Der Plan mit der Gerechtigkeit geht beim FLVW nicht auf

Sollte der Amateurfußball weiterhin stocken, greift die „50-Prozent-Regel“. Warum diese kein guter Mittelweg ist, erklärt unser Kolumnist.

Ein Geist geht um im Amateurfußball und er heißt „50-Prozent-Regel“. Dabei geht es um den Fall der Fälle, dass die Saison weiterhin stillsteht oder nur im Schritttempo fortgeführt wird. Der frisch präparierte Paragraph 41 der Spielordnung kümmert sich um dieses mögliche Fiasko: Sobald in einer Gruppe 50 Prozent der Spiele insgesamt absolviert sind, ist die Saison zu werten. Heißt praktisch wie hypothetisch, dass am Ende der Saison der eine Verein 13, ein anderer möglicherweise 17 Spiele absolviert hat. Ein anderes Szenario: Aue-Wingeshausen verbringt wegen dauerhafter Covid-Fälle die restlichen Spieltage in Quarantäne. Der Titeltraum bliebe dank 16 Punkten in sieben Spielen trotzdem real, schließlich berechnet der Paragraph der Fairness halber den Punktedurchschnitt.

Hinrundenwertung wäre eine Alternative

Die Gerechtigkeit der Quotientenregelung geht aber nicht ganz auf. Teams könnten gar nicht oder aber zweimal aufeinander treffen. Der mit dem Abstiegsgespenst Kämpfende müsste vielleicht doppelt gegen den Primus antreten, während ein anderes Team im Tabellenkeller ein einfacheres Programm hat – oder in Quarantäne durch Nichtstun den Quotienten feiert oder verteufelt. Man stelle sich vor, man hatte 70 Prozent Auswärtsspiele, dabei Hin- und Rückspiele gegen die Top-Drei der Liga und weniger Partien als ein direkter Konkurrent und steigt ab.

Wieso sagt man nicht einfach, dass für die Wertung einer Saison mindestens die Hinrunde gespielt werden muss? So aber versucht man es mit einem Kompromiss, der im Detail das Gegenteil verkörpert.