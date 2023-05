Ebenauer Frauen klettern mit Arbeitssieg Richtung Spitze

Wittgenstein. Aufsteigen können die Ebenauer Frauen als Neunerteam nicht. Aber deswegen kann man ja trotzdem mal Meister werden.

Gelingt dem FC Ebenau noch die Überraschung: Nach einem Sechs-Punkte-Wochenende sind die Frauen des FCE in der Kreisliga A plötzlich in Schlagdistanz zum Titel. In der Bezirksliga hielt der SV Schameder gegen einen der Topfavoriten lange gut mit. Der TuS Dotzlar hatte spielfrei

Bezirksliga

SV Schameder – FC Iserlohn II (U23) 1:4 (0:1). Der Zweitplatzierte gastierte als klarer Favorit, seit November hatte der FCI kein Spiel mehr verloren. Schameder hingegen musste einige Ausfälle kompensieren, darunter Emelie und Marie Schwarz sowie Anika Werner. Umso zufriedener war Interimscoach Gerrit Baumgart mit der ersten Hälfte: „Trotz des 0:1 war es eine super Mannschaftsleistung, der Gegner kam nur schwer in die Partie. Zudem hatten wir selbst drei sehr gute Torchancen.“

Im zweiten Durchgang ließen dann die Kräfte nach, ein Doppelschlag (63., 64.), darunter ein Fernschuss, zog Schameder dann endgültig den Stecker. Kira Müller verkürzte noch auf 1:3 (89.). Tragischer als die Niederlage ist aber eine Knieverletzung von Torgarantin Nadine Giebel. Baumgart lobte indes das sehr faire Verhalten der Gäste, die sich im Nachgang um Giebel sorgten und beste Genesungswünsche aussprachen.

A-Kreisliga

SpVg Kredenbach/Müsen – FC Ebenau 0:2 (0:2). Was zu erwarten war, trat auch ein: Wie schon gegen Johannland/Salchendorf stand dem FC Ebenau auch dieses Mal eine Wand aus Verteidigerinnen gegenüber. Trainer Thomas Houda bestätigte daher den Eindruck eines sogenannten Arbeitssieges: „Wir waren neunzig Minuten in der Hälfte des Gegners und brauchten wieder viel Geduld. Insgesamt haben wir es aber dieses Mal besser gemacht als im letzten Spiel.“ Vor allem war sein Team gegen den tiefstehenden Gegner im Passspiel geradliniger und ging verdient durch einen Doppelschlag durch Tessa Grauel in Führung (36., 38.) In Hälfte zwei das gleiche Spiel: eine Elf rennt an, eine Elf verteidigt. Am Ende wurde es ein Abnutzungskampf und es blieb beim hochverdienten 0:2.

Platz eins und fünf trennen nur fünf Punkte, Ebenau ist Dritter. „So eng war es die letzten Jahre noch nie. Wir wollen aber erstmal unser Ziel, einen Platz unter den ersten Drei, verfolgen und dann weitersehen“, so Houda zu den finalen Wochen. Dass dabei mit dem SV Setzen ein echter Brocken wartet, sieht Houda gelassen: „Wir spielen lieber gegen Mannschaften, die auch mitspielen wollen statt nur tief zu stehen. Die Siege gegen Drolshagen und Siegen zum Beispiel – solche Teams liegen uns eher.“

TuS Johannland/Salchendorf – FC Ebenau 1:4 (1:3). Im Freitagsspiel am Hainchener Sportplatz bestätigte der FC Ebenau seinen Lauf und siegte gegen den Tabellenelften hochverdient mit 4:1. Der FCE war von Beginn an spielbestimmend und ging durch einen Fernschuss von Tessa Grauel mit 1:0 in Führung, kassierte dann aber durch einen Freistoß das 1:1. „Es war wie das Anrennen gegen eine Mauer, bei der man immer wieder eine Lücke sucht“, resümierte Trainer Thomas Houda, der daher insgesamt von einer „hartnäckigen“ Partie sprach.

Trotz des Abwehrbollwerks fand sein Team ein paar Schlupflöcher, Karla Mengel (28.) und ein Eigentor bescherten den 3:1-Pausenstand. Auch im zweiten Durchgang verzweifelte der FCE immer wieder an der TuS-Phalanx, konnte aber durch den zweiten Treffer von Mengel (60.) den Endstand herstellen.

SF Siegen II – SV Oberes Banfetal 10:2 (7:0). Erneut brach der SVO mit einem schmalen Kader zu einem Auswärtsspiel auf, sodass mit zwei angeschlagenen Spielerinnen auf der Ersatzbank schon die Vorzeichen keine guten waren. Von Beginn an war der SFS das klar bessere Team, SVO-Trainer Tobias Reuter gestand ein, dass man vor allem gegen die Offensive der Hausherrinnen nur wenig entgegensetzen konnte. Zu allem Übel kamen laut Reuter auch noch zwei irreguläre Treffer hinzu: „Einmal war es klar Abseits, einmal lag eine Gegnerin mit ihren Händen auf dem Ball und es wurde trotzdem nicht abgepfiffen.

Insgesamt gesehen wäre auch ein 5:2 in Ordnung gewesen.“ Hanna Jacobi (73.) und Johanna Ermert (89.) trafen für den SVO. Die nun spielfreie Woche wird dem Team guttun, um sich auf das Derby gegen Dotzlar vorzubereiten.

B-Juniorinnen

SV Fortuna Freudenberg II – TuS Dotzlar 8:1 (4:0). Der TuS-Nachwuchs schlug sich beim Primus tapfer, Trainer Steve Dußat war mit dem Ergebnis daher sehr zufrieden: „Die Mädels sind das Ganze sehr diszipliniert und engagiert angegangen und wollten sich nicht so ergeben wie gegen Siegen (1:12 Anm. d. Red.). Das hat gut geklappt und deshalb hat es trotz des Ergebnisses auch Spaß gemacht.“

Auf der Gegenseite lobte Dußat vor allem die sechsfache Torschützin Hannah Schmidt: „Sie ist auf einem anderen Level, Chapeau!“ Für Dotzlar traf Kimberly Oesterhoff (70.). Weil es das letzte Auswärtsspiel der Saison war, veranstalteten beide Teams nach Abpfiff noch zum Spaß ein gemeinsames Elfmeterschießen, das allen einen schönen Abschluss bescherte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein