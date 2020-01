(Archivfoto) Celine Harms im Monobob in St. Moritz.

Sankt Moritz. Am ersten offiziellen Trainingstag der Olympischen Jugend-Winterspiele hat Celine Harms wichtige Erkenntnisse gewonnen.

Celine Harms: Licht und Schatten bei den Trainingsfahrten

Die ersten Trainingsläufe für Monobobfahrerin Celine Harms bei den Olympischen Jugend-Winterspielen in der Schweiz endeten mit den Plätzen 7 und 3. Auf den ersten beiden Plätzen landeten jeweils die Rumänin Georgeta Popescu und die Slowakin Viktória Čerňanská.

Im ersten offiziellen Trainingslauf reihte sich die Sportlerin aus Schameder nach Fehlern im letzten Bahndrittel in 1:15,87 Minuten auf dem siebten Platz ein – knapp 1,5 Sekunden hinter der Spitze. Im zweiten Trainingslauf war Harms in 1:14,75 Minuten deutlich schneller und nur zwei bzw. drei Zehntel hinter den beiden Schnellsten.

Noch sechs Trainingsläufe

Weitere Trainingstage mit je zwei Läufen folgen am Montag, Mittwoch und Freitag, ehe es am Sonntag ab 12 Uhr um die Medaillen geht. 18 Sportlerinnen aus 15 Nationen nehmen an dem Rennen teil.

Die Schweizerin Gina Zehnder entzündet bei der Eröffnungsfeier das Olympische Feuer in Lausanne. Foto: Linnea Rheborg / Getty Images

Am Donnerstag hatte Celine Harms mit den anderen Kufensportlern die „kleine“ Eröffnungsfeier in Sankt Moritz erlebt, wo die Sportler aus den Disziplinen Bob, Skeleton, Rodeln und Eisschnelllauf wegen der großen räumlichen Entfernung zu Lausanne während der kompletten Spiele verbleiben. Die „große“ Eröffnungsfeier fand in Lausanne statt.

Von Ski Alpin über Eiskunstlauf bis hin zu Snowboard – bei 81 Wettkämpfen in 16 Disziplinen geht es natürlich um Medaillen. Doch neben sportlichen Leistungen dreht es sich bei den dritten Jugend-Winterspielen auch um ein Gemeinschaftserlebnis von jungen Sportlern aus verschiedenen Kulturen.

In Sankt Moritz sind die Kufensportarten untergebracht. Hier sind Eisschnelläufer aus Tschechien beim Training zu sehen. Foto: Thomas Lovelock / AFP

Dabei sollen Respekt und Freundschaft betont werden. Bei den Siegerehrungen werden deshalb nicht die Flaggen der Nationalstaaten der Sportler gehisst. Abgespielt wird bei den Ehrungen jeweils die olympische Hymne. Bei den Spielen in Lausanne und Sankt Moritz werden auch neue Disziplinen wie das Skimountaineering – eine Kombination aus Skifahren und Bergsteigen – getestet.