Der DSV beschert den Schlossschulen besondere Sportstunde

Für ausreichend Hilfestellung ist beim Inliner-Tag an den Schlossschulen gesorgt.

Bad Laasphe. Der Deutsche Skiverband und der SV Oberes Banfetal bringen frischen Wind in den Schulsport am Bad Laaspher Schloss. Auf Inlinern geht es rund.

Der Infomobil-Bus des Deutschen Skiverbandes (DSV) hat das Gymnasium Schloss Wittgenstein und die Realschule Schloss Wittgenstein in Bad Laasphe besucht. In der Turnhalle der Schloss-Schulen erhielten die Schüler der Klasse 7b des Gymnasiums und zweier Klassen der Realschule die Möglichkeit, ihre Inliner-Fähigkeiten in einem Hindernisparcours zu testen.

Nach einer Sicherheitsbelehrung und der Einweisung in die Schutzkleidung folgten spielerische Aufgaben zum stabilen Stand inklusive Übungen zum sicheren Fallen. Anschließend wurden die Inliner für weitere Koordinations- und Gleichgewichtsübungen angezogen, bis es zur großen Freude der Teilnehmer abschließend in den Parcours aus Slalomstrecke, Kurven und Wippen ging. Hier war ein hohes Maß an Können und Feingefühl auf den Rollen gefragt, um den Parcours fehlerlos zu bewältigen. Dieser Inliner-Tag gehört mittlerweile zum festen Bestandteil des Schulsportprogramms zu Beginn eines Schuljahres.

Erfahrene Schülerinnen helfen mit

Ermöglicht wurde die Einheit durch den Schul-Kooperationspartner SV Oberes Banfetal und den DSV. Angeleitet wurden die Schüler von SVO-Trainer André Lehmann sowie Johanna Ermert und Liv Pöschl vom DSV-Team. Lehmann war am Ende des Trainingsvormittags sehr angetan von den Schloss-Schülern und lobte deren bereits gut entwickelte Koordinationsfähigkeit.

Die Sportlehrer André Rohrbach (GSW) und Thomas Hirschhäuser (RSW) sowie die Schülerinnen Eva Hinkelmann und Helena Kämmerling vom GSW sowie Leonie Roth vom RSW – alle drei gehören auch dem Ski-Inline-Team des SVO an – standen den Fahranfängern ebenfalls unterstützend zur Seite.

