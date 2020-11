Christian Dünnes: Weit Gereister in Sachen Volleyball

Dresselndorf/Frankfurt. Erst als Aktiver erfolgreich, nach der Karriere der Sprung auf die andere Seite, die Funktionärsebene geschafft – es gibt einige (Ex)-Profis, die davon träumen, „ihrem“ Sport auch nach dem Ende der Laufbahn erhalten bleiben zu können und damit den Lebensunterhalt zu verdienen. Einer von ihnen ist Christian Dünnes. Der 36-Jährige, geboren in Siegen und aufgewachsen in Dresselndorf, ist ohne Zweifel der beste Volleyballer, den das Siegerland in den vergangenen Jahrzehnten hervorgebracht hat. Nach zahlreichen Stationen in der Bundesliga und im Ausland sowie 65 Einsätzen für die deutsche A-Nationalmannschaft arbeitet Christian Dünnes seit 2017 als Sportdirektor und ist damit Mitglied des Vorstandes im Deutschen Volleyball-Verband (DVV).

Feiner Zwirn statt Sportdress: DVV-Sportdirektor Christian Dünnes bei der Verbandstagung 2017 in Hannover. Foto: Marcus WinduS

„Ja, in gewisser Weise ist das für mich ein Traumjob, denn am Volleyballsport hängt mein Herz“, sagt der 2,10 Meter-Hüne. In der DVV-Zentrale in der Frankfurter Otto-Fleck-Schneise – dort haben auch der Deutsche Fußball- und Turnerbund ihren Sitz – ist der Südsiegerländer allerdings nicht sehr häufig anzutreffen. Sportdirektor bei einem der größten Fachverbände in Sport-Deutschland ist halt kein reiner Bürojob. Faktisch koordiniert er den gesamten Leistungssportbereich im deutschen Hallenvolleyball.

Kampf um den Stellenwert

Deshalb ist Christian Dünnes von Nord nach Süd, von West nach Ost unterwegs, reist zu Länderspielen, Lehrgängen, Sichtungen und Fortbildungen, schaut in den Stützpunkten vorbei, kümmert sich um den Nachwuchs und lässt sich auch an der Basis blicken, also da, wo Volleyballer seines Kalibers beginnen. Er selbst startete in der Kreisklasse – eine Liga, die es im Herren-Volleyball im Siegerland ebenso wie die Kreisliga schon seit Jahren wegen eines Mangels an Mannschaften nicht mehr gibt.

Den Stellenwert des Spitzenvolleyballs in Deutschland schätzt Christian Dünnes hoch ein: „Bei den Frauen ist es – auch wegen der Fernsehpräsenz – sogar die Mannschaftssportart Nummer eins.“ Fakt ist aber auch, dass beide Nationalmannschaften die Olympischen Spiele 2021 verpassen werden. Dies trägt nicht dazu bei, Volleyball stärker in den Fokus zu rücken. Der Verband beklagt seit zwei Jahrzehnten sinkende Mitgliederzahlen, hat deshalb ein Nachwuchskonzept verabschiedet, das bei Kindern und Jugendlichen die Attraktivität dieses Sports steigern soll – so, wie es früher einmal war.

Eine Volleyball-Vita wie aus dem Bilderbuch Christian Dünnes begann seine Laufbahn beim derzeitigen Verbandsligisten TV Dresselndorf. Für seine weitere Ausbildung wechselte er auf das Volleyball-Internat nach Frankfurt. Dort wurde er vom VC Olympia Berlin unter Vertrag genommen und bestritt seine ersten Spiele in der 1. Bundesliga. Mit dem deutschen Nachwuchs erreichte er den fünften Platz bei der Jugend-Europameisterschaft 2001 und den achten Rang bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2003. 2004 folgte eine kurze Etappe bei evivo Düren, bevor ihn eine Knieverletzung zu einer Pause zwang. Auf Empfehlung des damaligen Bundestrainers Stelian Moculescu wechselte er 2005 zum italienischen Erstligisten Copra Piacenza, mit dem er 2006 den europäischen Top Teams Cup gewann. Nach vier Jahren in der italienischen Liga kehrte Christian Dünnes 2009 zurück zum Bundesligisten evivo Düren zurück, wurde damals zum „wertvollsten Spieler“ und zum besten Angriffsspieler der Saison 2009/2010 gewählt. 2011 wechselte er zu Generali Haching und wurde in der Saison 2011/2012 deutscher Vizemeister und als „MVP“ (wertvollster Spieler) der Saison geehrt. Ein Jahr später holte er mit Haching den DVV-Pokal, den er ein Jahr später verteidigte – da allerdings bereits im Trikot des VfB Friedrichshafen. Nach einer Saison beim Deutschen Meister Recycling Volleys Berlin (Vize-Meistertitel) wechselte Christian Dünnes 2015 zu Aufsteiger United Volleys Rhein-Main nach Frankfurt und beendete zwei Jahre später seine Karriere. 2006 feierte der Siegerländer sein Debüt in der A-Nationalmannschaft. Unterm Strich standen 65 Länderspiele mit dem fünften Platz bei den Olympischen Spielen 2012 in London als größtem Erfolg.

Christian Dünnes ist maßgeblich damit befasst, dieses Konzept umzusetzen, wobei er einschränkend sagt: „Es ist schon ein bisschen frustrierend, dass im Sport die Prozesse deutlich langsamer laufen, man erst nach Jahren oder Jahrzehnten fruchtbare Ergebnisse sieht.“ Für ihn ist aber eines klar: „Gerade Mannschaftssportarten haben auch einen hohen pädagogischen Wert. Die Kinder müssen sich wieder mehr bewegen und Spaß am Sport haben, aber wir wissen auch, dass der Sport in unserer Gesellschaft zu kämpfen hat.“

Christian Dünnes hat in seiner Karriere viel zu bejubeln, hier im Trikot der United Volleys Rhein-Main in seiner letzten Saison 2017. Foto: Sebastian Wells

Kampf – diese Tugend hat Christian Dünnes durch seine Karriere begleitet. Er war Stammspieler bei mehreren deutschen Top-Vereinen und erlebte eine „prägende Zeit“ in Piacenza in der Volleyball-Macht Italien. Dort lernte er auch seine Frau kennen, die mit den beiden Kindern in ihrem Heimatland wohnt. Dünnes pendelt so häufig wie möglich. Und er schwärmt noch heute von den Olympischen Spielen 2012 in London, wo er mit Platz fünf den größten Erfolg im Nationaltrikot feierte. 2017 beendete der Blondschopf mit 33 Jahren seine Profi-Karriere. „Vielleicht war das rückblickend ein bisschen zu früh“, sagt der Angriffsspieler, der sich damals eigentlich fit genug fühlte, aber dann doch einen Strich ziehen wollte. Heute fehlt ihm „ein bisschen das tägliche Adrenalin“, ob durch Erfolge oder Misserfolge ausgelöst. Die Verantwortung, die Christian Dünnes als Kapitän bei evivo Düren und bei den United Volleys Rhein-Main in Frankfurt trug, die trägt er jetzt auf Verbandsebene.

„Comeback“ für TV Dresselndorf?

Seit mehr als einem Jahr hat er keinen Ball mehr gepritscht, gebaggert oder geschmettert. Daher war es aus Dünnes’ Sicht gar nicht so schlimm, dass sein „Comeback“ auf dem Feld als Ü35-Spieler seines Stammvereins TV Dresselndorf bei den Westdeutschen Meisterschaften in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ins Wasser fiel. „Das Projekt ist aber nur aufgeschoben“, schmunzelt Christian Dünnes – und freut sich darauf, im nächsten Jahr den TVD zu unterstützen. „Vielleicht qualifizieren wir uns ja sogar für die Deutsche Meisterschaft. Das ist unser großes Ziel.“