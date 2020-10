Coronaverdacht: Absagen für TuS Erndtebrück und SV Feudingen

Ausfall des Fußballspieles um den Cranger-Kirmes-Cup, SC Hassel gegen TSV Marl am 24.07.2017 im Glück-auf-Stadion an der Straße Am Holzplatz 1 (neuerdings Hännes-Adamik-Straße 1) in Herne wegen Regens. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Erndtebrück/Feudingen. Die Partien des TuS Erndtebrück und des SV Feudingen sind abgesetzt. Das Gros der Spiele findet am Mittwoch aber wie geplant statt.

Das stramme Fußball-Programm am Mittwochabend, 27. Oktober, ist aus Wittgensteiner Sicht um zwei Spiele reduziert. Wegen Corona-Verdachtsfällen im Umfeld der beteiligten Mannschaften sind sowohl das Oberliga-Spiel zwischen Westfalia Rhynern und dem TuS Erndtebrück als auch das A-Liga-Spiel zwischen dem FC Wahlbach und dem SV Feudingen abgesetzt worden. In der Kreisliga A fällt zudem die Partie zwischen der SpVg Anzhausen/Flammersbach und dem SV Netphen aus.

SV Feudingen trifft es besonders hart

Außergewöhnliches Pech: Für den SV Feudingen ist es inzwischen die fünfte coronabedingte Spielabsage in der laufenden Saison – und dies, obwohl es im Verein bislang keinen Fall gab. Alle weiteren Partien der Kreisliga A, Kreisliga B, Kreisliga D sowie im Frauen-Kreispokal finden – Stand jetzt – wie geplant statt.

Spielplan gestaltet sich immer enger

In der Oberliga gestaltet sich der Spielplan nach inzwischen 21 Spielabsagen im Verlaufe der Hinrunde zunehmend enger. Das Erndtebrücker Spiel sagte Reinhold Spohn am Dienstagnachmittag ab. „Wegen Coronafällen bei Erndtebrück“, wie der Staffelleiter erklärte. Für Erndtebrück ist es bereits die zweite Corona-Absage nach dem Spiel beim TuS Ennepetal in der Vorwoche.

Im weiteren Umfeld eines Spielern habe es einen Corona-Verdacht gegeben, hatte Stefan Trevisi kurz vor der Absage durch den Staffelleiter gesagt: „Wir haben das dem Verband mitgeteilt.“ Zu diesem Zeitpunkt wartete der Verein vom „Pulverwald“ allerdings noch auf eine Reaktion des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes (FLVW). Weshalb Trevisi davon ausgegangen war, dass das Spiel stattfinden werde. Er betonte aber schon da mit Blick auf Erfahrungen, die einen vorsichtigen Umgang mit dem Virus-Erkrankung anmahnen: „Es wäre mir recht, wenn nicht gespielt würde“.

Schon das letzte Treffen stand im Zeichen von Corona

Mitte März standen sich Erndtebrück und Rhynern am „Pulverwald“ letztmals gegenüber. Das 0:2 der Wittgensteiner im Nachholspiel damals war die letzte Partie in der Fußball-Oberliga Westfalen überhaupt vor der Saison-Unterbrechung in der aufziehenden Coronapandemie. Bei dem Auftritt am „Papenloh“ hätte Trevisi auf fünf Offensivkräfte verzichten müssen: Erlon Sallauka, Murat-Kaan Yazar (beide krank), Tim Schrage (verletzt) und Ahmad Ibrahim (Rot-Sperre) fehlten schon zuletzt; nach seiner Gelb-Roten Karte hätte nun auch Chihiro Inada nicht mitmachen dürfen.

Durch die neuerliche Spielabsage kann Ibrahim übrigens nicht die dritte und letzte Begegnung seiner Rot-Sperre aus dem Auftritt in Holzwickede abbrummen. Er ist nun auch beim Kreis-Derby am 8. November gegen den 1. FC Kaan-Marienborn zum Zuschauen verdonnert.