Fall, wenn Kreuztal oder Freudenberg II nicht gewinnen.

Bei den Sportfreunden freut sich Rene Grund auf einige Zuschauer: „Wir hoffen, das Wetter spielt mit. Ab 13 Uhr gibt es ja auch noch das Derby unserer zweiten Mannschaft gegen die Zweite vom VfL Bad Berleburg. Das wird ein schöner Abschluss für Sandro.“

