Das Spektakel hat eine gefährliche Kehrseite

Wittgenstein. Fußball: In Wittgenstein fallen so viele Tore wie lange nicht. Doch die Erklärungen geben Grund zur Sorge.

Der geneigte Fußball-Interessierte aus Wittgenstein reibt sich mittlerweile fast jeden Montagmorgen verwundert die Augen – nahezu am jedem Wochenende ist im Nachgang von irgendeinem verrückten Kantersieg zu lesen. Jüngstes Beispiel war das 19:1 des SV Schameder II über den FC Benfe II, solch ein Spektakel hat man selbst in der D-Kreisliga nur wirklich selten.

Doch auch in den anderen Klassen des heimischen Fußballs gibt es in regelmäßigen Abständen solche „Ausreißer-Spiele.“ Der TSV Aue-Wingeshausen gewann beispielsweise schon mit 11:0 gegen den VfB Bürbach II in der B-Kreisliga, am selben Spieltag schlug der TuS Diedenshausen den SV Feudingen mit 6:1. Eine Woche vorher fertigte derselbe SV den TuS Dotzlar mit 9:1 ab. So ist es nicht verwunderlich, dass der Eindruck entsteht, dass in Fußball-Wittgenstein Tore wie am Fließband fallen und auch die nackten Statistikzahlen belegen diese Theorie. So werden pro Partie durchschnittlich 4,8 Treffer in der Kreisliga B gezählt, in der C-Klasse sind es sogar 5,7 Tore, die unterste Kreisklasse zählt gar 6,9 Tore. Selbst im Kreisliga-Oberhaus, der A-Klasse, wo das Niveau der Verteidiger normalerweise höher sein sollte, sind es immerhin noch 4,8 Tore pro Spiel – in allen Klassen ist der Durchschnitt in dieser Saison teilweise deutlich angestiegen, als im Vergleich zu den Vorjahren – auch vor der Corona-Pause.

Sinkendes Niveau

Schenkt man den heimischen Vereinsvertretern Glauben, dann sind die Gründe dafür vielschichtig. Frank Filipzik, ehemaliger Trainer und heutiger Vorsitzender des SV Feudingen beispielsweise, sieh besonders die dünnen Kader der Vereine als einen Problemherd an. „Dadurch müssen Spieler auf ungewohnten Positionen spielen und die Fehler in der Defensive häufen sich“, so der SV-Vorstand, der in den Zeitungen immer wieder von „individuellen Fehlern“ liest, die seine These bestätigen. „Offensiv spielen macht den Meisten mehr Spaß, sich in der Defensive aufreiben eher nicht. Das Niveau ist in allen Klassen deutlich schlechter geworden.“

Besonders bei Auswärtsspielen und Partien unter der Woche sei dies auffällig. „Schon in den Jugendteams wollen die Kids nicht in der Abwehr oder im Tor spielen, diese Entwicklung ist bedenklich. Außerdem hat Wittgenstein schon seit Jahren ein Torhüter-Nachwuchsproblem“, legt Filipzik weiter den Finger in die Wunde. Dass Mannschaften zwingend offensiver agieren sieht der SV-Vorsitzende nicht, bemängelt aber das Grundniveau in den Abwehrreihen der meisten Teams.

5,7 Tore fallen in der C-Liga pro Partie. Nico Schlaf (rechts) und die Sportfreunde Edertal II haben daran großen Anteil. Foto: Nasser Trabulsi

In die selbe Kerbe schlagen auch Carsten Roth, Trainer des VfB Banfe und Mario Julius, Trainer des VfL Bad Berleburg II. Roth sieht hingegen den Trend, dass Teams unbeschwerter ins Offensivspiel gehen würden, dann aber den berühmten „Rückwärtsgang“ für die Defensive vernachlässigen – die Folge: Es entwickelt sich ein offener Schlagabtausch.

„Durch Corona haben auch viele Spieler zwei Jahre die Füße hochgelegt und das Niveau hat abgenommen. Und wenn man einem Offensivspieler eine defensivere Rolle zuteilt, dann gehen die Mundwinkel nach unten.“ Außerdem seien viele wichtige Spieler arbeitstechnisch oft sehr eingebunden und würden häufig beim Training fehlen.

Julius vom VfL hingegen ist der Meinung, dass in der C-Liga, wo seine Elf beheimatet ist, auch viele ehemalige Klasse-Angreifer auflaufen würden, die gewisse Spiele im Alleingang entscheiden könnten. „Das Offensiv-Niveau der Liga ist dadurch sehr hoch. Auch wir wollen gerne Angriffsfußball spielen. Defensiv musste ich jetzt in sieben Spielen aber auch sieben Mal eine andere Formation wählen“, bemängelt der Bad Berleburger. Ein Problem, das viele Vereine wohl genau so haben.

Für Zuschauer ist das Spektakel auf den heimischen Sportplätzen also sicherlich eine wahre Wonne, doch die Erklärungen dafür sind für die Vereine – auf lange Sicht gesehen – mehr als bedenklich.