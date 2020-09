Pass in die Gasse Von Heiko Rothenpieler

Pass in die Gasse #240 Die Suche der künstlichen Intelligenz nach dem Ball

Dank dem Streaming-Dienst „Sporttotal“ sind selbst Amateurfußballspiele digital abrufbar. Nur eine klitzekleine Sache wäre noch zu verbessern.

Fußball von der Couch aus zu sehen, kann so entspannend sein. Füße hoch, Niveau runter. Und das jetzt auch im wahrsten Sinne des Wortes – dank der künstlichen Intelligenz von „Sporttotal“. Spielt zum Beispiel TuS Erndtebrück gegen SF Siegen und man kann nicht vor Ort sein, schaut man sich eben später die Zusammenfassung auf fussball.de in voller Länge an.

Das alles ist durch eine innovative 180-Grad-Kamera möglich, die unauffällig an einem zentralen Punkt am Sportplatz hängt und sich auf Bewegungen von Körper und Ball konzentriert. Keine Kameraleute oder Übertragungswagen sind also nötig, um selbst Amateurgekicke nach Hause zu holen. „Im Zeitalter von Netflix oder Amazon sind es die Zuschauer gewohnt, dass ihnen alle Inhalte immer auf Abruf zur Verfügung stehen. Genau das bieten wir mit unserem neuen Angebot“, sagte Peter Lauterbach im Jahr 2018, CEO der Sporttotal AG, als sich die Technik etablierte.

Am vergangenen Sonntag kam es zum Praxistest. Der TuS Erndtebrück empfing SF Siegen und da weder mittendrin, noch live dabei, wollte ich mir hinterher in aller Ruhe den Siegtreffer der Sportfreunde anschauen. Gleich vier namhafte Sponsoren tauchen dabei am oberen rechten Bildrand auf. Dann endlich die entscheidende 85. Minute. Die Kamera schwenkt nach einem Einwurf wild hin und her und sucht vergeblich die Bewegung des Balles. Wie das Tor fällt, ist nicht im Bild zu sehen. Sporttotal verbucht mit dieser Technik einen Jahresumsatz von 38 Millionen Euro. Und ich gehe wieder auf den Sportplatz.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.