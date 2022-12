Die volle Härte des Gesetzes?

Siegen-Wittgenstein. Das Kreissportgericht Siegen-Wittgenstein hat am Dienstagabend eine Sperre gegen einen heimischen Kreisliga-Kicker verhängt, deren Härtegrad zwar immer noch – Gott sei Dank – eine Ausnahme ist, doch es verfestigt sich der Eindruck, dass sich diese Auswüchse häufen. Das KSG hat bis zum heutigen Tag schon weit mehr „Fälle“ beurteilen müssen als in der gesamten vergangenen Saison, Senioren- und Jugendspiele addiert, seien es nun Beleidigungen oder Tätlichkeiten an Gegenspielern oder – was noch schlimmer ist – Angriffe auf die neutralste Person, den neutralen Schiedsrichter. Diese Entwicklung muss einen besorgen.

Angesichts dieser wenig rosigen Aussicht wäre eine noch härtere Bestrafung für den verknackten Dreisber Spieler, der einen Kicker des gegnerischen Teams nach Abwägen aller Erkenntnisse durch das KSG quasi krankenhausreif geschlagen hat, ein Zeichen gewesen. Es hat schon minderschwerere Fälle gegeben, in denen ein Spieler nach solch einem Ausraster endgültig aus dem Verkehr gezogen wurde.

