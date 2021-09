Bitterer Abend für Marcel Becker bei Sportfreunde-Sieg

Bitterer Moment am Pokalabend: Am Boden liegt Marcel Becker, der später mit Verdacht auf Kreuzbandriss ins Krankenhaus gefahren werden muss . Die Sportfreunde Siegen schlagen Türk Geisweid 11:0.

Siegerland. In der zweiten Kreispokalrunde der Fußballer blieben Überraschungen aus. Klare Siege der Oberligisten, knapp wurde es für Landesligist Weißtal.

Zweistellig machten es die beiden Siegener Oberligisten in ihren Zweitrundenspielen des Fußball-Kreispokals. Die Sportfreunde im Leimbachstadion gegen den Bezirksligisten 1. FC Türk Geisweid und der 1. FC Kaan-Marienborn auf dem Kalmberg beim B-Liga-Vertreter TuS Eisern gewannen - im Gleichschritt - mit 11:0. Ebenfalls deutlich - aber „nur“ mit 6:2 setzte sich der Bezirksliga-Zweite VfL Klafeld-Geisweid beim A-Ligisten Siegener SC im Charlottental durch. Hier ein Überblick.

Sportfreunde Siegen - 1. FC Türk Geisweid 11:0 (4:0). Getrübt wurde der klare Siegener Sieg durch die schwere Verletzung ihres Mittelfeldspielers Marcel Becker, der nach einem Zweikampf mit starken Schmerzen liegen blieb und später mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren wurde. Man befürchtet einen Kreuzbandriss. Das Spiel auf dem Rasengeläuf eine einseitige Angelegenheit mit einigen Glanzparaden des Türk-Torhüters Imad Ombor, der eine noch höhere Niederlage der Geisweider verhinderte. Georfios Mavroudis (13., 34., 74.), Michel Harrer (1., Foulelfmeter, 16.), Jannik Selter (52.), Joshua Walter (58.), Tobias Filipzik (77.), Berkan Koc (85.) sowie zwei Eigentore durch Sinan Kesen und Slim Absi sorgten für den Treffersegen.

TuS Eisern - 1. FC Kaan-Marienborn 0:11 (0:7). Ebenfalls keine Blöße gaben sich die Käner, die schon vor der Pause sieben Tore erzielten. Mats Scheld (14., 38.), Philipp Böhmer (15., 27.), Jannes Hoffmann (30.), Felix Neuhäuser ( 39.) und Armin Pjetrovic (42.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Im zweiten Durchgang machten erneut Böhmer (49.), noch einmal Hoffmann (63.), sowie Pjetrovic und Neuhäuser ebenfalls mit ihren zweiten Treffern (62., 85.) die Sache rund auf dem Kalmberg.

Fortuna Freudenberg – TSV Weißtal 0:1 (0:0). Die Wiederauflage des einstigen Pokalfinales von 2018 endete mit einer Revanche der Weißtaler, die damals noch unter Alfonso Rubio Doblas den Freudenbergern unterlagen. „Es war ein glücklicher Sieg mit einem glücklichen Tor“, fasste Fortunas Sportlicher Leiter Mieke Rosenthal zusammen. Den im Urlaub weilenden Trainer Dominic Solms vertrat Freudenbergs Co-Trainer Rüdiger Groos an der Seitenlinie. Sein „Chef“ verpasste eine gute Vorstellung seiner Bezirksliga-Mannschaft gegen den klassenhöheren Kontrahenten aus Rudersdorf und Gernsdorf. Bereits nach 120 Sekunden traf Eike Moll den Pfosten. Im Eins-gegen-Eins fand dann Roman Jende in TSV-Keeper Yassin El Kabouchi seinen Meister (31.). „Freudenberg war in der ersten Halbzeit schon spielbestimmend und hatte in der Summe die klaren Chancen“, befand Rosenthal. Die zweite Hälfte sollte ausgeglichener werden. Dabei verbuchten die Hausherren auch diesmal die größte Möglichkeit, als Finn Jonas Pfeiffer den Querbalken traf (59.). Kurz darauf erzielte Jan-Michael Moses das Tor des Abends in der Wending. Es war die Entscheidung. Denn auch kurz vor dem Ende brachte die Fortuna den Ball nicht im Weißtaler Gehäuse unter. Sebastian Bleys Versuch nach einem langen Ball lenkte der Weißtaler Schlussmann um den Pfosten. „Zweimal hätte es auch Elfmeter für uns geben können“, kommentierte Rosenthal, der im Spielverlauf ein Handspiel und ein strafbares Foul wahrgenommen hatte.

Siegener SC - VfL Klafeld-Geisweid 2:6 (1:4). Klar und deutlich setzte sich der Bezirksligist im Siegener Charlottental durch. Schon nach einer halben Stunde stand es nach Treffern von Mohammed-Ali Mackfaye (17.), Yassin Zakkour (28.) und Spielertrainer Steffen Öhm (30.) 3:0 für den VfL. Zwar schaffte Anas Loubdi für den SSC drei Minuten später die Ergebnis-Korrektur, doch den Spielverlauff beeinflusste er damit nicht. Denn Sekunden vor dem Pausenpfiff stellte Justin Groos den alten Abstand wieder her. Und als direkt nach Anpfiff der zweiten Hälfte der zweite Zakkour-Treffer gar das zwischenzeitliche 5:1 markierte, war jedem klar, dass die Partie entschieden war..Hussein Jaber gelang zwar in der 84. Minute der zweite Treffer für die Gastgeber, doch ließ sich Nico Dreisbach nicht lange lumpen, der zwei Minuten vor Schluss den Vier-Tore-Vorsprung der „Fürsten“ sicher stellte.

1. FC Dautenbach – SuS Niederschelden 1:3 (0:3). Der Favorit hat die Hürde in Dautenbach souverän genommen. Die erste Halbzeit war dabei eine klare Angelegenheit für den Bezirksligisten. „Wir hatten alles im Griff und hätten auch noch ein, zwei Tore mehr machen können“, sagte SuS-Trainer Andreas Wieczorek zum Verlauf des ersten Durchgangs. Nach 13 Minuten war Jan Lukas Kill nach einer Ecke per Kopfball erstmals erfolgreich. Wenige Augenblicke später ließ er seinen zweiten Treffer folgen, indem er den Ball nach einem Steilpass ins lange Eck schlenzte (21.). Erneut führte dann eine Standardsituation zu einem Niederschelder Tor. Marvin Theis netzte nach einem Freistoß per Kopf ein (25.). Das war schon der Knockout für die Gastgeber. Niederschelden ließ aber in der zweiten Halbzeit die Zügel lockerer. Hakeem-Hassan Ayadi (57.) verkürzte den Abstand. „Wir sind da das Spiel nicht mehr so angegangen, wie wir es hätten sollen und haben uns selbst in Bredouille gebracht“, sagte Wieczorek zu den zweiten 45 Minuten.

SpVg Bürbach - SV Gosenbach 5:0 (2:0). Im Duell der beiden B-Ligisten dominierte der Gastgeber auf dem Galgenberg und auch in dieser Höhe verdient. Pablo Geronimo Ruhr (22.) und Anil Berber (30.) sorgten mit ihren Treffern für den Halbzeitstand. Nach dem Wechsel unterlief Gosenbachs Rajan Stein ein Selbsttor (57.), ehe Jan Langenbach mit seinem Doppelpack in der 64. und 75. Minute für klare Verhältnisse sorgte.

Sportfreunde Obersdorf/Rödgen - FC Wahlbach 1:3 (1:2). Auch auf dem Rödgen trafen sie zwei Liga-Rivalen - aus der Kreisliga A nämlich. Doch hier triumphierte am Ende der Gast. Nachdem Lucas Weller schon nach zehn Minuten für das 1:0 der Platzherren gesorgt hatte, drehten Ceyhun Cantürk (18.) und Carsten Ginsberg (33.) noch vor der Pause die Partie zu Gunsten der Wahlbacher. Mit dem 3:1 durch Emre Gökcek (57.) war der Zweit-ToreVorsprung der Süd-Siegerländer hergestellt, der auch am Ende noch Bestand hatte.

Die Ergebnisse im Überblick

VfB Banfe - SV Oberes Banfetal 3:0

SF Edertal - TuS Erndtebrück1:6

SV Schameder - VfL Bad Berleburg1:3

VfL Girkhausen - FC Benfe1:5

Fortuna Freudenberg - TSV Weißtal0:1

1. FC Dautenbach - SuS Niederschelden1:3

TuS Johannland - SV Eckmannshausen1:2

Siegener SC - VfL Klafeld-Geisweid2:6

Hilchenbach - Mudersb./Br. 5:2

Sportfreunde Siegen - 1. FC Türk Geisweid11:0

SpVg Bürbach - SV Gosenbach5:0

Sportfreunde Obersdorf/Rödgen - FC Wahlbach1:3

TuS Eisern - 1. FC Kaan-Marienborn0:11

