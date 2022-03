Dickel, Filipzik und Dietrich: Mehr als nur ein „Notnagel“

Dotzlar/Feudingen/Banfe. Derzeit leiten mit Frank Filipzik, Rolf Dickel und Wolfgang Dietrich drei Interimstrainer heimische Fußballvereine. Einer soll gehalten werden.

Mit dem Begriff „Interimstrainer“ geht im Sportgeschäft häufig auch der Ausdruck „Notnagel“ einher. Ein Übergangsübungsleiter, der eine Mannschaft solange betreut, ehe eine vermeintlich bessere Lösung gefunden wird. Der Profi- und Amateurbereich zeigt aber auch immer wieder, dass es nicht selten vorkommt, dass die Interimstrainer so erfolgreich sind, dass die betreffenden Vereine nicht mehr an ihnen als Chefcoach vorbeikommt. Die Liste an erfolgreichen Vertretungstrainern im Spitzensport ist lang und umfasst große Namen wie Franz Beckenbauer, Hansi Flick. Und sogar Jürgen Klopp begann seine Trainer-Karriere eben als „Notnagel“ beim FSV Mainz 05.

Nun haben unterschiedliche Faktoren auch im beschaulichen Wittgensteiner Fußballzirkus dafür gesorgt, dass im Altkreis derzeit gleich drei Interimscoachs bei heimischen Vereinen angestellt sind und „auf Zeit“ ihre Trainerarbeit verrichten. Der A-Ligist SV Feudingen, der B-Ligist VfB Banfe und der Kreisliga-C-Klub TuS Dotzlar haben derzeit einen Übungsleiter an der Seitenlinie stehen, der eher unverhofft zu seinem Glück gekommen ist und die Mannschaft eigentlich nur bis zum Ende der laufenden Spielzeit betreuen wird.

Plötzlich ist der Trainer weg

Beim SV Feudingen läuft es in dieser Saison sportlich nicht wirklich gut. Im Sommer hatte Markus Urner den A-Ligisten übernommen, da Spielertrainer Sascha Schwarz – gemeinsam mit zahlreichen Leistungsträgern – den Verein verlassen hat. 18 Meisterschaftsspiele saß Urner auf der Trainerbank, nach der Winterpause schmiss er sein Amt als Tabellenletzter und erster Abstiegskandidat überraschend hin.

Sportlich besser lief es eigentlich beim VfB Banfe, der in der B-Kreisliga auf einem guten fünften Tabellenrang überwinterte. Die Handschrift von Neu-Trainer Dennis Hild – erst im Sommer verpflichtet – zeichnete sich immer mehr ab, doch dann kamen die Corona-Beschränkungen. Hild ist nicht geimpft und konnte deshalb nicht weiter am Sportbetrieb teilnehmen. Banfe reagierte – und stellte den Übungsleiter schließlich schweren Herzens frei.

Auch die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem TuS Dotzlar und ihrem Trainer Florian Schabert fand um die Weihnachtszeit ein jähes Ende. Mitten im Aufstiegsrennen um die Fußball-B-Liga kamen der Coach und der Traditionsverein bei der Zukunftsplanung nicht auf einen Nenner, Schabert verließ Dotzlar schließlich kurzfristig.

Die momentane Lage

Der SV Feudingen wurde im ersten Spiel nach Urner von Frank Filipzik, eigentlich Vorsitzender des Vereins, betreut und holte prompt ein 0:0-Unentschieden gegen die Sportfreunde Edertal. Der SV suchte danach trotzdem nach einer anderen Lösung, kassierte im letzten Moment aber eine Absage. Filipzik bleibt nun Interimstrainer bis zum Sommer. „Wir versuchen nun aus der Not eine Tugend zu machen. Seltsam ist die Situation für mich nicht, viele der Spieler habe ich früher bereits betreut“, erklärt der Vorsitzende, der eine große Motivation im Team wahrnimmt und sich selbst nicht als „Trainer auf Zeit“ sieht.

„Das muss man ausblenden. Wer mich kennt, der weiß, dass ich stets Aufgaben zu 100 Prozent angehe. Wir wollen jetzt die Stimmung hochhalten und dafür sorgen, dass keine Spiele abgeschenkt werden. Wahrscheinlich steigen wir ab, müssen aber dafür sorgen, dass sich keine Spieler vom Verein abwenden. Dann starten wir neu“, so Filipzik weiter. Kein Spieler lasse sich beim Übergangstrainer derzeit hängen, am Tannenwald will man sich mit allem Fokus auf die neue Saison einspielen.

Auch der VfB Banfe hat als Interimscoach einen alten Bekannten installiert. Wolfgang Dietrich war die Wahl des Vereins und der Mannschaft. Der 62-Jährige selbst kennt die Situation als Trainer-Notnagel ebenfalls, schon drei Mal hat er den VfB kurzzeitig übernommen. Normalerweise ist er Geschäftsführer.

„Wir sind heilfroh, dass Wolfgang es noch mal gemacht hat. Diese Option können wir aber nicht jedes Jahr ziehen“, schmunzelt André Becker, Torhüter und Vorsitzender des VfB Banfe und fügt an: „Der Vorteil ist, dass nahezu jeder Spieler Wolfgang bestens kennt, jeder ist motiviert. Kein Spieler sitzt die Zeit bis zum

Der TuS Dotzlar würde gern mit Rolf Dickel wei­terarbeiten. Foto: peter kehrle

Sommer jetzt nur noch ab. Die Jungs wollen noch mal richtig durchziehen.“ Anders wäre es laut Becker wohl gekommen, wenn Spieler die Trainingsarbeit übernommen hätten: „Das wäre wohl in die Hose gegangen.“ Die Mannschaft wäre deshalb froh, dass Dietrich erneut den „Leithammel“ spielt.

Ähnlich verhält es sich beim TuS Dotzlar, der nach dem Schabert-Abgang mit Rolf Dickel einen echten Trainerfuchs aus dem Hut gezaubert hat, der die Mannschaft nun im Idealfall sogar in die B-Liga führen könnte. Im Sommer soll, so Dickel selbst, dann aber wieder Schluss sein. „Die Chance auf den Aufstieg hat die Mannschaft direkt voll mitziehen lassen. Dass Rolf nur interimsweise dabei ist, steht keinem Spieler im Weg. Wir sind sehr froh über die Lösung“, erklärt Thorsten Gans, stellvertretender Vorsitzender des TuS.

Wie geht es weiter?

Diese Frage ist beim SV Feudingen und dem VfB Banfe bereits geklärt. Den Noch-A-Ligisten übernimmt zur neuen Spielzeit Stephan Senner. Für den künftigen Trainer will man beim SV nun alle Kräfte bündeln, neue Spieler verpflichten und hofft, dass man künftig wieder auf „tragende Säulen der Mannschaft“, die derzeit verletzt sind, zurückgreifen kann. In Banfe wird Carsten Roth, derzeit beim Bezirksligisten Sportfreunde Birkelbach aktiv, übernehmen. „Die Mannschaft freut sich auf den neuen Trainer“, weiß André Becker und hofft auf eine langjährige Zusammenarbeit.

Nur beim TuS Dotzlar kann man für die kommende Saison noch keine Einigung mit einem neuen Trainer vermelden. „Ob Rolf im Sommer dann wirklich bei uns aufhört, wird man dann sehen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen“, erklärt Thorsten Gans vielsagend – und macht keinen Hehl daraus, dass man mit Dickel gerne weiterarbeiten würde. „Das wäre unser Wunsch“, so der zweite Vorsitzende, der eine endgültige Entscheidung erst im April/Mai erwartet. Sollte Dickel zu seinen Worten stehen und wirklich im Sommer zurück in den Trainer-Ruhestand gehen, dann habe man in Dotzlar noch „zwei, drei aussichtsreiche Kandidaten“ an der Angel. Nun wolle man allerdings erstmal das maximale aus der laufenden Saison machen.

