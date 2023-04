Dickes Ausrufezeichen des SV Schameder

Schameder. Abstiegskampf ade: Gut besetzt und mannschaftlich geschlossen stark erkämpfen die SVS-Frauen den zweiten Heimsieg binnen vier Tagen.

Das war ein dickes Ausrufezeichen: Die Fußballfrauen des SV Schameder haben im Nachholspiel am Mittwoch einen weiteren Heimsieg verbucht und sind so gut wie am Ziel: Bei noch fünf Restpartien hat Schameder damit 13 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge und kann nach turbulenten Monaten nun in Ruhe für die nächste Bezirksliga-Saison planen.

SV Schameder – SG Lütringhausen/Oberveischede/Kleusheim 3:1 (2:1). SVS-Interimscoach René Röthig war auch lange nach Schlusspfiff des Nachholspiels am Mittwoch noch angetan von der Leistung seines Teams: „Heute hat es richtig Spaß gemacht! Mir gefiel vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit.“ Diese sah man von Beginn an: Der SVS presste hoch und lies dem Gegner vom Biggesee kaum Raum zur Entfaltung. Folgerichtig gingen die Hausherrinnen durch Anika Vanessa Werner (21.) und Nadine Giebel (38.) verdient in Führung. Bis zur 42. Minute konnten die Gäste kaum eine Torchance kreieren, ehe sie per Foulelfmeter auf 1:2 verkürzten.

Nach der Pause plätscherte die Partie zunächst ohne Torchancen vor sich hin, bis erneut Nadine Giebel per Freistoßtor aus dem Halbfeld auf 3:1 erhöhte (66.). Röthig: „Die Mannschaft hat sich den Anschlusstreffer nicht anmerken lassen und einfach weitergemacht. Vor allem die Abwehr und unsere beiden Sechser haben dabei richtig gut gearbeitet!“

Der SVS zeigte Kampf und Leidenschaft, einige Spielerinnen mussten wegen Krämpfen ausgewechselt werden, was aber dank einer prall gefüllten Ersatzbank aufgefangen werden konnte.

