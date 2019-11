Wittgenstein. Holzrückearbeiten ramponieren die Trassen der Skilanglauf-Loipen. Das Ausbessern der Schäden ist mühsam. Hart trifft es den SK Wunderthausen.

Borkenkäfer beschert auch den Skivereinen jede Menge Arbeit

Loipenschilder putzen, Trassen mulchen, Pistenbullys warten – die Skilanglaufvereine in der Wintersport-Arena Sauerland haben zurzeit alle Hände voll zu tun. Einige von ihnen sind besonders herausgefordert. Aufgrund der Borkenkäferplage, die nicht wenige in der Region als „noch nie dagewesene Katastrophe“ bezeichnen, fanden und finden weiterhin viele Holzrückearbeiten statt. Diese haben teils tiefe Spuren in den Trassen hinterlassen. Dennoch sind die Vereine zuversichtlich, im Winter die Loipen in Betrieb nehmen zu können.

„Um optimale Bedingungen zu schaffen, müssen die Trassen frühzeitig in Form gebracht werden“, weiß Ralf Klose, Sportwart beim SC Girkhausen. Der Verein ist Loipenbetreiber im Langlaufzentrum auf der Steinert und hat bereits mehrere Arbeitseinsätze hinter sich. Die Loipentrassen sind maschinell gemulcht, um das wuchernde Grün einzudämmen und von Hindernissen zu befreien. An den angrenzenden Bäumen und Büschen haben die Mitglieder Äste zurückgeschnitten. Dies verbessert den Einfall des Schnees in die Loipen und beugt Beschädigungen an den Pistenbullys durch herabhängende Äste vor. Auch die Loipenschilder sind dank einer Putzaktion blitzsauber. Loipenspurgeräte und Skidoos sind überprüft und voll einsatzbereit.

Wenig Schäden auf der Steinert

Auch in Girkhausen sind einige Trassen durch den Abtransport von Schadholz betroffen. „Die Forstwirte nehmen aber große Rücksicht auf den Langlaufsport, so dass wir die Arbeiten gut schultern können“, betont Loipenchef Gerhard Klose. Die Waldarbeiter hätten nach den Rückearbeiten die meisten Schäden selbst beseitigt. Alle Wege seien frei.

Dass es Loipen nicht vom Himmel schneit, wissen auch die Mitglieder des SK Wunderthausen. „Wir haben alle Loipenschilder gereinigt und befestigt“, berichtet der Vorsitzende, Jonas Knoche. Das Beseitigen der Schäden ist im vollen Gange. Dass die Trassen möglichst ebenmäßig sind, ist für den Betrieb eines Langlaufgebiets wichtig. Nur dann können die Vereine schon bei 15 oder 20 Zentimeter Schnee Spuren ziehen.

Auch rund um die Pastorenwiese wurde Holz weggeschafft. Auf festen Wirtschaftswegen hinterlassen die schweren Maschinen vergleichsweise wenig Schäden. Doch in unbefestigten Waldschneisen graben sie sich oftmals tief in den Boden ein. Wenn die Holzrücker nicht selbst aufräumen, muss der Verein zur Schaufel greifen. Um weitere Schäden zu vermeiden, kann dies nur bei trockenem Wetter passieren.

Die Arbeiten der Forstarbeiter laufen zwar noch, aber der Verein ist zuversichtlich, alle Loipen wieder aktiveren zu können. „Es ist schon eine besondere Situation. Da wo sonst dichter Wald war, steht jetzt stellenweise kein einziger Baum mehr. Und es liegt immer noch viel im Wald“, berichtet der Vorsitzende Jonas Knoche, der auf einen schnellen Abschluss der Arbeiten hofft: „Sonst müssen wir improvisieren. Irgendetwas werden wir auf jeden Fall anbieten. Unser Fuhrpark ist startklar.“

Der SC Bödefeld als Betreiber der Naturloipe Hunauspur hat bereits die gesamte Strecke gemulcht. Beim Freischneiden der Trassen lässt er sich von professioneller Seite unter die Arme greifen, kleinere Arbeiten erledigen die Mitglieder selbst. Dies muss sehr zuverlässig geschehen, den die Hunauspur ist die Basisstrecke für den Siuerlänner Ski-Marathon, der über den Hunau- und Rothaarkamm bis Schanze verläuft.

Grünes Licht am Rhein-Weser-Turm

Das Skilanglaufzentrum Westfeld ist das einzige beschneite Skilanglaufzentrum in der Nordicsport-Arena Sauerland. Der zuständige Verein bereitet die Anlage samt Pumpensystem und Flutlichtanlage auf den Winter vor. Der Großteil der Loipen bei Westfeld befindet sich auf befestigten Wegen, so dass sich die Schäden in Grenzen halten.

Die Schneilanzen funktionieren wie gewünscht, nur die Kälte fehlt noch. Im Skilanglaufzentrum Westfeld läuft die Vorbereitung der Loipen auf Hochtouren. Foto: Wintersport-Arena

„Zurzeit sind die Waldwege, auf denen die Loipen Richtung Margarethenstein und Jagdhaus gespurt werden, alle in Ordnung“, berichtet auch Andreas Schüttes vom SC Oberhundem. Die Zahl der vom Borkenkäfer befallenden Fichten halte sich „am Turm“ in Grenzen. Die an den Turm angrenzende Knülle-Loipe ist frisch gemulcht.

Der SC Rückershausen hat seine Loipenarbeiten im Zuge seiner Skigebietspflege bereits abgeschlossen, profitiert von einem vergleichweise guten Zustand des Waldes in seinem Gebiet.

Auch der Verkehrsverein Winterberg atmet auf. Im Bereich der Loipen gibt es keine größeren Rücke-schäden. Gut für die Gäste: Der Informationsservice am Brembergparkplatz soll sich verbessern. Unter die elektronische Anzeige der Lifte am Brembergparkplatz kommt ab Dezember noch eine Zusatztafel, die anzeigt, welche Loipen offen sind.

Gute Zusammenarbeit erforderlich

Die Ski- und Verkehrsvereine sind meist ehrenamtlich für die Pflege der Trassen zuständig. Die Loipen führen aber durch Wälder, über Wiesen und Wirtschaftswege, die nicht deren Eigentum sind. Teils handelt es sich um privaten, teils um städtischen Besitz. Im Gegensatz zu Pisten, die für den winterlichen Betrieb gepachtet werden, stellen die Eigentümer die Flächen für die Loipen unentgeltlich bereit. Die Arbeiten, die dort stattfinden, müssen mit dem jeweiligen Eigentümer, aber auch Forst und Jagd abgestimmt werden.

„Nicht in jedem Fall lassen sich die Interessen der Sportler und Touristen in Übereinstimmung bringen mit den wirtschaftlichen Notwendigkeiten“, sagt Stefan Küpper, Vorsitzender der Nordicsport-Arena. „Die Vereine tun aber ihr Bestes.“