Bogenlampe entscheidet das Topspiel der D-Kreisliga

Wittgenstein. Ein Slapstick-Tor, eine Bogenlampe und ein 11:0 – der Nachholspieltag hatte auch „ganz unten“ einiges zu bieten.

Auch in den unteren beiden Fußball-Kreisligen C und D standen am Mittwochabend einige Nachholspiele mit Wittgensteiner Beteiligung an. Der Auswärtssieg von D-Ligatabellenführer TuS Erndtebrück III beim nun meilenweit angeschlagenen Verfolger VfL Girkhausen war ein fußballerisch richtig gutes Spiel.

Der FC Weidenhausen und der SV Oberes Banfetal II fuhren zwei Heimsiege ein und die Sportfreunde Sassenhausen gewannen beim FC Benfe II mit 11:0 und bleiben Erndtebrück damit weiter auf den Fersen. Die SG Laasphe/Niederlaasphe II und der FC Ebenau II trennten sich Unentschieden. In der C-Liga spielten lediglich die Sportfreunde Edertal II und erkämpften sich nach Mehr als einem halben Jahr einen Auswärtssieg in Deuz.

TuS Deuz II - Sportfreunde Edertal II 2:4 (0:1). Die Gäste dominierten Halbzeit eins und führten nach einem Slapstick-Tor von Lucas Schmidt, der von Deuz Keeper angeschossen wurde, mit 1:0 (31.). Zu Beginn der zweiten Hälfte verlor die Schneider-Elf die Ordnung und fing sich, wie so häufig, nach einem Standard den Ausgleich (49.).

Einen von Nico Schlaf geschickt gespielten Hochball verwandelte Patrik Pape zum 2:1 für Edertal (66.) und acht Minuten später legte Schlaf selbst das 3:1 nach. Marius Brück erzielte das 3:2 für Deuz nach einem Torwartfehler von Edertals Dominik Schmeck (83.), danach folgte Deuzer Powerplay ohne den entscheidenden Treffer, sodass Schlaf kurz vor Abpfiff zum 4:2 einschweißte. Der Doppelpacker fasste zusammen: „Das war ein Kampf.“

VfL Girkhausen - TuS Erndtebrück III 0:2 (0:0). In einer engen Partie verschoss Dimitry Zhuravlev zu Beginn der zweiten Hälfte einen Foulelfmeter für den VfL, was sich am Ende rächen sollte. Trotz Gelb-Roter Karte für Domenic Knoke presste der TuS und traf letztlich durch Routinier Patrick Dobak zum 1:0 (68.). Selbiger entschied die Partie kurz vor Schluss durch eine Bogenlampe aus dem Mittelfeld (90+3). Girkhausens Vorsitzender Thore Schneider erklärte: „Uns war klar: Wer das erste Tor schießt, gewinnt das Spiel.“

FC Benfe II - Sportfreunde Sassenhausen 0:11 (0:8). Tore: 0:1 Strack (9.), 0:2 Saßmannshausen (16.), 0:3, 0:4 Strack (17.,18.), 0:5 Schneider (21.), 0:6 Saßmannshausen (28.), 0:7 Meinecke (30.), 0:8, 0:9 Dreisbach (33.,48.), 0:10 Gerhard (63.), 0:11 Belz (65.).

FC Weidenhausen - SV Eckmannshausen III 1:0 (0:0). Tore: 1:0 Maximilian Wilke (55.)

SG Laaaphe/Niederlaasphe II - FC Ebenau II 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Salz (20.), 1:1 Weber, R. (50.), 2:1 Fischer (68.), 2:2 Weber, N. (75.)

SV Oberes Banfetal II - TuS Volkholz 3:1 (1:0). 1:0 Benfer (8.), 2:0 Spies (50.), 2:1 Riemann (58.), 3:1 Taubenhofer (69.)

