Birkelbachs Moral bringt nichts ein, TSV holt ein Punkt

Wittgenstein. Drei Gegentore binnen 5 Minuten brachten die Afflerbach-Elf um Punkte. Aue-Wingeshausen fühlte sich beim 2:2 gegen Hickengrund wie ein Verlierer.

Spannend bis in die letzte Minute waren die Partien der Sportfreunde Birkelbach und des TSV Aue-Wingeshausen am gestrigen Sonntag. In der Kreisliga A musste sich der Aufsteiger trotz zweifacher Führung mit einem 2:2 gegen Bezirksliga-Absteiger SG Hickengrund zufrieden geben. Die Birkelbacher verloren, obwohl sie eine enorme Moral bewiesen, unglücklich gegen Salchendorf II.

Am kommenden Sonntag ist Aue der Schauplatz des nächsten Wittgensteiner Derby, wenn die SF Edertal beim TSV zu Gast sind.

Sportfreunde Birkelbach – SV Germania Salchendorf II 2:3 (0:0). Birkelbach dominierte die erste Hälfte durch eine stabile Defensive. Die Mannschaft von Trainer Carsten Afflerbach ließ keinerlei Salchendorfer Chance zu, hatte selbst zwei Riesenmöglichkeiten. Zunächst lief Luca Grebe alleine aufs Tor zu, entschied sich jedoch für einen Querpass statt Torabschluss, der beim Gegner landete (14.). Nur drei Minuten später kam Nico Müller im Rückraum frei zum Abschluss und scheiterte am Keeper, dementsprechend ging es torlos in die Pause.

Afflerbach: „Bei Salchendorf wurde es ganz schön laut. Wir haben hingegen gesagt, dass wir so weitermachen wollen und lediglich unsere Angriffe besser ausspielen wollen.“ Was aber nach Wiederanpfiff folgte, waren zehn Minuten, die Birkelbach vollkommen verpennte. Das nutzte die Germania aus, die Tore fielen nach dem selben Schema – einem Steilpass folgte eine flache Hereingabe und der Angreifer schob ein. In diesem Fall erzielten die Treffer Gerrit Birth (51.), Paul Merbold (53) und Marcel Rigau Bandenas (56.).

Birkelbach kam durch zwei von Nico Müller verwandelte Foulelfmeter (60., 89.) noch auf 2:3 ran, vergab dann aber kurz vor Schluss die Großchance auf den hochverdienten Ausgleich. Ali Asans Seitfallzieher wurde auf der Linie geklärt. Afflerbach resümierte: „Das war ein Schritt in die richtige Richtung, aber ein Spiel geht 90 Minuten und wenn du dann zehn Minuten pennst, nutzt das ein guter Gegner aus.“

TSV Aue-Wingeshausen – SG Hickengrund 2:2 (1:1). „Trotz einer schlechten Halbzeit, fühlt sich der Punkt wie eine Niederlage an“, fasste TSV-Coach Martin Uvira das Unentschieden zusammen. Maximilian Schreiber brachte sein Team dabei zunächst nach einer Hereingabe von Marc Koch in Führung (5.), bevor Hickengrund kurz vor der Pause durch Florian Freund ausglich (45.).

Zur Halbzeit wechselte der Trainer drei Mal und seine Mannschaft dominierte. Folgerichtig traf Kilian Seidel zur erneuten Führung (51.), danach verpasste der TSV einige Chancen, um den Sack zuzumachen. Nach einem Freistoß aus 40 Metern traf erneut Freund aus dem Fünf-Meter-Raum mit Hickengrunds einziger Torchance in Hälfte zwei zum 2:2 Ausgleich (75.)

