Bezirksliga: TSV Weißtal mit „halbem Dutzend“ an die Spitze

Siegerland. Die Krise beim SuS Niederschelden spitzt sich zu, beim FC Freier Grund sieht es nicht viel besser aus.

Erneuter Führungswechsel an der Tabellenspitze der Bezirksliga 5: Der TSV Weißtal fertigte im Siegerland-Derby Aufsteiger FC Hilchenbach ab und jubelte wenig später auch über den Altenhofer Patzer gegen LWL. Auf Platz vier hat sich die SG Mudersbach/Brachbach vorgeschoben. Durfte sich Fortuna Freudenberg bei Dustin Holzhauer bedanken, so bleiben der FC Freier Grund und der SuS Niederschelden nach derben Heimpleiten die Siegerländer Sorgenkinder. Beide festigten ihre Position auf einem Abstiegsplatz.

TSV Weißtal - FC Hilchenbach 6:1 (4:1). Aus einer geschlossen auftretenden Weißtaler Mannschaft ragte der dreifache Torschütze Noel Ben Arfaoui heraus. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, Hilchenbach bis auf eine kurze Phase kontrolliert. Es war eine unserer besten Saisonleistungen“, lobte TSV-Trainer Seyhan Adigüzel. Ihrer Favoritenstellung wurden die Gastgeber bereits nach acht Minuten gerecht, als Leon Palaj nach eigenem Ballgewinn aus 16 Metern zum 1:0 traf. Louis Zmitko verwandelte in der 17. Minute einen an ihn verursachten Elfmeter zum 2:0 für drückend überlegene Weißtaler, die durch das zweite Tor von Leon Palaj nach 20 Minuten zum 3:0 nachlegten. Im Angesicht dieses klaren Vorsprungs lehnten sich die TSVer kurz zurück und wurden dafür prompt mit dem Hilchenbacher 1:3 bestraft, für das Tarek Benyagoub verantwortlich zeichnete (33.). Die Weißtaler Reaktion folgte auf dem Fuß: Beim Konter konnte Torben Juksaar dem schnellen Arfaoui nicht folgen - 4:1.

Die zweite Halbzeit war nur noch Formsache, sie stand aber im Zeichen Arfaouis, der beim 5:1 einen Zmitko-Freistoß auf direktem Weg verwertete (57.) und das halbe Dutzend mit einer schönen Einzelleistung vollendete (69.). „Für den Jungen hat es mich besonders gefreut“, sagte Adigüzel.

SV Fortuna Freudenberg - VSV Wenden 2:2 (1:0). Ein Schuss aus der Drehung von Dustin Holzhauer in der zweiten Minute der Nachspielzeit sicherte Freudenberg im Derby einen Punkt. „Der ging unterm Strich in Ordnung“, sagte Trainer Dominic Solms, der eine gute erste Halbzeit seiner Mannschaft sah, in der der wegen seiner Sperre fehlende Steffen Freitag gut vertreten wurde.

Holzhauer hatte die Gastgeber nach Moll-Flanke per Kopf auch in Führung gebracht (20.), doch ein umstrittener Foulelfmeter, den David Jäger verwandelte (67.) und ein Kontertor von Luis Stracke (81.), als die Fortuna bei eigenem Eckball eigentlich im Vorteil war, bedeuteten den Rückstand. Dann kam erneut Holzhauer.

Kiersper SC - SG Mudersbach/Brachbach 0:5 (0:2). SG-Trainer André Stoffel war mächtig stolz auf seine Mannschaft: „Der Sieg ist ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen, aber wir haben immer super dagegengehalten. Das war Männerfußball, wie ich von uns sehen wollte.“ Die Partie hätte wohl einen anderen Verlauf genommen, wenn der Kiersper Tayfun Ermis nach 24 Minuten mit seinem Elfmeter nicht an SG-Torhüter Phil Krevet gescheitert wäre. Danach kamen die Gäste nämlich besser ins Spiel und gingen durch Marcel Farnschläder nach Vorlage von Kai Pfeifer auch in Führung (35.). Wichtig auch das 2:0 durch Jan Pfeifer kurz vor der Pause, erneut hatte Farnschläder vorgelegt (42.).

Mit Wiederbeginn drängten die Kiersper, bei denen Trainer Niko Douros bis 2026 verlängert hat, auf den Anschlusstreffer. „Wir haben körperlich aber sehr gut dagegengehalten und die ‘Null’ gehalten“, freute sich Stoffel. Mit dem 3:0 durch Jan Pfeifer (67.) entschied die SG die Partie für sich, legten Kai Pfeifer (76.) und Elvir Djencic, der einen an Mattis Füllengraben verwirkten Elfmeter verwandelte (83.) in der Endphase gegen resignierende Kiersper noch zum 5:0 nach.

SuS Niederschelden - Rot-Weiß Hünsborn 1:4 (1:2). Mehmedilja Covic bemängelte im Spiel der Rosengarten-Elf die Häufung der Fehler, die es auch den Hünsbornern ermöglichtem, mit deutlichem Resultat die Punkte zu holen. „Jeder Fehler wird bestraft“, so der Coach, der nach dem frühen Rückstand aus der 2. Minute durch Tom Niklas Patt vom Elfmeter-Punkt für den Ausgleich gesorgt hatte (15.). Doch auch dem erneuten Hünsborner Führungstreffer durch Bastian Schildt (24.) ging wieder - wie auch in den Vorwochen - ein individueller Fehler voraus. Aus spielerischer Sicht mochte der Trainer seinem Team keinen Vorwurf machen, „da waren wir durchaus gleichwertig“.

Doch am klaren Ausgang änderte das nichts, denn die Gäste vom Löffelberg nutzten ihre Chancen auch im zweiten Durchgang. Der Ex-Erndtebrücker Abbas Attia (62.) und der frühere Weißtaler Emre Ucak (67.) machten den Sack zu. Dem SuS bleibt die Hoffnung, in den Wochen vor der Winterpause noch Punkte zu holen, um dann womöglich Verstärkungen für den Angriff zu bekommen.

FC Freier Grund - VfR Rüblinghausen 0:3 (0:2). Der FC wartet seit mehr als 300 Minuten auf ein Tor, musste auch gegen die Olper eine klare Niederlage einstecken.

Am Salchendorfer Ludwigseck reichten den Gästen drei Torschüsse für ihre Treffer. Die beiden ersten am Ende der ersten Hälfte zogen den Freiengrundern den Zahn. Torhüter und Co-Trainer Jannik von der Heiden war hier gegen Jonas Kalisch (42.) und Frederik Döppeler (45.+1) ebenso machtlos wie beim 0:3 durch Luca Theile in der 64. Minute. Er führte das Verletzungspech der vergangenen Wochen an - auch Spielertrainer Florian Schwarz musste nach überstandener Infektion noch passen -, spürt aber, dass der Wille im Team ungebrochen ist. Pech kam beim Pfostentreffer von Moritz Scholl hinzu, auch der noch corona-geschwächte Patrick Diehl scheiterte knapp mit einem Kopfball. „Wir kommen da wieder raus“, meinte der Keeper mit Blick auf die inzwischen bedrohliche Lage im Tabellenkeller.

