Deutscher Meistertitel für EJOT Buschhütten zum Greifen nahe

Tübingen. Das EJOT-Team TV Buschhütten beherrscht Konkurrenz beim vierten Rennen der Triathlon-Bundesliga nach Belieben.

Auch in Tübingen ließ es der deutsche Rekordmeister EJOT-Team TV Buschhütten beim 4. Rennen der 1. Triathlon-Bundesliga am Sonntag so richtig krachen.

In der Besetzung Lisa Tertsch, Solveig Løvseth (Norwegen), Natalie Van Coevorden (Australien) und Therese Feuersinger (Österreich) an den Start im Neckar gegangen, düpierten die vier Mädels des Favoritinnen-Teams mit der bestmöglichen Platzziffer 6, die gesamte Konkurrenz nach Belieben. Triathlon.one Witten (Platzziffer 33) wurde Zweiter, gefolgt vom Dr. Loges Triathlon Team Lüneburg (Platzziffer 48), die erstmals überhaupt am Podium standen. Mit dem vierten Saisonsieg im vierten Saisonrennen und der optimalen Punkteausbeute von 80 Zählern, dürfte der zehnten Team-Meisterschaft bei den EJOT-Frauen beim Saisonausklang am 2. September in Hannover nichts mehr im Wege stehen, da der Vorsprung auf das zweitplatzierte Team Berlin schon zehn Punkte beträgt.

Einmal mehr in Galaform präsentierte sich über die 750 Meter Schwimmen, 18,8 km Radfahren und 5,4 km Laufen die Deutsche Meisterin Lisa Tertsch. Die 24-Jährige konnte die Arme nach 58:14 Minuten in die Höhe zu recken. Für die Darmstädterin war es bereits der dritte Sieg in ihrem dritten Rennen der Saison.

Männer machen es Damen nach

Solveig Løvseth, die nach dem Schwimmen (10:57 Min.) lediglich auf Platz 20 lag, holte durch die drittbeste Radzeit (27:34 Min.) und die zweitbeste Laufzeit (19:33) noch stolze 18 Plätze auf und erklomm den zweiten Platz in 59:04 Min. Das Buschhüttener Triple als Dritte auf dem Podium machte Natalie Van Coevorden perfekt, die mit 19:42 Minuten die drittbeste Laufzeit aufwies. Feuersinger komplettierte das tolle EJOT Team-Mannschaftsergebnis mit Platz sieben.

Nach dem tollen Erfolg der Frauen aus Buschhütten, wollten die Männer in der Formation Till Kramp, Simon Westermann (Schweiz), Thomas Bishop (Großbritannien) und Stefan Zachäus (Luxemburg) nachlegen, was ihnen prächtig gelang. In Düsseldorf bei den Finals vor zwei Wochen noch klar vom HYLO Team Saar geschlagen, glückte dem elffachen Deutschen Meister eine beachtliche Revanche mit dem Tagessieg mit der starken Platzziffer 9. Das HYLO Team Saar belegte Platz zwei (Platzziffer 21) vor dem PSD Bank Tri Post Trier (Platzziffer 25). Der für die Schweiz international startende Westermann stieg als Erster nach dem Schwimmen (9:19 Minuten) aus dem Necker. Der Student der Rechtswissenschaften fuhr auch beim Radfahren in der Spitzengruppe mit. Doch zum Ende der zweiten Runde stürzte er in Führung liegend in einer abschüssigen Linkskurve und hatte extrem viel Glück, dass er sich außer Schürfwunden am Ellbogen und am Oberschenkel unterhalb des Gesäßes keine schlimmeren Verletzungen zuzog und auch sein Rad on einem Defekt verschont blieb. Vollgepumpt mit Adrenalin, setzte der Blondschopf seine Siegesreise fort. Trotz des Sturzes schaffte er den Anschluss an die Spitze und noch die zehnt beste Radzeit (25:35 Min.). Dank eines überragenden Wechsels nahm er als Erster die Laufstrecke in Angriff und mit der drittbesten Zeit (17:32 Min.) meisterte. Mit der Tagesbestzeit von 53:25 Min. hatte der 25-Jährige am Ende einen Vorsprung von 13 Sekunden vor Rico Bogen (Team Berlin). Westermann: „Nach dem Sturz gibt es zwei Optionen: Entweder du brichst im Kopf ein oder Du sagst jetzt oder nie. Ich habe Option zwei gewählt und bin super happy. Das Schwimmen war wunderbar, ich habe noch nie so einen guten Start erwischt. Wir haben uns gut abgesprochen und geschaut, dass wir als Team Gas geben am Rad. Das Team-Ergebnis ist mega.“ Platz drei war für Stefan „Cesar“ Zachäus vom EJOT Team in 53:43 Min. vorbehalten. Der 32-Jährige feierte nach einer sehr ansehnlichen Gesamtleistung (5. Schwimmen, 5. Radfahren und 12. Laufen) das beste Ergebnis seiner Bundesliga-Karriere. Das tolle EJOT Team-Mannschaftsergebnis rundeten Thomas Bishop bei seiner Team-Premiere mit dem 5. Platz (53:52 Min.) und Till Kramp als 17. (54:44 Min.) ab. Den Vorsprung in der Meisterschaft auf das HYLO Team Saar konnten die EJOT’ler somit auf zwei Punkte (79 zu 77) ausbauen. Der elfte Meistertitel ist in greifbare Nähe gerückt.

Sportdirektor Rainer Jung zog ein durchweg positives Fazit : „Wir wollten zwei Teamsiege, wir haben zwei Teamsiege geholt. Wenn dazu noch zwei Einzelsiege durch Lisa Tertsch und Simon Westermann kommen, ist es natürlich herausragend. Die mannschaftliche Geschlossenheit mit Top-Ergebnissen war ausschlaggebend. Erneut ein ‘Clean Podium’ (Platz eins bis drei) bei den Frauen. Dazu mit Platz sieben ein tolles Ergebnis von Therese Feuersinger. Die Herren waren in der Pflicht und haben geliefert. Auch hier standen mit Simon und Stefan zwei Athleten auf dem Podium. Der fünfte Platz von Tom Bishop sorgte für ein herausragendes Teamergebnis.“

Ausblick auf Hannover

Seine Einordnung der Teamresultate im Hinblick auf das letzte Saisonrennen in fünf Wochen in Hannover nahm der scheidende Sportdirektor vor: „Viele sagen bereits, wir sind bei den Damen durch. Ja, zehn Punkte und 160 Platzziffern Vorsprung sind eine Bank. Aber das Rennen erst zu Ende, wenn alle im Team im Ziel sind. Bei den Herren war der Sieg sehr wichtig. Jetzt haben wir zwei Punkte Vorsprung. Selbst wenn das Team Saar in Hannover gewinnen sollte, reicht uns sicher ein zweiter Platz. Aber auch das ist keineswegs selbstverständlich. 95 Prozent Einsatz werden bei den Herren nicht reichen, um Deutscher Team Meister zu werden. Wir müssen und werden in Hannover Vollgas geben.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein