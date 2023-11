Wittgenstein Machbare und wichtige Heimaufgabe stehen für die vier Wittgensteiner A-Kreisligisten am letzten November-Spieltag an.

Zwischen Nachlegen und besser machen bewegt sich die Zielvorgabe der vier Wittgensteiner Fußballteams vor dem drittletzten Spieltag des Jahres in der A-Liga, in der am Dienstag der SV Setzen sein Nachholspiel in Hickengrund mit 3:2 gewann. Die Sportfreunde Edertal stehen vor einem richtungsweisenden Spiel. Und für die ürigen Teams, die ebenfalls Heimrecht haben, ist die Lage ähnlich wichtig: Birkelbach kann seine Serie vorerst vergolden und Erndtebrück II will nachlegen. Bei Auge-Wingeshausen riecht es nach Dreier – der TSV spielt ja zu Hause.

Das Topspiel steigt an diesem Sonntag zwischen Spitzenreiter Setzen und der SpVg Niederndorf, die auf Rang sechs zurückgefallen ist.

Spfr. Birkelbach – VfL Klafeld-Geisweid (14.30 Uhr). Die Sportfreunde schwimmen auf einer ungeahnten Erfolgswelle. Überraschungssiege über Niederndorf und Setzen haben die akuten Abstiegssorgen vorerst verdrängt, doch es gibt keinen Grund, um nachzulassen: Mit Klafeld-Geisweid gastiert ein direkter Konkurrent um den Klassenkampf an der Mehrzweckhalle. „Ein dritter Sieg würde einen großen Schritt in die richtige Richtung bedeuten“, weiß auch Interimscoach Jonah Stremmel, der aber auch vor dem Gegner warnt: „Wir spielen gegen einen ehemaligen Bezirksligisten mit viel individueller Klasse.“

Auf die Frage, was das neu installierte Trainerduo in Birkelbach geändert habe, zuckt Stremmel indes mit den Schultern. „Nicht sehr viel. Die Mannschaft hat sich selbst gepushed.“ Diesen „Push“ brauche es am Sonntag nun erneut.

Spfr. Edertal – SG Oberschelden (14.30 Uhr). „Ärgerlich“ ist das Wort, was Andreas Schneider, Trainer der Sportfreunde Edertal, in den Mund nimmt, um die schmerzhafte 0:1-Niederlage gegen Abstiegskandidat VfB Burbach vor einer Woche zu beschreiben. Besonders im letzten Spieldrittel hätte sich seine Mannschaft schwergetan. „Die Zielstrebigkeit hat gefehlt, doch für Sonntag erwarte ich ein gänzlich anderes Spiel“, meint der SFE-Chef und legt den Fokus voll auf die SG Oberschelden, die in Raumland gastiert.

Ein Spiel, dass Auswirkungen auf die Zukunft haben kann. Denn Edertal liegt derzeit vier Punkte hinter dem zweiten Aufstiegsplatz, eine Niederlage gegen die Siegerländer (29 Punkte), würde bedeuten, dass man den direkten Kontakt nach oben verlieren würde. „Wir wollen zuhause ungeschlagen bleiben“, so die Kampfansage von Schneider.

TuS Erndtebrück II – TuS Deuz (14.30 Uhr). „Endlich“ möchte man sich am Pulverwald zurufen. Endlich hat der die TuS-Reserve ihre ersten Punkte eingefahren. Mit 2:1 besiegte man vor Wochenfrist die Fortuna aus Freudenberg II. An der prekären Tabellensituation – der TuS ist nach wie vor Letzter – hat dies wenig geändert, doch war der Erfolg sicherlich ein Sieg der Moral und ein wenig die Belohnung für die vielen schweren Stunden in dieser Saison. Jetzt ist man am Pulverwald auf den Geschmack gekommen und will gegen den meist auch nich glänzenden TuS Deuz nachlegen.

TSV Aue-Wingeshausen – SV Fortuna Freudenberg II (Anstoß 15 Uhr). Zuhause top, auswärts Flop. Diese einfache Rechnung könnte Martin Uvira, Trainer des TSV Aue-Wingeshausen, in dieser Saison aufmachen. „In der Wester“ holte sein team vier von fünf Saisonsiegen. Gut also, dass der TSV am Sonntag zum Gastspiel lädt – Freudenberg II gibt sich die Ehre. Der Abstiegskandidat sollte unbedingt geschlagen werden, um weiter Abstand zur „Gefahrenzone“ aufzubauen. Dieser beträgt derzeit fünf Punkte – doch Birkelbach, Deuz und Hickengrund sind auf dem Vormarsch. (yl)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein