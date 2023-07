Die Vorbereitungszeit als gemeinsames Bootcamp verstehen

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

„Du schon wieder!“ ist ein schöner Satz, wenn man alle zwei Tage denselben Mitspieler sieht. Doch der Schuss kann auch nach hinten losgehen.

Der Juli ist da, und mit ihm die Vorbereitungszeit. Als Aktiver habe ich diese Wochen oft gehasst, doch im Fußballruhestand vermisse ich sie auch. Denn neben dem Muskelkater, den nie endenden Steigerungsläufen und der stetig wachsenden Abneigung gegenüber dem Trainer (und seiner Stimme), führten Vorbereitungen im positiven Sinne immer auch zu Grenzerfahrungen.

Manchmal fühlte man sich wie in einem Bootcamp, in dem man Tag ein, Tag aus mehr Zeit mit den Kameraden verbringt als mit der Familie oder Partnerin. Auch der Kontakt zu anderen Freunden war kein leichter, wenn diese mit Fußball nichts am Hut hatten. Oft geriet ich in Erklärungsnot, warum ich schon wieder im Freibad, auf der Grillparty oder beim Zelten fehlte.

Besonderer Kabinen-Spirit

In der Kabine hingegen formt sich ein ganz eigener Spirit. Denn unabhängig von Alter, Können und Charakter schwebt über allem diese unausgesprochene Vereinbarung, zusammen da durchzugehen. „Du schon wieder!“ ist ein schöner, ironischer Satz, wenn man alle zwei Tage denselben Mitspieler und dessen ungewaschene Trainingsklamotten begrüßt. Vielleicht klingt es nach einer Platitude, aber genau dieses ständige Aufeinanderhocken schweißt total zusammen.

Das heißt nicht, dass jeder Mitspieler der beste Freund wird. Es heißt nur, dass man etwas schafft, das alleine undenkbar wäre. Klar ist aber auch, dass der Schuss nach hinten losgehen kann. Wackelt nämlich ein Mitspieler nur einmal pro Woche in die Kabine, bekommt „Du schon wieder!“ eine ganz andere Bedeutung.

