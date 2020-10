Siege wie diese schmecken besonders süß: Über die gesamte Spieldauer hinweg bestimmte Rot-Weiß Lüdenscheid im Landesliga-Spiel das Geschehen, doch mit seiner ersten und einzigen Torchance im Spiel kam der VfL Bad Berleburg in der 85. Minute zum Sieg – zum dritten in Folge.

„Danke Yannik“, rief Stadionsprecher Uwe Hackenbracht bei der Verkündung des Treffers ins Mikrofon, denn Yannik Lückel verwandelte gegen RWL-Keeper Jan-Niklas Reischel einen Foulelfmeter, der an ihm selbst verursacht wurde. Vadim Hafner hatte den Stürmer im Zuge eines Doppelpasses auf die Reise geschickt. Lückel behauptete sich im Laufduell knapp und durch cleveren Körpereinsatz vor Marc Linneboden, so dass sich Torwart Reischel nur noch mit einem Foul zu helfen wusste. Schiedsrichterin Jana Klaaßen zeigte sofort und unumstritten auf den Punkt.

Keine Diskussion beim Elfmeter

Die junge Schiedsrichterin hatte während des Spiels alle Hände voll zu tun und verteilte insgesamt acht Gelbe Karten – und dies auch zurecht. Es war ein Spiel, das von vielen Zweikämpfen und vielen Fouls geprägt war und wenig fußballerische Feinkost bot.

Namen und Zahlen vom Stöppel Aufstellung Bad Berleburg: Badura – Arnold, Uvira, Linde, Lichy – Bosch – Hafner, Kuhn (65. Schneider), Geisler, Benyagoub – Lückel (88. Erdem). Tor: 1:0 Yannik Lückel (85., Elfmeter). Zuschauer: 134. Das nächste Spiel: RW Hünsborn (A) am Sonntag (15 Uhr).

Wenn, dann wartete damit eher Rot-Weiß Lüdenscheid auf. Der Aufsteiger, der seine letzte Punktspielniederlage im Mai 2019 kassierte, zeigte die bessere Spielanlage und machte dem VfL mit viel Laufarbeit sowie konsequentem Pressing das Leben schwer. Ein geordnetes Offensivspiel fand bei den Wittgensteinern nicht statt, denn im Mittelfeld gingen die Bälle zu schnell verloren.

Umso geordneter stand dafür die Abwehr, die sich dem Lüdenscheider Pressing durchaus gut entzog und schwere Schnitzer im Spielaufbau vermied. „Wir haben uns vorgenommen, gut zu stehen und gut gegen den Ball zu arbeiten. Das hat geklappt“, freute sich VfL-Trainer Martin Uvira: „Das sieht von außen leichter aus, als es ist. Du musst Räume zustellen, viel laufen und immer wieder ins Eins gegen Eins gehen. Das kostet viel Kraft.“

VfL-Torwart Christian Badura faustet den Ball aus der Gefahrenzone. Mit ihm verteidigen (v. l.) Niklas Linde, Max Bosch, Yannik Lückel, Steffen Arnold, Hannes Schneider, Vadim Hafner und Marc Uvira den Strafraum. Foto: Peter Kehrle

Diese Kraft fehlte dann in den Offensivaktionen, denn auch die Spieler aus der Abteilung Toreschießen rieben sich in der Defensivarbeit auf. Bad Berleburg verteidigte mit Fleiß, Disziplin und Herz, hatte aber auch das nötige Glück – etwa bei einem abgefälschten Distanzschuss von Richard Dissing, der in der 81. Minute knapp am Tor des glänzend aufgelegten Christian Badura vorbei hockelte, oder angesichts des Umstands, dass aus den vielen Standards, die in den Strafraum geschlagen wurden, kein Zufallstor für die Gäste entstand.

Bunte und und laute Unterstützung gab es für die Mannschaft von Rot-Weíß Lüdenscheid von der Tribüne des Stöppels. Foto: Florian Runte

Die wurden übrigens lautstark von einer rund 15-köpfigen Fangruppe angefeuert, die Trommeln, Fahnen, Banner und reihenweise Schmähgesänge aufboten, sich dabei selbst aber auch nicht zu ernst nahmen. Langweiliger machten sie das Spiel mit ihrem Auftritt gewiss nicht, beflügeln konnten sie ihre Mannschaft aber auch nicht. Lüdenscheid kam trotz der durchgängigen und im Verlauf der zweiten Halbzeit weiter zunehmenden Feldüberlegenheit zwar nicht zu vielen zwingenden Chancen, aber doch zu immerhin zwei vor der Pause. Diese nutzte RWL ebenso wenig wie seine beiden Gelegenheiten in der Schlussphase. In der Nachspielzeit rettete Routinier Christian Badura, als er einen Schuss von Dominik Franz aus dem unteren Eck fischte.

Der Torwart wiederum lobte seine Vorderleute: „Was Marc [Uvira, Anm. d. Red.] und Niklas [Linde] in den Zweikämpfen gezeigt haben, war überragend. Die ganze Mannschaft hat gut verteidigt – und unser kleinster Spieler, Max Bosch, gewinnt immer wieder Kopfbälle. Wir freuen uns riesig, das sind Bonuspunkte gegen den Abstieg.“

Bayram Celiks doppelter „Stinkefinger“

So glücklich die VfL-Spieler über den Sieg waren, so tief saß der Stachel bei Lüdenscheid. Rot-Weiß-Trainer Bayram Celik war bedient und hatte keine Lust auf eine Spielanalyse. „Es war unverdient“, sagte er nur im Vorbeigehen.

VfL-Trainer Martin Uvira war übrigens ziemlich sauer auf seinen Kollegen. „Er hat mich beleidigt und mir beide Mittelfinger gezeigt, das kann ich nicht akzeptieren. Wir sind Vorbilder als Trainer und so etwas habe ich auch noch nicht erlebt“, sagte VfL-Trainer Martin Uvira, der sich dann aber doch mehr über den Sieg seines Teams freute: „Die Mannschaft hat gekämpft und sich das verdient.“