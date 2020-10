Die drei starken Werferinnen der LG Wittgenstein

Ewersbach. Ein Sieg in der Hauptklasse, zwei persönliche Bestweiten und ein Altersklassen-Kreisrekord: Das Abschneiden der LG Wittgenstein in Ewersbach.

Drei Leichtathletinnen der LG Wittgenstein überzeugten mit ihrer starken Wurf-Form in Ewersbach: Sie erzielten vordere Platzierungen, stellten zwei persönliche Bestleistungen auf und knackten sogar noch einen Kreisrekord.

Der LAV Dietzhölztal richtete bei nasskaltem Wetter und einstelligen Temperaturen in Ewersbach seinen „Werfertag mit Goldener Hammer 3“ aus, bei dem die Disziplinen Kugelstoß, Hammerwurf und Speerwurf angeboten wurden.

Bei ihrem ersten Freiluft-Start in diesem Jahr überzeugte Franziska Walle (W15) und bestätigte ihre guten Trainingseindrücke. Im Kugelstoß steigerte sie sich von Versuch zu Versuch und erzielte im sechsten Durchgang ihre beste Weite mit der 3-Kilogramm-Kugel: Mit 9,61 Metern sprang Platz zwei und eine persönliche Bestleistung heraus. Auch 23,98 Meter mit dem 500-Gramm-Speer bedeuteten Platz zwei und „Hausrekord“ für Walle.

Bei den Frauen ging Lisa Hackler an den Start. Wer sie näher kennt, der weiß, dass sie mit der vor einer Woche in Frankenberg erzielten Weite von 9,60 m im Kugelstoßring nicht wirklich zufrieden war. Umso größer war ihre Motivation, sich mit der 4-Kilogramm-Kugel noch einmal zu steigern und eine zehn vor dem Komma zu erreichen – was klappte. Mit 10,16 Metern erzielte sie den dritten Platz. Im Speerwurf (600 g) fuhr Hackler mit 35,61 Metern einen souveränen Sieg ein.

Wurf macht Abdruck und Eindruck

Auch Ricarda Wied-Bernshausen war glänzend aufgelegt und knüpfte nahtlos an die Leistungen der vergangenen Wettkämpfe an. Bei drei Starts in der Freiluft-Saison gelang ihr das Kunststück, jedes Mal einen Altersklassen-Kreisrekord in der W60 aufzustellen.

In Ewersbach kam der drei Kilogramm schwere Hammer erneut zum Einsatz, der erst bei 28,89 m im Grün einschlug und hinterließ bei ihrem Alleinstart einen deutlichen Abdruck im Rasen. Mit ihrer Leistung übertraf sie die alte Marke von Erika Heimann (LAG Siegen), die im Jahr 1998 in Hagen 27,30 Meter erzielt hatte.