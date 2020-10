Daumenbruch: Lucas Puhl fällt acht Wochen aus

Ferndorf. Ohne ihren Kapitän gehen die Ferndorfer am Wochenende ins erste Heimspiel in der „neuen“ Halle. Gegner ist der EHV Aue.

Einen Tipp für das Wochenende? Nein, den möchte Ferndorf-Trainer Robert Andersson vor dem ersten Heimspiel der neuen Saison am Samstag gegen den EHV Aue nicht abgeben. Das sei ihm zu riskant. „So sehr vertraue ich meinen Jungs noch nicht“, frotzelt er nach dem Fototermin auf der neuen Tribüne in der „neuen“ Stählerwiese -- was Roger Becker mit einem empörten „Was?!“ quittiert. Soll heißen: Die Stimmung ist gut vor dieser Heimpremiere, der alle entgegenfiebern: Trainer, Spieler, Betreuer - und auch die Zuschauer, von denen immerhin 463 für dieses Spiel zugelassen worden sind. „Das wird letztlich eine Trainingsspiel-Atmosphäre sein“, merkt Roger Becker an. Und ist zugleich froh, dass es überhaupt möglich ist, einige Anhänger in die Halle zu lassen. „Wir werden auch mit dem Fanclub arbeiten, der ist da“, betont er. Getrommelt werden dürfe auch.

Weniger euphorisch haben die Ferndorfer registriert, dass ihr Kapitän Lucas Puhl sein überragendes erstes Saisonspiel gegen Großwallstadt teuer bezahlt hat. Den Schmerzen im linken Daumen folgte die bittere Diagnose: Bruch im Daumengrundgelenk der linken Hand. „Er wird wahrscheinlich acht Wochen ausfallen“, bestätigt Roger Becker die schlechte Botschaft. Bis zu Puhls Genesung kehrt der mit Zweitspielrecht ausgestattete Tim Hottgenroth aus Wetzlar zurück und soll gemeinsam mit Marin Durica, wie schon in der Schlussphase der vergangenen Saison, das Duo im Tor des TuS bilden. Für Lucas Puhl sei das natürlich besonders tragisch, „weil er gerade in Top-Form ist“, bedauert Roger Becker.

Matzken „noch aufgeregter“

Der andere „Held“ des klaren Erfolges über Großwallstadt schaut dagegen positiv, wenn auch mit etwas gemischten Gefühlen, dem ersten Pflichtspiel in Ferndorf entgegen. Schon vor dem ersten Spiel sei er ziemlich aufgeregt gewesen. Nun freue er sich natürlich, dass es so gut gelaufen sei. Aber: „Jetzt bin ich noch aufgeregter“, schmunzelt Torben Matzken, soweit das mit der Maske erkennbar wird. Der einjährige Gast von den Füchsen Berlin möchte die Mannschaft als Spielmacher, „auch weiterhin zu Erfolgen führen und mich weiterentwickeln“, verrät er.

Trainer Robert Andersson (re.) und Torben Matzken auf der neuen Tribüne in der Halle an der Stählerwiese. Foto: Michael Kunz / Michael Kunz, Siegen

Weiterentwickeln ist überhaupt ein wichtiges Stichwort in dieser Runde. Der Trainer schaut „natürlich auch auf Aue“, wenn es um die Vorbereitung auf die Begegnung für Samstag geht. Wichtiger aber ist die Befindlichkeit der eigenen Mannschaft, die auf keinen Fall darauf vertrauen dürfe, nur im 6-6-Spiel Tore zu machen. Der Gegner habe eine gute Abwehr. Da sei es wichtig, geduldig zu spielen und nicht zu schnell den Abschluss zu suchen. „Aber vor allem müssen wir die einfachen Tore machen“, betont Robert Andersson. Er setzt auf beständiges Arbeiten im Training und das „ständige Weiterentwickeln. Dann sind wir auch in der Lage, am Wochenende ein Spiel zu gewinnen“. Spielt das Virus beim Training im Hinterkopf bei ihm oder den Spielern mit? „Nein, wir sind froh, dass wir jeden Tag hier sind. Wir können uns zu 100 Prozent auf den Sport konzentrieren“, versichert Andersson: „Zumindest im Moment!“

420 Zuschauer erwartet

Darauf setzen die Fans natürlich, von denen Roger Becker am Samstag rund 420 in der runderneuerten Halle erwartet. Weil viele nicht mehr jung sind und zu den „Corona-Risikogruppen gehören, kämen mit Sicherheit nicht alle 463, die kommen könnten. Gästezuschauer sind nach wie vor nicht zugelassen. Eine Tageskasse wird es gleichfalls nicht geben. Allerdings dürfen Inhaber von Dauerkarten ihre Tickets übertragen, wenn sie etwa als Angehörige von Risikogruppen nicht in die Halle wollen oder können. Sie müssen dafür ein Formular auf der Webseite nutzen und angeben, wer an ihrer Stelle kommt.

Noch einmal zurück zu Torben Matzken, der vor einer Woche mit zwölf Treffen einen idealen Auftakt verzeichnen konnte. Der ist für genau ein Jahr von der Spree ins Siegerland gekommen, bevor er in der Schweiz weitere Erfahrungen sammeln soll. „Ich habe vier Jahre für die Füchse gespielt und dort sehr viele Erfahrungen machen können, für die ich sehr dankbar bin“, sagt er. Jetzt aber denke er noch nicht weiter und will sich ausschließlich auf den TuS konzentrieren. „Er ist nicht nur ausgeliehen. Er ist fix bei uns“, geht Roger Becker auch noch einmal auf diesen Punkt ein. Er kann dem Siegerländer Team in den kommenden Wochen und Monaten noch eine Menge Freude bereiten.