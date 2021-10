Der KTV Obere Lahn fehlen nur noch zwei Schritte zum Titel

Biedenkopf. Der Bad Laaspher Sunny Fiecker muss beim 54:19-Sieg sein Pensum deutlich reduzieren. Gegen Heidelberg erlebt er ein außergewöhnliches Duell.

Wenn einem sportlichen Wettkampf die Spannung fehlt, kann er durch Entertainer-Qualitäten der Protagonisten oder die gebotene Leistung und deren Ästhetik dennoch für das Publikum sehenswert sein.

Von den beiden letztgenannten Faktoren zehrten die 240 Zuschauer beim 54:19-Sieg der KTV Obere Lahn gegen die SG Heidelberg-Kirchheim. Die Aneinanderreihung von Schrauben und Salti oder spektakulären Sprüngen sorgten – wie eigentlich immer, wie die Durchsicht unserer Pressefotos zeigt – für einige offene Münder und Staunen auf der Tribüne.

Nach der sensationell vorgetragenen Reckübung von Andrey Likhovitskiy sorgten Fanfaren, Trommeln und Beifallsbekundungen für ohrenbetäubenden Lärm, auch die Kampfrichter waren angetan. Mit 14,65 Punkten heimste der KTV-Jugendcoach die Tageshöchstwertung ein. Zur Einordnung: Bei den Olympischen Spielen hätte diese Punktzahl die Bronzemedaille eingebracht. In der 3. Bundesliga Nord brachte sie fünf Punkte und das Top-Scorer-T-Shirt für Likhovitskiy, der zuvor auch am Seitpferd und am Barren die 14-Marke knackte und die volle Punktzahl abräumte.

„Geteiltes“ Top-Scorer-Shirt

Den Ehrenpreis teilte er sich mit seinem Teamkollegen Artur Davtyan, dem die Gäste an Boden, Ringen und Sprung nicht ansatzweise etwas entgegen zu setzen hatten.

Die Profis aus den Reihen der KTV lieferten also wie gewünscht, die heimischen Freizeitturner agierten weitgehend solide – das reichte. Nach einer 13:0-Eröffnung nach Score-Punkten am Startgerät Boden gewannen die Turner aus Wittgenstein und dem Hinterland auch alle anderen Geräte – der Vorsprung wuchs also stetig an.

Ungleiches Duell: Sunny Fiecker (r.) und „Turn-Koloss“ Eric Donath. Foto: Privat

Drei Stürze und einige Fehlerchen schlichen sich zwar ein, mit 283 Turnpunkten erreichte aber die KTV aber fast das Top-Niveau vom Sieg im Liga-Gipfel in Oberhausen aus der vergangenen Woche. Das Fehlen von Youngster Lewin Folkert kompensierte die KTV ebenso gut wie den begrenzten Einsatz von Sunny Fiecker, der es nach dem Start seiner Ausbildung in Siegen zeitlich während der Woche nicht zum Training geschafft hatte – er turnte deshalb „nur“ zwei Geräte. Heidelbergs Eric Donath, mit 105 Kilogramm und rund 2 Metern Körpergröße der Koloss schlechthin in der Deutschen Turnliga – bei seinen Reckschwüngen berührten die Zehen fast den Boden –, trotzte der Bad Laaspher ein 0:0 ab. An den Ringen gab Fiecker einen Punkt ab.

Entscheidender Wettkampf

In der kommenden Woche hofft Fiecker darauf, wenigstens zweimal trainieren zu können, denn der Wettkampf am kommenden Samstag beim Tabellendritten ist wichtig. Mit einem Sieg oder Remis bei der TSG Sulzbach wäre der Titelgewinn am letzten Wettkampftag nur noch Formsache. Selbst mit einer knappen Niederlage dürfte es noch zum Erreichen des Aufstiegfinals reichen – auch, weil durch den 12:0-Sieg am Samstag die Gerätwertung hervorragend ist. KTV-Sportwart Albert Wiemers: „Wir sind glücklich, dass wir die Sache so gemeistert haben.“

KTV Obere Lahn - SG Heidelberg-Kirchheim 54:19 (12:0)

Boden

Becker - Ketzer 12,45:11,30 (4:0)

Fiecker - Donath11,80:11,90 (0:0)

Lippert - Groß 12,00:10,40 (4:0)

Davtyan - Adler13,95:11,60 (5:0)

50,20:45,20 (13:0)

Pferd

Weber - van Deventer10,30:9,60 (3:0)

Brusch - Somitsch9,70:9,60 (0:0)

Lippert - Ketzer10,20:11,30 (0:4)

Likhovitskiy - Antonov14,00:10,50 (5:0)

44,20:41,00 (8:4)

Ringe

Weber - Donath10,65:11,05 (0:2)

Fiecker - Adler11,15:11,40 (0:1)

Davtyan - van Deventer13,65:11,05 (5:0)

Brusch - Groß10,45:10,35 (0:0)

45,90:43,85 (5:3)



Sprung

Becker - Adler 12,65:11,80 (3:0)

Wehn - Groß11,90:11,40 (2:0)

Lippert - Ketzer 9,80:12,00 (0:5)

Davtyan - Wiltgen14,10:11,55 (5:0)

48,45:46,75 (10:5)



Barren

Weber - Adler 11,40:10,65 (3:0)

Becker - Fischer 10,55:11,25 (0:3)

Likhovitskiy - Groß14,10:11,55 (5:0)

Lippert - Wiltgen11,85:10,90 (3:0)

47,90:44,35 (11:3)



Reck

Lippert - Wiltgen 10,45:10,45 (0:0)

Wehn - Fischer 11,30:11,00 (2:0)

Lettermann - Donath10,70:11,75 (0:4)

Likhovitskiy - Groß 14,65:10,95 (5:0)

47,10:44,15 (7:4)



Gesamt283,75:265,30 (54:19)