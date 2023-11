Dranbleiben: Edertaler wollen gleich eine neue Serie starten

Wittgenstein. Alle vier Wittgensteiner A-Ligisten haben Sonntag Heimrecht. Zuletzt überzeugt hat nur Birkelbach – doch die Sportfreunde haben das härteste Los.

Rasch wurde aus Platz zwei der sechste Rang der Kreisliga A für die Sportfreunde Edertal. Morgen wollen sie eine neue Serie starten. In Teil zwei der Tabelle könnte sich der TSV Aue-Wingeshausen die Pole Position erobern. Beinhart werden die Heimaufgaben für Birkelbach und Erndtebrück II.

Spfr. Edertal – VfL Klafeld-Geisweid (Anstoß 14.30 Uhr). „Ärgerlich“ ist das Wort, dass Andreas Schneider, Trainer der Sportfreunde Edertal, wählt, wenn er an die 1:3-Niederlage vor Wochenfrist gegen die SpVg Niederndorf denkt. Gegen einen direkten Aufstiegskonkurrenten zu verlieren, ist immer schmerzhaft. Und doch macht man sich am Limburg vorerst keine großen Sorgen, denn die Saison sei „noch lang genug“.

Freilich sind die Edertaler dadurch vom zweiten Platz gestürzt, doch lediglich drei Punkte trennen die Blau-Gelben vom Aufstiegsplatz in die Bezirksliga – die A-Klasse ist in der Spitze so ausgeglichen wie schon lange nicht. „Wir haben unsere Fehler analysiert und aufgearbeitet. Jetzt wollen wir mit einem Sieg eine neue Serie starten“, gibt sich Schneider kämpferisch. Wohlwissend, dass Niederdorf und der Siegener SC direkt aufeinandertreffen und sich die Punkte wegnehmen werden. Um in Schlagdistanz zu bleiben, bedarf es aber einem Sieg gegen den VfL Klafeld-Geisweid, der im Tabellenkeller allerdings zuletzt ordentlich gepunktet hat.

Spfr. Birkelbach – SV Setzen (14.30 Uhr). Nach dem Trainerwechsel bei den Sportfreunden Birkelbach stellte sich – zumindest kurzfristig – ein Teilerfolg ein. Trotz dreifachem Rückstand holte die Elf von Sven Engelke und Jonah Stremmel ein 3:3-Unentschieden gegen die SG Hickengrund. „Das war ein Schritt in die richtige Richtung“, kommentierte Stremmel, der ebenfalls von einer anfangs bedrückten Stimmung nach dem aus von Carsten Afflerbach berichtete. „Dann hat die Mannschaft aber die richtige Reaktion gezeigt.“

Nun könnte der kleine Aufschwung allerdings jäh gestoppt werden, denn Tabellenführer SV Setzen ist zu Gast in Birkelbach. „Haushoher Favorit“ seien die Siegerländer, dennoch wollen die Sportfreunde „mindestens einen Punkt“ mitnehmen.

TSV Aue-Wingeshausen – VfB Burbach (14.30 Uhr). Eine schwache Halbzeit hat dem TSV Aue-Wingeshausen gereicht, um nicht schon frühzeitig sorgenfrei das Weihnachtsfest zu planen. Denn die 3:4-Niederlage beim VfL Klafeld-Geisweid, wo sich die Uvira-Elf in der ersten Hälfte vier Tore einschenken ließ, konnte man getrost als „unnötig“ abstempeln. Mit einem Sieg wäre Tabellenplatz acht mit satten zehn Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone möglich gewesen. Doch so trieb es Trainer Martin Uvira nur die Zornesfalten ins Gesicht.

Chance auf Wiedergutmachung hat der TSV, als Aufsteiger dennoch mehr als ordentlich in der Liga unterwegs, nun am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen den VfB Burbach, Tabellennachbar des TSV. Vertraut man indes auf ein seltsames Ergebnismuster der Wingeshäuser, steht der Uvira-Elf am Sonntag wieder ein Sieg ins Haus. Auf eine Niederlage in der Liga folgte immer ein Punktgewinn.

TuS Erndtebrück II – SG Oberschelden (16.30 Uhr). Tabellenletzter gegen Aufstiegskandidat. Die Favoritenrollen sind auch am Sonntag am Pulverwald klar verteilt. Während der TuS II noch immer auf die ersten Punkte in der Saison wartet, hat sich der Aufsteiger etwas überraschend zu einem Anwärter auf die Bezirksliga entwickelt. Vor allem die 44 geschossenen Tore stechen heraus und könnten der schlechtesten Abwehr der Liga (67 Gegentore) mächtig Probleme bereiten. Vor allem, wenn mit Jordy Dombo erneut ein Feldspieler zwischen den Pfosten steht, wie letzte Woche gegen den VfB Burbach.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein