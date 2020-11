DTL: Entscheidung über die Halbfinalwettkämpfe

Dreis-Tiefenbach. Seit Tagen erwartete der Vorstand der Siegerländer Kunstturn-Vereinigung (SKV) die entscheidende Nachricht aus der Zentrale der Deutschen Turn-Liga (DTL). Finden die Halbfinals der 1. Kunstturn-Bundesliga am 21. November statt oder werden auch sie ein Opfer der strengen Corona-Beschränkungen in diesem Monat?

5. Dezember als Alternativtermin

Jetzt ist klar: Die Saison wird fortgesetzt! Die SKV tritt am 21. November beim TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau an. Das zweite Semifinale bestreiten die KTV Straubenhardt und die TG Saar. „Die zuständige Abteilung der DTL hat bei den vier Vereinen nachgefragt und keine negative Rückmeldung bekommen“, sagte Kathrin Baumann, Mitarbeiterin der DTL-Geschäftsstelle in Heilbronn. Sie ergänzte: „Die Vereine können sich jedoch darauf einigen, nicht am 21. November, sondern am 5. Dezember zu turnen.“

Weil die DTL diesen Ausweichtermin nach dem (vermeintlichen) Ende des Lockdowns anbietet, wird das Finale auf den 19. Dezember verschoben. Es wird aber nicht zum fünften Mal in Folge in der großen MHP-Arena in Ludwigsburg stattfinden. Es soll ein kleinerer Rahmen gefunden werden. Als Ausrichter hat sich der TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau angeboten.

Mit oder ohne Ausländer?

Allerdings drohen Wettkämpfe ohne die ausländischen Topturner. Wegen der aktuellen Quarantäne-Bestimmungen bei Einreisen nach Deutschland schwindet auch bei der SKV die Zuversicht, auf den britischen Weltklasseturner Courtney Tulloch und den slowenischen Seitpferdspezialist Saso Bertoncelj zurückgreifen zu können. Beide trugen in allen drei Gruppenwettkämpfen gegen Straubenhardt, Eintracht Frankfurt und den SC Cottbus mit insgesamt 31 Scorepunkten zum Einzug in die Vorschlussrunde bei. Ohne das Duo wäre der SKV-Kader zumindest beim Sprung, Boden und an den Ringen womöglich entscheidend geschwächt.

Eine vorzeitige Beendigung der Saison 2020 in der 1. Kunstturn-Bundesliga der Männer schien zunächst wahrscheinlich, weil die DTL bereits die Bundesliga-Saison der Kunstturnerinnen unterbrochen sowie die 2. und 3. Liga der Männer sogar vorzeitig abgebrochen und annulliert hatte.