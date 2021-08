Zufriedene Wurfspezialisten nach dem Wettkampf in Witten: Lisa Hackler und Elias Dickel von der LG Wittgenstein.

Leichtathletik Dickel stößt an die Spitze der Westfälischen U18-Bestenliste

Witten. Lisa Hackler und Elias Dickel von der LG Wittgenstein hauen mehrfach einen raus. In Witten sammeln die Leichtathleten drei Tagessiege.

Es war ein sehr erfolgreicher Wettkampftag für die Leichtathleten der LG Wittgenstein: Lisa Hackler und Elias Dickel starteten am Samstag beim 12. Annener Werfermeeting in Witten. Im Wullenstadion erzielten sie bei ihren sechs Starts im Disziplinblock Wurf eine persönliche Bestleistung, fünf Saisonbestleistungen und drei Siege.

In der Frauen-Hauptklasse war einmal mehr Lisa Hackler zu finden. Der 600-Gramm-Speer landete diesmal bei 37,96 m im Grün. Diese Weite wurde mit Platz zwei belohnt. Beim Diskuswurf blieb sie knapp unter ihrer persönlichen Bestleistung: Lisa beförderte die 1 kg schwere Scheibe auf 31,32 m und wurde Dritte. Im Kugelstoßring freute sich Lisa über einen Aufwärtstrend: Sie kratzte an der Zehn-Meter-Marke, beförderte die Kugel auf 9,97 m und wurde wieder Dritte. Mit dem Diskus und der Kugel war es ihr bestes Resultat in diesem Sommer.

Für die Wittgensteinerin war es ein besonderes Erlebnis, zusammen mit Profisportlerin Julia Ritter vom TV Wattenscheid den Wettbewerb bestreiten und deren Leistungen bewundern zu dürfen: Diese sicherte sich mit großem Abstand die Disziplinen Diskuswurf mit 55,90 m und Kugelstoßen mit 18,04 m.

Erstmals über die 40-Meter-Marke

Der Abräumer des Tages war jedoch Elias Dickel, der in der männlichen Jugend U18 einen Dreifach-Triumph mit drei persönlichen Saisonbestleistungen feierte: Im Diskuswurf (1,5 kg) mit 36,13 m, im Speerwurf (700 g) mit 43,11 m und im Kugelstoß (5 kg) mit 13,86 m. Mit dem Speer übertraf Dickel erstmals die 40-Meter-Marke und mit seiner Leistung im Kugelstoß stürmte der Birkefehler an die Spitze der aktuellen U18-Bestenliste in Westfalen.

Erwartungsgemäß machte sich in Witten bei beiden LGW-Athleten noch die fehlende technische Sicherheit bemerkbar, die im Wurf direkt ein paar Weitenmeter Unterschied bedeutet. Hackler und Dickel werden direkt am kommenden Wochenende bei den Kreis-Einzelmeisterschaften in Geisweid und Kreuztal erneut ins Wettkampfgeschehen eingreifen.

