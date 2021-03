Die einen spielen, während die anderen wieder schließen?

Hier die steigende Inzidenz, dort die Rückkehr auf den Sportplatz. Bei dieser absurden Gemengelage bleibt unserem Kolumnisten nur die Ironie.

Wie geht man mit der steigenden Inzidenz um? Klickt man sich durch die sozialen Netzwerke, ist bezüglich „dritter Welle“ von Wut über Verzweiflung bis Humor alles dabei. Der Pianist Igor Levit würde gerne einfach nur kompetent regiert werden, der Journalist Stephan Reich hofft auf ein ordentliches Netflix-Programm im nächsten Dreivierteljahr, andere diskutieren darüber, warum es noch „Jugendliche“ und nicht „Quaranteenie“ heißt.

Und dabei merkt man, wie schwer einem das Bewahren des Überblicks fällt. Denn zwischendurch kommt die Meldung rein, dass Dortmund alle Schulen wegen der Entwicklung der Corona-Zahlen sofort schließen will. Im Raum Stuttgart hingegen kehrten am Montag hunderttausende Kinder zurück in den Präsenzunterricht. Und in Wittgenstein bekamen Ende letzter Woche – wohlgemerkt bei einer noch niedrigeren Inzidenz – die Fußballvereine von Verbandsseite mitgeteilt, dass aufgrund der Coronaschutzverordnung des Landes NRW eine Rückkehr ins Training ab dem 22. März theoretisch möglich sei.

Meisterschaftsspiele an Ostermontag?

Ja, nach solch einem Potpourri an Informationen sitzt man am Ende des Tages dann schon vor diesen zwei riesigen Buchstaben im Arbeitszimmer: Hä? Die einen gehen also vielleicht zurück in den Distanzunterricht, während die anderen dank einer Verordnung vielleicht schon am Ostermontag wieder Meisterschaftsspiele absolvieren? Bei dieser absurden Gemengelage halte ich es dann lieber mit der Ironie Stephan Reichs und schaue nach, was Netflix für die vierte und fünfte Welle verordnet.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.