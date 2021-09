Das sind die Streckenschnellsten beim Herbstlauf am Stöppel

Bad Berleburg. Die Beteiligung beim Herbstlauf ist enttäuschend, gute Leistungen gibt es dennoch. Mit dabei sind auch neue Namen in der Läuferszene.

Die Rothaar-Laufserie tut sich schwer mit den virtuellen Läufen in Eichen und Bad Berleburg. Die Teilnehmerzahlen in Eichen mit 34 und Bad Berleburg mit 47 Läufern rechtfertigen nur schwer den betriebenen Aufwand. Mit den Strecken über 2, 5 sowie 10 Kilometer rund um das Schul- und Sportzentrum am Stöppel hatte die LG Wittgenstein am Wochenende den Ersatz für den ausgefallenen Citylauf gestellt.

Dank Unterstützung durch die Rentkammer Berleburg wurde trotz Baumfällarbeiten eine gut zu laufende Runde gefunden. Felix Lange (SG Wenden) aus Erndtebrück war an beiden Tagen der Veranstaltung sehr gut drauf – er spulte am Samstag die 5-km-Runde in 16:43 Minuten und am Sonntag die 10 Kilometer in 36:11 Minuten ab. Lokalmatador Medhanie Teweldebrahn hatte etwas Probleme mit der Streckenführung, lief mit 36:30 min. auf Platz zwei, Timo Böhl schloss einen Trainingslauf in 38:09 min. als Dritter ab. Auch über 5 Kilometer wurde Teweldebrhan Zweiter (18:13 min.), die drittschnellste Zeit legte U16-Läufer Xaver Winter in 22:10 min. vor, der kürzlich bei den Kreismeisterschaften, allerdings auf der Bahn, erstmals einen Wettkampf lief.

Maria Espeter von der LG Wittgenstein läuft die schnellste Zeit beim Herbstlauf in Bad Berleburg. Foto: Verein

Schnellste Frau über 10 Kilometer war Maria Espeter in 46:47 min. vor Lokalmatadorin Ina Haas (47:49 min.) und Lisa Witten (49:34 min.). Die 5 Kilometer liefen nur zwei Frauen: Die Wemlighäuserin Lisa Witten (22:45 min.) und Johlanda Espeter (24:05 min.) Bei den Schülern starteten nur Christian (U16, 7:36 min.) und Judith Rothenpieler (U14, 9:33 min.) vom TV Feudingen.

