DFL und Vereine basteln an der Durchführung von Geisterspielen. Unser Kolumnist kritisiert dieses Privileg und zieht Vergleiche zum Eishockey.

Maximal zu zweit, 1,50 Meter Mindestabstand, in Jena ist ein Mundschutz jetzt Pflicht – Beispiele von Regeln, auf deren Einhaltung Polizei und Ordnungsamt derzeit penibel achten. Gleichzeitig basteln im Fußballgeschäft DFL und Vereine an Geisterspielen.

„Man muss sagen, es geht nicht mehr um Spaß, sondern darum, dass wir überhaupt wieder spielen“, sagt Gladbachs Christoph Kramer, dessen verbale Flanken selten von Weitsicht geprägt sind. Aber immerhin! Es geht also nicht mehr um Spaß, das hat man also begriffen. Das Beharren auf einer Sonderbehandlung aber bleibt.

Denn kaum eine Diskussion vergeht, in dem nicht irgendwann die eine Seite sagt: „Ja, aber sollen die Clubs denn pleitegehen?!“ Von Sollen war nie die Rede. Niemand wünscht irgendwem Pleite, Kurzarbeit und Entlassungen. Doch es sind Nöte, die alle Bereiche der Gesellschaft treffen.

Was ist das für ein System, das die Pleite der Firma X als bittere, aber logische Konsequenz darstellt, die Pleite eine Fußballclubs jedoch tabuisiert? Schalke oder Köln insolvent? Ja, das wäre bitter. Und doch nur dasselbe Schicksal, das viele andere Unternehmen schon jetzt ereilt.

Man stelle sich einmal umgekehrt vor, wie Eishockey-Verantwortliche gerade Geisterspiele planen würden, während der Fußball seine Spielzeit bereits abgebrochen hätte. Und dann stelle man sich Fußballfunktionäre am Mikrofon vor. Was da los wäre! So bleibt am Ende wieder einmal die Erkenntnis: Fußballclubs sind privilegierte Kraken, deren Tentakel den Mindestabstand nicht einhalten müssen.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

wenn ein 4-7 vor rückrundenstart nichts zu bedeuten hat

.