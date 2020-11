Björn Kleinwächter ist „der Herr der ruhenden Bälle“

Freistoßschützen, die ihr Handwerk verstehen, können mit einem einzigen Streich den Verlauf eines Fußballspiels komplett auf den Kopf stellen. Von den Gegnern gefürchtet und von den Mitspielern für ihre Genialität am ruhenden Ball gefeiert, ranken sich seit Jahrzehnten Mythen um die besten „Lederstreichler“ im Profi- und Amateurbereich.

Cristiano Ronaldo, Messi, Miralem Pjanic, Ronaldinho und Luis Figo bilden die Speerspitze der elitären Freistoßschützen im modernen Fußball. Lediglich Juninho setzt noch einen drauf, stiehlt diesen Ausnahmekönnern die Schau. Der ehemalige Mittelfeldspieler von Olympique Lyon gilt als der beste Freistoßspezialist der Welt und hält mit 77 direkt verwandelten ruhenden Bällen den Rekord. Besonders seine Schusstechnik, bei welcher der Ball plötzlich wie ein Stein vom Himmel fällt, inspiriert noch heute Fußballer aller Spielklassen – Ronaldo hob diese Technik später nochmals auf ein neues Niveau.

Doch auch die Wittgensteiner Teams haben einige dieser Zauberfüße in ihren Reihen – Spieler, die sich seit Jahren in die Torjägerlisten durch ihre Freistoßkünste eintragen. Dabei ist die Herangehensweise der Schützen oft unterschiedlich.

Der Oberliga-Ronaldo

Drei große Schritte, zwei kleine und danach der breitbeinige Stand: Die Freistoßtechnik von Ahmad Ibrahim, Stürmer des TuS Erndtebrück, ist ohne Zweifel an die von Cristiano Ronaldo angelehnt. Wie Geschosse schnellen die Versuche des 25-Jährigen auf den gegnerischen Torhüter zu, ändern kurz vor dem Ziel sogar meist nochmal die Richtung oder senken sich tückisch.

Wie kaum ein Zweiter in Wittgenstein schafft es der Syrer, den Ball so hart und so unberechenbar auf das gegnerische Gehäuse zu feuern. Da der Ball durch die Schusshaltung von Ibrahim keine Rotation in der Luft hat, wirken „instationäre Kräfte“ auf das Spielgerät – sprich: Der Ball schiebt die Luft vor sich her, drückt auf den Ball und sorgt an deren Seiten für Verwirbelungen, die den Ball urplötzlich die Richtung ändern lassen – kurz: er flattert. So mancher Torhüter kann bei Ibrahim davon ein Lied singen.

Der Herr der ruhenden Bälle

In der Saison 2005/2006 ist Björn Kleinwächter etwas Einmaliges gelungen: Der damalige Libero der Sportfreunde Birkelbach wurde mit knapp 30 Treffern nicht nur Zweiter in der Torjägerliste der Bezirksliga 5, sondern besorgte weit über die Hälfte seiner Treffer vom Punkt oder per Freistoß – eine einmalige Quote, die so manchen Profi neidisch machen würde. Nicht ohne Grund gilt der heutige Trainer des TuS Diedenshausen als einer, wenn nicht sogar als der beste Freistoßschütze Wittgensteins.

„Als erstes war es mir immer wichtig, dass das Ventil des Balles schräg vorne lag. Das war ein bisschen Aberglaube“, schmunzelt der 38-Jährige. Was danach folgte, war jedoch pure Klasse. Mal mit Kraft in die Torwartecke, mal mit Finesse über die Mauer – Kleinwächter hatte auf der Asche in Birkelbach alles im Repertoire. „Alles zwischen 20 und 25 Metern war ideal für mich. Ich habe meistens auf den Torhüter geschaut, um mir die Ecke auszusuchen. Wenn ich Frust hatte, wurde mit Vollspann geschossen. Ansonsten habe ich die Innenseite bemüht, so fiel der Ball nach der Mauer schön“, erklärt er. Abgeschaut hat er sich das übrigens bei seinem großen Gladbacher Idol: Günther Netzer. Doch woher kam dieses einmalige Talent für den ruhenden Ball? Die Lösung ist laut Kleinwächter ganz einfach: „Ich habe nach dem Training fleißig geübt.“

Die Ballstreichler

16 bis 22 Meter ist die ideale Entfernung für die Ballstreichler unter den Freistoßschützen. Mühelos heben sie das Spielgerät aus kurzer Distanz über die gestellte Mauer.

Alexander Krowarz vom SV Feudingen und Marcel Bicher von den Sportfreunden Edertal sind für eben diese Distanz prädestinierte Kunstschützen. Ohne viel Dampf, dafür aber mit Eleganz wird das Spielgerät über die Mauer geschaufelt. „Ab der Sechzehnerkante reicht oftmals ein Chip über die Mauer. Auf diese kurze Distanz ist der Torhüter machtlos“, versichert Krowarz, der zuletzt im Derby gegen die SG Laasphe/Niederlaasphe per Freistoß traf. „Wichtig ist, dass man diese Schusstechnik übt und dem Ball viel Effet gibt“, so der 28-Jährige.

Mit Volldampf ins Glück

Ein Schuss wie Donnerhall: Carsten Afflerbach (links) ist für seine Distanzfreistöße über Wittgensteins Landesgrenzen bekannt Foto: Peter Kehrle

Wenn der Ball für die meisten Kicker eigentlich zu weit weg vom gegnerischen Tor liegt, schlägt die Stunde der Freistoß-Kanoniere. Mit roher Gewalt, gepaart mit einer gehörigen Portion Präzision treiben unter anderem Carsten Afflerbach (Spfr. Birkelbach) und Patrick Lenz (VfB Banfe) nicht nur dem Torhüter, sondern auch der gegnerischen Mauer Schweißperlen auf die Stirn. Mit einem besonders harten Schuss gesegnet, werden diese Fußballer eben auch dann gefährlich, wenn meistens keine direkte Chance auf einen Treffer in der Luft liegt. Dabei gilt die Devise: Tornetz oder Tribüne – volles Risiko mit dem Vollspann. Schlägt der Ball in den Maschen ein, steht der Schuss häufig unter „Tor-des-Monats-Verdacht“.

Der Freistoß-Hattrick

Ein Dreierpack im Fußball ist schon selten genug – dieses Kunststück durch drei Freistöße zu schaffen, ist hingegen nahezu unmöglich. Steven Lichy vom VfL Bad Berleburg gelang dieser besondere Hattrick 2016 trotzdem. Noch im Trikot des SV Schameder drosch der Linksfuß drei Freistöße gegen die Drittvertretung des TuS Erndtebrück in die Maschen – historisch.

„Ich schaue immer, wo sich der Torhüter positioniert und suche mir dann die Ecke aus. Für das Torwart­eck wähle ich natürlich mehr Kraft“, so der 28-Jährige, der für den VfL bereits drei Tore per ruhendem Ball vorbereitet hat.