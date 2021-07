Der TuS Erndtebrück II und die Sportfreunde Birkelbach treffen am 31. Oktober und am 1. Mai aufeinander. Unser Foto zeigt eine Szene des Kreispokal-Finals im Jahr 2015 mit Erndtebrücks Jan-Patrick Kadiata (links) und Birkelbachs Torwart Janek Müller – damals spielten die Sportfreunde gegen die Erndtebrücker „Erste“.

Fußball-Bezirksliga Bezirksliga-Spielplan: Wittgenstein-Derby steigt am Feiertag

Sauerland/Wittgenstein. Der Spielplan der Fußball-Bezirksliga 4 ist da! Die Sportfreunde Birkelbach starten mit einem Heimspiel, der TuS Erndtebrück II beginnt auswärts.

Für die Fußball-Bezirksliga 4 ist am Dienstag der Spielplan veröffentlicht worden. Die Sportfreunde Birkelbach starten mit einem Heimspiel gegen den SV Schmallenberg/Fredeburg, der TuS Erndtebrück II legt in Serkenrode los.

Das Derby der beiden Wittgensteiner Vereine findet am 31. Oktober in Birkelbach statt, das Rückspiel am Pulverwald ist für den 1. Mai terminiert.



1. Spieltag (29. August)

SF Birkelbach - Schmallenberg/Fr.

Serkenrode/Fr. - Erndtebrück II

Oberschledorn/Gr. - TuS Allagen

Bödefeld/H./R. - TuS Oeventrop

Langscheid/E. - Winterberg/Z.

TuS Vosswinkel - TuS Sundern

Assinghausen/W./W. - Freienohl

TuS Rumbeck - BC Eslohe





2. Spieltag (5. September)

Erndtebrück II - Oberschledorn/Gr.

TuS Allagen - SF Birkelbach

Schmallenberg/Fr. - TuS Rumbeck

BC Eslohe - Assinghausen/W./W.

TuRa Freienohl - TuS Vosswinkel

TuS Sundern - Langscheid/E.

Winterberg/Z. - Bödefeld/H./R.

TuS Oeventrop - Serkenrode/Fr.





3. Spieltag (12. September)

Oberschledorn/Gr. - Birkelbach

TuS Erndtebrück II - Oeventrop

