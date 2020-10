Erndtebrück. Louis Ngalia bietet sich selbst an und überzeugt mit vier Toren in den ersten drei Spielen. Gegen den Aufsteiger Vreden winkt ein Teilzeiteinsatz

Im normalen Berufsleben spricht man in solch einem Fall von einer Initiativ-Bewerbung. Vor einigen Wochen habe Louis Ngalia „sich selbst bei mir gemeldet“, sagt Holger Lerch, der Sportliche Leiter des Fußball-Oberligisten TuS Erndtebrück. Drei Arbeitsproben später, nämlich nach drei Treffern in zwei Bezirksliga-Spielen der Zweitvertretung vom „Pulverwald“ und einem Tor beim 2:0 der „Ersten“ im Kreispokal beim VfL Bad Berleburg, steht der Franzose, seit Freitag 28 Jahre alt, am Sonntag (15 Uhr) vor seinem ersten Einsatz in der Oberliga Westfalen am 10. Spieltag gegen die SpVgg Vreden (8.).

„30, 35 Minuten lang kann er uns weiterhelfen“, betont Stefan Trevisi, Trainer des aktuellen Viertletzten im Klassement. Sein neuer Mann brauche wohl noch „zwei, drei Wochen“, um die Fitness auf Oberliga-Niveau zu bringen. Deshalb wird er wohl zunächst auf der Bank sitzen, aber immerhin, die Bewerbung war erfolgreich. Der groß gewachsene, kräftige Angreifer, der mit diesen Attributen eine neue Alternative zu den weiteren Angreifern im Kader darstellt, hat zunächst bis zum Saisonende unterschrieben. Holger Lerch sagt über ihn: „Ein feiner junger Mann.“

Sechs Spieler fehlen, zwei kehren zurück Gegen Vreden muss der TuS Erndtebrück auf Taira Tomita (Kreuzbandriss), Erlon Sallauka, Murat-Kaan Yazar (beide krank), Murtadha Jebur (Verletzung aus der ersten Pokal-Runde), Tim Schrage (Trainingsrückstand) und Ahmad Ibrahim (Rot-Sperre) verzichten. Benedikt Brusch und Ken Sugawara sind wieder dabei.

Sowohl Erndtebrück als auch Vreden hatten am vergangenen Sonntag Pause. Nach drei Niederlagen hintereinander trifft das Trevisi-Team nun auf die Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison. Der Aufsteiger von der niederländischen Grenze war zwar bei seinen beiden ersten Oberliga-Spielen in der 99-jährigen Vereinsgeschichte unterlegen, hat aber seither in sechs Partien hintereinander nicht mehr verloren. Trevisi erwartet „eine kompakte Mannschaft“, die „schnell nach vorne spielt“ und „nicht lange fackelt“.

Die Spielweise der Münsterländer scheint wie zugeschnitten auf Nicolas Ostenkötter. Der 21-jährige Angreifer schoss sich mit neun Treffern, zuletzt zwei Tore beim 3:1 beim Mitaufsteiger Victoria Clarholz (17.), an die Spitze der Oberliga-Torjägerliste. Ostenkötter sei ihm vorher nicht bekannt gewesen, räumt TuS-Trainer Trevisi ein, „aber in der Westfalenliga gibt es viele gute Fußballer“.

Unterdessen steht fest, dass Erndtebrück den Einzug ins Kreispokal-Achtelfinale teuer bezahlt hat: Taira Tomita (26) hat sich am „Stöppel“ bei einem Zweikampf einen Kreuzbandriss zugezogen. Für den Japaner, der sich erst im September zu einem Verbleib in Erndtebrück entschied, ist die Saison voraussichtlich beendet. „Das ist ärgerlich“, erklärt Trevisi angesichts der Vielzahl an Spielen in dieser Saison, „deshalb spiele ich bei der hohen Belastung so ungern Pokalspiele.“

Vom ROC Meix an den Pulverwald

Vor dem Auftritt gegen Vreden ist Trevisi zuversichtlich: „Von unseren sieben Spielen waren nur zwei richtig schlecht.“ Ausgerechnet die beiden letzten, in Holzwickede (0:4) und gegen Sprockhövel (1:4). „Wir müssen die leichten Fehler abstellen“, mahnt der Coach. In der Oberliga sei es „wichtig, sich zu konzentrieren“, betont er: „Die Spieler sind ja nicht mehr in der Westfalenliga, Landesliga oder Bezirksliga.“

Da wird es gegen Vreden spannend, was Ngalia bei seinem Einstand ins Erndtebrücker Arbeitsleben einbringen kann. Er spielte einst in der Reserve des mehrfachen belgischen Meisters Royal Antwerpen, dann in der 1. Liga in Luxemburg und zuletzt beim Drittligisten ROC Meix in Belgien. Den nötigen Ehrgeiz abseits des Fußballplatzes bescheinigt Lerch dem Neuzugang, der mit seiner Ehefrau noch in Köln wohnt. „Er will sich hier eine Arbeitsstelle suchen, allein“, sagt Lerch. Und Deutsch spreche Ngalia „auch schon sehr gut“.