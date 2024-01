Chris Cramer: Auge in Auge mit den deutschen Handball-Stars

Ein sympathischer Gesprächspartner: Nationalspieler Jannik Kohlbacher (r.) im Interview mit dem Siegener Christian Cramer bei der Zugfahrt am Mittwoch von Berlin in den nächsten EM-Spielort Köln.

Siegen Siegener begleitet im Auftrag des DHB die Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Das sind seine Aufgaben und Eindrücke.

Am Mittwoch war ein bisschen Entspannung, weniger Stress und Tumult angesagt. Reisetag nennt man das bei der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Die DHB-Delegation verbrachte mehrere Stunden im Zug, musste doch nach den Vorrundenspielen gegen Nordmazedonien und Frankreich in Berlin wieder der Spielort gewechselt werden. Die vier deutschen Hauptrundenspiele finden nämlich in Köln statt. Es ging also am Mittwoch zurück ins Rheinland - in die Region, wo das EM-Fieber vor einer Woche beim Auftaktspiel gegen die Schweiz ausgebrochen war. Im Düsseldorfer Fußballstadion erlebte die Weltrekord-Kulisse von mehr als 53.000 Zuschauern den 27:14-Sieg gegen die Eidgenossen.

„Das war ein Abend, den ich nie vergessen werde. Wenn so viele Zuschauer die deutsche Nationalhymne singen, nimmt einen das schon mit“, schwärmt Christian Cramer. Der inzwischen in Niederndorf lebende Siegener zählt zum Zirkel rund um die DHB-Elite, ist er auch bei diesem Turnier im Auftrag des Deutschen Handball-Bundes dabei, bedient er mit seinem Material die sozialen Medien des Verbandes, stellt die Videosequenzen aber auch anderweitig zur Verfügung. Vor allem die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF, die die deutschen EM-Spiele live übertragen, greifen auf die von Chris Cramer erstellten Filme, Interviews oder Fotos zurück, bereichern das Live-Spiel mit Vorschauberichten. Nicht zu vergessen die Sequenzen, die er zur ZDF-Dokumentation und drei längeren Filmen über die Nationalmannschaft in der ARD beigesteuert hat. Und: Das ZDF plant für den Dienstag nach der EM zur „Primetime“ eine weitere Doku - auch da wird Chris Cramer der Hauptzulieferer sein. Kein Wunder also, dass sich der ausgebildete Journalist als „verlängerten Arm“ der übertragenden Fernsehsender sehen darf.

Die Foto- und Videokamera ist das wichtigste Arbeitsutensil von Christian Cramer. Foto: Sascha Klahn / Klahn

Der 33-Jährige weiß inzwischen genau, wie viel Arbeit, aber auch Spaß bei solch einem großen Turnier auf ihn zukommt, denn bereits seit der Weltmeisterschaft 2019 in Deutschland und Dänemark ist er in dieser Mission dabei. Danach folgten 2020 und 2022 jeweils Europameisterschaften, 2021 die WM in Ägypten, als Deutschland, schwer beeinträchtigt durch die Corona-Pandemie, nur Zwölfter wurde. Auch bei der WM vor einem Jahr in Polen und Schweden summte Chris Cramer um die DHB-Mannschaft herum. „Der Januar ist für mich inzwischen der aufregendste Monat des Jahres.“ Ein bedeutendes Turnier im eigenen Land aber ist etwas Besonderes. „Die Stimmung ist natürlich eine ganz andere. Egal, wo wir sind, kommen die Leute auf die Jungs zu, wird man angesprochen. Und durch das Spiel in Düsseldorf und die Leistung der Mannschaft ist wirklich eine Euphorie ausgelöst worden“, berichtet Chris Cramer.

Mein Tagesablauf ähnelt deshalb dem der Spieler doch sehr. Christian Cramer - erstellt für den DHB während der EM Hintergrundberichte und Interviews

Bereits seit dem 1. Januar spürt Chris Cramer den Atem von Spielern und Trainern. „Die Silvesterfeier war für mich sehr kurz, denn ich musste das Siegerland an Neujahr schon um 9 Uhr verlassen, um es zum Treffpunkt zu schaffen“, erzählt Cramer. Trainingslager, zwei Vorbereitungsspiele gegen Portugal in Flensburg und Kiel, danach die Reise zum Auftakt in Düsseldorf - schon vor dem EM-Auftakt stellte sich Chris Cramer in den „Schatten“, ob nun beim gemeinsamen Frühstück im Hotel, beim Krafttraining, der Videoanalyse von Trainer Alfred Gislason oder eben vor und nach den Spielen. „Mein Tagesablauf ähnelt deshalb dem der Spieler doch sehr“, schmunzelt Chris Cramer. Während sich die Handballcracks nach Training oder Spiel auf der Massagebank durchkneten lassen, sichtet und verarbeitet der Siegener sein erstelltes Film- und Videomaterial. Ein Arbeitstag bis kurz vor Mitternacht ist deshalb keine Seltenheit, sondern eher die Regel. „Ich bin zwar froh, dass ich dann das Laptop zuklappen kann, aber es ist für mich positiver Stress, weil es sehr viel Spaß macht.“ Dabei spielt auch eine Rolle, dass die Spieler und Trainer immer für ihn bereitstehen, sich keiner seinen Wünschen verweigert.

Hautnah dabei: Christian Cramer wird die einzigartige Atmosphäre beim EM-Auftaktspiel in Düsseldorf nicht vergessen. Foto: Marco Wolf / Klahn

Von einem sich ausbreitenden Stimmungstief nach der Niederlage gegen Frankreich spürt Chris Cramer nichts: „Klar, direkt nach dem Spiel waren alle geknickt, aber die Jungs sind weiter hoch motiviert und wollen unbedingt ins Halbfinale. Sie haben ja bewiesen, dass sie gegen eine Weltklasse-Mannschaft wie Frankreich mithalten können.“ Nun, in der Hauptrunde müssen dafür wohl alle vier Spiele - Island, Österreich, Ungarn, Kroatien - gewonnen werden. Aber wenn nicht in Köln, wo dann? „Die KölnArena ist das Mekka des Handballs“, sagt Chris Cramer und ist schon gespannt auf die Atmosphäre und die Emotionen in der knapp 20.000 Zuschauer fassenden Halle. Er wird sich davon aber nicht allzu sehr ablenken lassen dürfen. Es wartet nämlich Arbeit...

