Die Ungewissheit nervt gewaltig

Wie lebt es sich eigentlich so in Quarantäne? Lucas Schneider, Zweitliga-Handballer des TuS Ferndorf, hockt in seinem WG-Zimmer in der Kölner Straße in Siegen und sieht aus dem Fenster. Er blickt auf relativ reges Treiben in der Fußgängerzone, auf die Passanten mit Mund- und Nasenschutz. Praktisch eingeschlossen in den eigenen vier Wänden, größtenteils tatenlos. „Doch es ist ja bald vorbei“, lächelt der Linkshänder etwas gequält, „denn so langsam fällt einem doch die Decke auf den Kopf.“ Gestern brachte er - wie auch seine Kollegen - den zwölften Tag ohne persönlichen Kontakt zu seinen Mitspielern, ohne Training und natürlich auch ohne Wettkampf hinter sich. „Aber am Donnerstag“, so Schneider, „ist das ja zum Glück überstanden.“

Mit den täglichen Übungen, die der Fitness-Trainer und frühere Ferndorfer Teamgefährte Kevin John per Videoschalte übermittelt, hat sich Lucas Schneider eher schlecht als recht fit gehalten. „Ich hatte ja keine Chance, auf ein Laufband zu gehen oder an sonstige Geräte. Hier war kaum was machbar“, blickt er auf die Tage in der knapp 100 Quadratmeter großen Wohnung zurück, die er sich mit drei Mit-Studenten teilt.

Hygienekonzept für die WG

Der Umgang mit denen war ja ebenfalls untersagt, so dass sich ihm in seinem Zimmer jetzt, nach fast zwei Wochen, jeder Quadratzentimeter genauestens eingeprägt hat. „Wir haben hier auch unser eigenes WG-internes Hygienekonzept erarbeitet“, erklärt er. „Wir sind uns größtenteils aus dem Weg gegangen.“ Bei einem gemeinsamen Badezimmer und gemeinschaftlich genutzter Küche sicher kein einfaches Unterfangen.

Das Lachen hat der Ferndorfer Zweitliga-Handballer Lucas Schneider auch nach zwölf Tagen Isolation in seinem WG-Zimmer in der Kölner Straße in Siegen noch nicht verlernt. Foto: privat

Die Ungewissheit vor dem zweiten - zum Glück negativen - Corona-Test, dem sich die Ferndorfer Handballer nun schon routinemäßig unterziehen, sei nach der PositivMeldung schon nervig gewesen, „aber diese Untätigkeit zu Hause, das ist einfach auch kein schöner Zustand.“

Klar, dass er mit den Füßen scharrt, die Stunden zählt, bis es endlich wieder an den Ball geht. „Auch wenn wir dann nur zwei Trainingstage vor dem Spiel am Samstag gegen Fürstenfeldbruck haben, denke ist, dass sich jeder im Team so richtig heiß machen wird, um die Partie zu gewinnen.“

Lucas Schneider sieht in der Situation schon einen Wettbewerbs-Nachteil gegenüber anderen Mannschaften, die von Quarantäne-Maßnahmen verschont wurden. „Nach so langer Pause, praktisch ohne Training, steigt natürlich auch die Verletzungsgefahr.“

Die Frage wird indes sein, ob die Münchener Vorstädter ihre Reise ins Siegerland überhaupt werden antreten können. Denn auch bei ihnen hatte es in der vergangenen Woche ein positives Testergebnis gegeben,woraufhin das Samstagspiel gegen die Rimpar Wölfe abgesagt wurde. Quarantäne also auch in Fürstenfeldbruck. Insofern träfen zwei Teams aufeinander, die die vergangenen Tagen in ähnlichen Verhältnissen verbracht haben.

„Das wird sich noch kurzfristig klären“, so Schneider, „aber wir hinken nach drei Spielausfällen ja auch so schon ganz schön hinter der Musik her.“ Immerhin fielen die Auswärtsspiele in Emsdetten und Dormagen sowie das Heimspiel gegen Lübeck-Schwartau aus, so dass für die Ferndorfer erst zwei absolvierte Partien auf der Liste stehen. „Und das in einer so gedrängten Hammersaison.“

Kurze Wege noch zu lang

Die Siegener Wohngemeinschaft des 25-Jährigen, der an der Uni Siegen gerade sein drittes Semester des BWL-Master-Studienganges gestartet hat, liegt zu „normalen Zeiten“ günstig. Die Wege zum städtischen Campus sind kurz. Abgeschlossen hat er in Köln bereits ein Studium der Sport-Ökonomie. Doch seit dem Start des neuen Wintersemesters sind die Wege noch zu lang für Lucas Schneider.

Mit ihm unter dem WG-Dach wohnen ein weiterer Handballer, der beim TV Olpe spielt, und ein Kreisliga-Fußballer. Der Vierte im Bunde betreibt keinen Wettkampfsport. Das Trio hat ihm feste die Daumen gedrückt, dass er diese 14 Tage unbeschadet übersteht.

Am Freitag geht’s zum Glück für die Handballer wieder an die frische Luft, um dann gleich wieder zum Training in der Halle „abzutauchen“. „Aber alles ist besser als 14 Tage Quarantäne“, will Lucas Schneider sowas nicht noch mal durchmachen.

Bayern gehen von Spielabsage aus

Der Tabellenletzte der zweiten Handball-Bundesliga, der noch punktlose Neuling TuS Fürstenfeldbruck, ist laut Spielplan der nächste Gegner des TuS Ferndorf in der Sporthalle Stählerwiese. Doch von dort kommen keine guten Nachrichten. Denn auf der Internet-Plattform der Oberbayern geht man offiziell von einer Spielabsage am Samstag aus.

Handball-Abteilungsleiter Michael Schneck wird auch im Münchner Merkur wie folgt zitiert: „Wir haben die Spieler von unserer Seite aus zur Isolation aufgerufen. Die Quarantäne der vier Betroffenen ist bis zum 1. November angeordnet. Die für den 31. Oktober angesetzte Partie in Ferndorf dürfte damit auch ausfallen.“

Bereits am vergangenen Samstag war das Heimspiel der „Brucker Panther“ gegen die DJK Rimpar Wölfe gestrichen worden.

Positiv getestet worden waren bei den Fürstenfeldbruckern vier Personen aus dem Gesamtumfeld der Mannschaft. Offiziell in Quarantäne geschickt wurden von der zuständigen Gesundheitsbehörde aber nur diese vier Betroffenen, nicht die Spieler, die dann aber vom Verein selbst zur Isolation aufgefordert wurden.

Abwarten angesagt

Für die Ferndorfer wäre ein weiterer Spielausfall trotz der dann nur zur Verfügung stehenden zweitägigen Vorbereitung äußerst bitter, sind doch wegen der am Donnerstag endenden Quarantäne-Anordnung bereits die Spiele in Emsdetten und Dormagen sowie gegen Lübeck-Schwartau ausgefallen.

Man wird also abwarten müssen, wie sich die Situation bei den Süddeutschen in den kommenden Tagen entwickelt.