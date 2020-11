Die Albayraks: Eine große Triathlon-Familie

Die Brüder Ersen und Sinan Albayrak gehören dem Bundesliga Perspektivkader des heimischen Triathlon-Aushängeschildes EJOT Team TV Buschhütten an. Dass die Corona-Pandemie das Alltagsleben im Allgemeinen und das der Sportler im Besonderen einschränkt, muss hier nicht betont werden. Daher ist es auch für den hoffnungsvollen Nachwuchs des deutschen Abonnementmeisters wichtig, flexibel zu sein und zu bleiben.

„Wir geben unser Bestes, um mit der momentanen Situation so gut es geht zurechtzukommen. Aber es ist natürlich schade, dass wir nicht mehr gemeinsam mit unseren Teamkolleginnen und -kollegen trainieren dürfen“, so Sinan Albayrak. Weil die Sportstätten wieder schließen mussten, dürfen auch die Jugendgruppen nicht mehr gemeinsam für mögliche Starts nach dem Jahreswechsel proben und an ihrer Fitness arbeiten.

Umfassende Trainingspläne

Aber das Training geht natürlich trotzdem weiter, denn auch die beiden jungen Athleten aus Geisweid erhalten umfassende Trainingspläne von ihrem Vater und EJOT-Jugendtrainer Erol Albayrak. Ersen und Sinan versuchen ihre Trainingseinheiten so oft es geht gemeinsam zu absolvieren. Zeitlich ist das manchmal problematisch, da Ersen sich in der Berufsausbildung befindet und Sinan noch die Schulbank drückt.

Die Pandemie hat aber nicht nur Einfluss auf das gemeinsame Triathlon-Training. Ersen hatte im Herbst dieses Jahres, durch die Unterstützung des Vereins, an einem Triathlon-Helferlehrgang teilgenommen und diesen erfolgreich abgeschlossen und möchte nun den Trainerschein im nächsten Jahr in Angriff nehmen. So kann er, wenn Papa Erol beruflich unterwegs ist, als Interimstrainer einspringen. Schon jetzt betreut er die „Jüngsten“ im TV Germania Buschhütten.

Gute Verfassung

Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie machen aber auch vor den Verbänden nicht halt, was auch der nordrhein-westfälische Triathlon-Verband NRWTV) zu spüren bekommt. So befindet sich Sinan Albayrak in der Vorbereitung für die Leistungstest des Landeskaders. Diese wird coronabedingt derzeit virtuell ausgetragen. Die erste Phase der wurde absolviert, nun sind die kurzen Strecken zu bewältigen. Sinan und drei weitere Teamkollegen bekommen gesonderte Trainingspläne, um sich bestmöglich vor zu bereiten.

In einem Punkt sind sich die Brüder einig: „Durch das gezielte Training sind wir uns in einer guten Verfassung und sind bereit, nächstes Jahr wieder anzugreifen.“ Beide hoffen auf Wettkämpfe in 2021, um ihr Können unter Beweis zu stellen.

Ziele für 2021

„Nächstes Jahr will ich vorne mitmischen und mein Bestes für das Team geben“, antwortete Ersen auf die Frage, was seine Ziele für 2021 sind. Auf die gleiche Frage antwortet Sinan: „Ich habe mich um einen Ausbildungsplatz bei der Polizei beworben und hoffe, dass ich angenommen werde. Aus sportlicher Sicht ist es nächstes Jahr für mich wichtig, meinen Platz im Landeskader zu behalten und ich in den Wettkämpfen zu guten Platzierungen in der Lage sein werde.“

Ersen Albayrak beim Swim & Run-Wettkampf des EJOT-Team TV Buschhütten im Juli dieses Jahres. Foto: Lutz Großmann

Die Geisweider Triathlon-Familie Albayrak wird vervollständigt durch Mutter Uta, die als Schwimmtrainerin gemeinsam mit Ehemann Erol die Vorbereitung ihrer Söhne wie auch der anderen Perspektivkader-Athletinnen und -athleten stets im Blick hat.

Wie sie hoffen nun natürlich alle, dass sich die Lage im neuen Jahr allmählich normalisiert und ein Wettkampf-Programm für 2021 nach dem Winter noch Fahrt aufnehmen kann.