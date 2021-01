Dirk Stenger: "Wir brauchen mehr Stabilität"

Kreuztal. Der Geschäftsführer der TuS Ferndorf Handball GmbH über die sportlichen Probleme, die Finanzen und eine mögliche Verstärkung.

Die Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten hat begonnen. Deshalb legt auch die 2. Bundesliga im Januar ihre Winterpause ein. Für den TuS Ferndorf es erst am 13. Februar (in Hüttenberg) weiter, während alle anderen 18 Zweitligisten bereits am ersten Februar-Wochenende den ersten kompletten Spieltag des neuen Jahres bestreiten. Von der ursprünglichen Idee, eines der vier Nachholspiele (gegen Rimpar) bereits am 30. Januar auszutragen, ist der Verein wieder abgerückt. Deshalb müssen die vier Hängepartien in den aktuell gültigen Spielplan ab Mitte Februar integriert werden.

Die Mannschaft von Robert Andersson bereitet sich seit vergangenen Mittwoch vor, muss sie sich wappnen für eine Terminhatz mit 24 Spielen bis zum (geplanten) Saisonende am 26. Juni. Wir haben nach für den TuS Ferndorf exakt einem Saisondrittel mit Dirk Stenger, einem der beiden Geschäftsführer der Handball GmbH, gesprochen.

Mit 9:15 Punkten steht der TuS nach fünf Niederlagen in Folge zurzeit auf einem Abstiegsplatz. Bereitet Ihnen diese bedrohliche Situation Sorgen?

Dirk Stenger: Schlaflose Nächte habe ich deshalb nicht, aber man darf die Gefahr nicht verkennen. Wir hadern mit verlorenen Punkten. In Wilhelmshaven hätten wir nie verlieren dürfen. Hätten wir da gewonnen, wären es elf Punkte und sähe die Welt schon viel besser aus.

Mal ist die erste Halbzeit gut und die zweite schlecht, mal ist es genau umgekehrt. Woran machen Sie diese Unbeständigkeit fest?

Schwierig zu sagen. In Dessau drehen wir das Spiel mit einer Energieleistung, in Wilhelmshaven sind wir 40 Minuten die bessere Mannschaft, werfen dann die Bälle weg und verlieren noch. Fakt ist, dass wir mehr Stabilität brauchen. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben des Trainerteams in der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte.

Wie gravierend ist in diesem Zusammenhang das lange Fehlen von Jonas Faulenbach, Patrick Weber und letztlich auch Torwart Lucas Puhl, der sich ja sogar schon im Sommer verletzt hatte?

Dass die Mannschaft in einigen Spielen eingebrochen ist, hat auch etwas mit zu fehlender Entlastung für den Angriff und Wurfkraft aus dem linken Rückraum zu tun. Mit Faulenbach und Weber hätten wir sicher mehr Punkte als jetzt. Deshalb sehnen wir ihre Rückkehr herbei, wobei es bei Weber weiter keine genaue Prognose gibt. Die Torhüter Durica und Hottgenroth machen einen guten Job.

Rächt es sich jetzt, dass man den Kader für diese Saison bewusst verkleinert hat?

Das glaube ich nicht. Wir sind ja teilweise sogar dreifach besetzt. Dass zwei Spieler auf der Königsposition so lange ausfallen, ist Pech. Damit war nicht zu rechnen.

Gibt es dennoch Überlegungen, auf dem Transfermarkt noch mal aktiv zu werden?

Ja. Wir schauen uns nach einem Spieler für den linken Rückraum um, der aber auch in der Mitte für Entlastung sorgen kann. Solch ein Spieler muss uns aber sofort weiterhelfen können.

In Deutschland dürften diese Kandidaten rar sein, oder?

Ja, weil es in den Profivereinen zurzeit keine große Bereitschaft gibt, gute Spieler abzugeben, um die lange Saison durchstehen zu können. Deshalb müssen wir über die nationalen Ligen hinausschauen.

Da schließt sich die Frage an: Kann sich der TuS Ferndorf einen teuren ausländischen Spieler denn gerade in der jetzigen Situation mit wenigen Einnahmen überhaupt leisten?

Durch Webers langfristigen Ausfall gibt es sicherlich Einsparpotenzial. Klar, dass Geld wächst nicht auf den Bäumen und alles muss ins Budget passen, aber wir kriegen das wirtschaftlich gestemmt, ohne ein zu hohes Risiko einzugehen.

Apropos Geld: Als Verein mit einer Profi-Mannschaft und - bis auf das erste Spiel gegen Aue - ohne Heimspieleinnahmen hat die Handball GmbH Corona-Hilfen beantragt. Wie ist der Stand der Dinge?

Wir sind glücklich darüber, dass die erste Tranche eingetroffen ist. Sie deckt 80 Prozent der fehlenden Ticketerlöse für April bis Dezember 2020 ab. Für das erste Halbjahr 2021 erwarten wir den zweiten Teil in gleicher Höhe.

Das heißt, Sie rechnen auch mittelfristig nicht mit Zuschauereinnahmen?

Ich denke, dass wir mindestens bis Ostern auf Fans verzichten müssen. Trotzdem hoffe und glaube ich, dass diese Saison zu Ende gespielt wird. Das ist auch Wille der HBL.