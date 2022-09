Mattis Michel holt mit dem TuS Ferndorf am Samstag gegen die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II den dritten Sieg im dritten Spiel.

Siegerland. Handball und jede Menge Fußball - wir waren wieder auf vielen Schauplätzen im Siegerland unterwegs.

Am Samstag Handball in Ferndorf, am verregneten Sonntag viel Fußball auf verschiedenen Schauplätzen - hier gibt es jede Menge Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland.

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland Hassan El Chaabi (SI) Mi. gegen Abdul Malik Yilmaz (K) re. Keyhan Sancarbarlaz (K) li. beobachtet den Zweikampf Samstag 17.09.2022, B-Junioren Bundesliga West Saison 22/23 - 6. Spieltag in Siegen, Sportfreunde Siegen - 1. FC Koeln (Köln) Foto: Rene Traut

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland Paul Johann Wied (SI) li. gegen Tizian Sauer (K) re. Samstag 17.09.2022, B-Junioren Bundesliga West Saison 22/23 - 6. Spieltag in Siegen, Sportfreunde Siegen - 1. FC Koeln (Köln) Foto: Rene Traut

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland Tim Kempel (SUS) li. gegen Miguel Tizon-Gomez (FCE) re. Sonntag 18.09.2022, Bezirksliga Staffel 05 Saison 22/23 - 6. Spieltag in Siegen, FC Eiserfeld - SuS Niederschelden Foto: Rene Traut

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland Niko Krasniqi (SUS) li. gegen Till Jaeger (Jäger) (FCE) re. Sonntag 18.09.2022, Bezirksliga Staffel 05 Saison 22/23 - 6. Spieltag in Siegen, FC Eiserfeld - SuS Niederschelden Foto: Rene Traut

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland Trainer Serdar Adiller (FCE) Sonntag 18.09.2022, Bezirksliga Staffel 05 Saison 22/23 - 6. Spieltag in Siegen, FC Eiserfeld - SuS Niederschelden Foto: Rene Traut

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland Julian Eckhardt (FCE) li. gegen Jan Lukas Kill (SUS) re. Sonntag 18.09.2022, Bezirksliga Staffel 05 Saison 22/23 - 6. Spieltag in Siegen, FC Eiserfeld - SuS Niederschelden Foto: Rene Traut

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland Marc Steffen Freund (FCE) li. gegen Torsten Dicke (SUS) re. Sonntag 18.09.2022, Bezirksliga Staffel 05 Saison 22/23 - 6. Spieltag in Siegen, FC Eiserfeld - SuS Niederschelden Foto: Rene Traut

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland Christopher Stoetzel (Stötzel) (SPVG) li. gegen Ronel Loic Tchatchouang Tchatchouang (SUS) re. Sonntag 18.09.2022, Kreisliga A Siegen / Wittgenstein Saison 22/23 - 7. Spieltag in Freudenberg, SpVg. Niederndorf - SuS Niederschelden II Foto: Rene Traut

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland Zuschauer auf der Tribuene (Tribüne) im Hofbachstadion. Samstag 17.09.2022, B-Junioren Bundesliga West Saison 22/23 - 6. Spieltag in Siegen, Sportfreunde Siegen - 1. FC Koeln (Köln) Foto: Rene Traut

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland Torjubel um Tom Henrik Gutsch (SI) li. vo. nach seinem Tor zum 2:0. Trainer Tobias Wurm (SI) li. hi. Samstag 17.09.2022, B-Junioren Bundesliga West Saison 22/23 - 6. Spieltag in Siegen, Sportfreunde Siegen - 1. FC Koeln (Köln) Foto: Rene Traut

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland Torjubel um Tom Henrik Gutsch (SI) nach seinem Tor zum 2:0 Samstag 17.09.2022, B-Junioren Bundesliga West Saison 22/23 - 6. Spieltag in Siegen, Sportfreunde Siegen - 1. FC Koeln (Köln) Foto: Rene Traut

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland Tizian Sauer (K) hi. gegen Paul Johann Wied (SI) vo. Samstag 17.09.2022, B-Junioren Bundesliga West Saison 22/23 - 6. Spieltag in Siegen, Sportfreunde Siegen - 1. FC Koeln (Köln) Foto: Rene Traut

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland Tizian Sauer (K) li. gegen Paul Johann Wied (SI) re. Samstag 17.09.2022, B-Junioren Bundesliga West Saison 22/23 - 6. Spieltag in Siegen, Sportfreunde Siegen - 1. FC Koeln (Köln) Foto: Rene Traut

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland TuS Ferndorf - HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II - 3. Handball-Liga Süd-West 2022/2023 Foto: Mathias M. Lehmann

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland TuS Ferndorf - HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II - 3. Handball-Liga Süd-West 2022/2023 Foto: Mathias M. Lehmann

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland TuS Ferndorf - HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II - 3. Handball-Liga Süd-West 2022/2023 Foto: Mathias M. Lehmann

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland TuS Ferndorf - HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II - 3. Handball-Liga Süd-West 2022/2023 Foto: Mathias M. Lehmann

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland TuS Ferndorf - HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II - 3. Handball-Liga Süd-West 2022/2023 Foto: Mathias M. Lehmann

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland TuS Ferndorf - HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II - 3. Handball-Liga Süd-West 2022/2023 Foto: Mathias M. Lehmann

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland TuS Ferndorf - HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II - 3. Handball-Liga Süd-West 2022/2023 Foto: Mathias M. Lehmann

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland TuS Ferndorf - HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II - 3. Handball-Liga Süd-West 2022/2023 Foto: Mathias M. Lehmann

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland TuS Ferndorf - HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II - 3. Handball-Liga Süd-West 2022/2023 Foto: Mathias M. Lehmann

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland TuS Ferndorf - HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II - 3. Handball-Liga Süd-West 2022/2023 Foto: Mathias M. Lehmann

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland TuS Ferndorf - HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II - 3. Handball-Liga Süd-West 2022/2023 Foto: Mathias M. Lehmann

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland TuS Ferndorf - HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II - 3. Handball-Liga Süd-West 2022/2023 Foto: Mathias M. Lehmann

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland TuS Ferndorf - HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II - 3. Handball-Liga Süd-West 2022/2023 Foto: Mathias M. Lehmann

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland TuS Ferndorf - HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II - 3. Handball-Liga Süd-West 2022/2023 Foto: Mathias M. Lehmann

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland TuS Ferndorf - HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II - 3. Handball-Liga Süd-West 2022/2023 Foto: Mathias M. Lehmann

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland TuS Ferndorf - HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II - 3. Handball-Liga Süd-West 2022/2023 Foto: Mathias M. Lehmann

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland TuS Ferndorf - HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II - 3. Handball-Liga Süd-West 2022/2023 Foto: Mathias M. Lehmann

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland TuS Ferndorf - HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II - 3. Handball-Liga Süd-West 2022/2023 Foto: Mathias M. Lehmann

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland TuS Ferndorf - HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II - 3. Handball-Liga Süd-West 2022/2023 Foto: Mathias M. Lehmann

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland Regionalliga: 1. FC Düren - 1. FC Kaan-Marienborn Foto: Christian Bauer / WP

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland Regionalliga: 1. FC Düren - 1. FC Kaan-Marienborn Foto: Christian Bauer / WP

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland Regionalliga: 1. FC Düren - 1. FC Kaan-Marienborn Foto: Christian Bauer / WP

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland Regionalliga: 1. FC Düren - 1. FC Kaan-Marienborn Foto: Christian Bauer / WP

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland Fußball-Bezirksliga: SV Fortuna Freudenberg - SV Ottfingen Foto: Lutz Großmann / WP

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland Fußball-Bezirksliga: SV Fortuna Freudenberg - SV Ottfingen Foto: Lutz Großmann / WP

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland Fußball-Bezirksliga: SV Fortuna Freudenberg - SV Ottfingen Foto: Lutz Großmann / WP

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland Fußball-Bezirksliga: SV Fortuna Freudenberg - SV Ottfingen Foto: Lutz Großmann / WP

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland Fußball-Bezirksliga: SV Fortuna Freudenberg - SV Ottfingen Foto: Lutz Großmann / WP

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland Fußball-Bezirksliga: SV Fortuna Freudenberg - SV Ottfingen Foto: Lutz Großmann / WP

Die schönsten Fotos vom vergangenen Sport-Wochenende im Siegerland Bezirksliga: SV Fortuna Freudenberg - SV Ottfingen Foto: Großmann/Traut/Lehmann/Bauer

