Dragutin Horvat: Ein bisschen faul und ein bisschen Profi

Darts ist im Aufwind, daran dürfte kein Zweifel bestehen. „Bisher hatten wir immer 32 Spieler, in diesen Jahr sind es 40“, sagte Joachim Schäfer von den „Razors Edge“ in Fischelbach. Er sprach vom jährlichen Darts-Turnier, bei dem es auch im Lutherhaus in der Dorfmitte ziemlich eng wurde.

„Es war richtig, dass wir hierher gegangen sind. Der Platz ist ja selbst hier schon knapp“, stellte Schäfer fest. „Razors Edge“ spielen in der hessischen Bezirksliga, weil in NRW wären die Fahrtstrecken schlicht zu lang wären. Aktuell sind die Wittgensteiner mit nur fünf Punkten nach zwölf Spielen in der Liga Letzter. Doch darum ging es am Samstag in Fischelbach nicht.

An die vier Dartautomaten gingen 40 Spieler an die Scheiben. Gespielt wurde im doppelten K.o.-Modus, in dem jeder Teilnehmer auf jeden Fall zwei Spiele hat. Auch nach einer Niederlage konnte man über die Hoffnungsrunde noch ins Finale einziehen und sich dort beweisen.

501 double out

Mit den kleinen Pfeilen war die Punktzahl von 501 in möglichst wenig Würfen auf Null zu stellen. „Wir spielen Masters-Out, damit die Spiele interessant, aber für jeden zu bewältigen sind“, sagte Schäfer, den alle nur „Jogi“ nennen. Statt der aus dem Fernsehen bekannten Steel-Darts, bei denen mit Stahlspitzen geworfen wird und die Trefferaufnahme von Hand geschieht, spielt man bei den „Razors Edge“ E-Darts. Dabei registriert die Scheibe die Treffer und rechnet den Punktestand für die Spieler direkt aus.

Genau an dieser Stelle kam Dragutin Horvat ins Spiel. Der Kasseler zählt zu den 200 besten Spielern der Welt und kam als Stargast nach Fischelbach. Horvat, Spitzname „Braco“, ist seit 1999 im Geschäft und wechselte nach einiger Zeit als E-Darter zum Steeldarts. Nach seinem Einstieg in die Profi-Serie des Weltverbandes PDC schaffte er im Jahr 2017 die Teilnahme an der WM im legendären „Ally Pally“.

Neundarter vor Jahresfrist

Im Januar 2019 reihte er seinen Namen in die Liste der Spieler ein, die ein Neun-Darter, also die perfekte Serie innerhalb eines Spiels geschafft haben. Mit der erhofften Weltmeisterschafts-Qualifikation wurde es zwar nichts, dennoch verfolgte der Hesse das Turnier genau – so wie die anderen Spieler in Fischelbach. „Die WM in diesem Jahr war Werbung für den Sport, das merkt man überall“, beobachtet Dragutin Horvat, dass Peter Wright, Fallon Sherrock und Co. dem Pfeilewerfen noch einmal einen richtigen Schub gegeben haben.

Dartscheibe statt Holzvogel 1 / 54 Dartscheibe statt Holzvogel Der Schützenverein Wingeshausen richtet seit Jahren ein Darts-Turnier aus, das stetig wächst. Diesmal waren es rund 300 Besucher, darunter 200 Spieler. Sieger wurde Germania Berghausen vor den drei Wingeshäuser Teams Snakebites, DC Hackestramm und Grillplatz im Wehland. Die Stimmung war super, die Bierlaune groß. Foto: Peter Kehrle Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Er ist gern unterwegs und macht selbst Werbung für Darts. Wer einmal ein Spiel gegen einen echten Profi machen wollte, der konnte dies am Samstag für einen kleinen Obolus tun. „Es macht Spaß am Wochenenden unterwegs zu sein, ich gehe in kleine und große Hallen“, so Horvat.

Der Wechsel zwischen E-Darts und Steel-Darts ist für ihn kein großer. Das mache nicht wirklich Probleme, man müsse nur nicht selbst rechnen. Aber bei den Profis könne man eben Geld verdienen, gibt der 44-Jährige ganz offen zu.

Keine Berührungsängste

Allerdings sei er auch ein fauler Mensch und habe einen normalen Beruf. Sein Training bestehe deshalb nur aus Auftritten und Turnieren. „Die jungen Spieler gehen heute anders an die Sache heran. Die machen Fitness, Ausdauer, werfen viele Pfeile. Man muss aber sehen, ob man das so leisten kann“, sagt Horvat.

Er bezeichnet sich als „Viertelprofi“, denn er spielt nebenbei für Geld – dies sei aber nicht sein Broterwerb. Und er ist gesellig. Schnell setzte er sich zu den Spielern an die Tische. Im Gespräch berichtete vom Spiel, erklärte, wie man am Oche richtig steht und wie es auf der Tour zugeht. Berührungsängste gab es keine – der Umgang war familiär.