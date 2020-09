Der SV Oberes Banfetal und die 100-Liter-Wette

Marco Schiavone (graues T-Shirt), Trainer SV Oberes Banfetal, spricht bei einer Trainingseinheit auf dem Sportplatz in Hesselbach. Am Sonntag startet sein Team gegen den TuS Diedenshausen.

Hesselbach. Marco Schiavone freut sich auf den Saisonstart und ist der Experte in der ersten Tippspielrunde. Er kündigt offensiven Fußball und eine Wette an.

Neue Saison, neues Glück – auch im Tippspiel. In der ersten Runde geht unsere Redaktion ins Duell mit Marco Schiavone, den Trainer des SV Oberes Banfetal.

Der hat es beim Start in die Kreisliga B am Sonntag, wie schon 2018, mit dem TuS Diedenshausen zu tun und peilt wie damals (3:2) einen Auftaktsieg an. „Wir wollen wieder offensiven Fußball spielen, denn da haben wir unsere Stärken. Wir werden Pressing spielen und so hoch wie möglich verteidigen“, kündigt Marco Schiavone an.

Werden überdurchschnittlich viele Gegentore also wie in den Vorjahren in Kauf genommen? „Die Jungs haben versprochen, dass sie dieses Jahr weniger Gegentore bekommen. Sie haben sogar mit mir gewettet: Wenn sie in den ersten fünf Spielen ohne Gegentor bleiben, dann bin ich gerne bereit, ihnen 100 Liter Bier zu geben“, verrät Schiavone: „Ich glaube, dass ich mir die 100 Liter sparen kann, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt.“

Gewettet hat Schiavone am Freitag auch mit unserer Redaktion – die Ergebnisse der Wittgensteiner Fußballspiele am Wochenende. Die Regeln bleiben unverändert: Für einen exakt getroffenen Tipp gibt es vier Punkte, für die richtige Tendenz mit richtiger Differenz zwei Punkte und für die richtige Tendenz einen Punkt. Anders als in der abgelaufenen Saison kommt nun auch der Tipp zum Spiel des jeweiligen Experten in die Wertung.

Die Tipp-Übersicht: Schiavone // WP

Erndtebrück - Victoria Clarholz 1:1 2:0

VfL Bad Berleburg - SpVg Olpe 0:2 1:3

SF Birkelbach - TuRa Freienohl 1:3 2:3

Erndtebrück II - Langscheid/Enkh. 2:2 4:1

Niederndorf - SF Edertal 3:1 3:2

FC Kreuztal - SV Feudingen2:2 1:2

SF Birkelbach II - FC Benfe 2:2 0:2

Oberes Banfetal - Diedenshausen 3:1 2:2

FC Ebenau - Aue-Wingeshausen 1:4 1:3

GW Eschenbach - SV Schameder 1:1 1:1

VfB Banfe - 1. FC Dautenbach 3:0 2:1

Bad Berleburg II - Hilchenbach II 4:1 3:1

VfB Banfe II - Laasphe/Niederl. II 2:0 1:0

TuS Dotzlar - SV Feudingen II 1:4 1:3

Johannland - Aue-Wingesh. II 3:0 2:2

TuS Volkholz - Erndtebrück III 2:2 1:3

