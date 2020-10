Bezirksliga: Drei Siegerland-Derbies stehen an

Gleich drei Siegerländer Duelle stehen am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga auf dem Programm. Freier Grund und Freudenberg begegnen sich auf Augenhöhe. Türk Geisweid reist nach dem Trainerrauswurf nach Eiserfeld und im Topspiel stehen sich Salchendorf und Niederschelden gegenüber.

Freier Grund – Freudenberg

Punktgleich stehen beide Mannschaften im Mittelfeld der Tabelle. „Von der Konstellation her ist es so, dass beide Teams versuchen sich unten fernzuhalten“, klärt Freier Grunds Trainer Isni Balijaj die Vorzeichen ab. Er erwartet einen „harten Kampf“ auf dem Sportplatz in Neunkirchen. Da sich die beiden Kontrahenten stets um spielerische Elemente mit dem Zug zum gegnerischen Tor bemühen, könnte dies zu einer interessanten Partie werden. „Ich erwarte eigentlich einen offenen Schlagabtausch, da beide Mannschaften versuchen werden, nach vorne Akzente zu setzen“, beschreibt Balijaj. „Mauern und auf Torchancen hoffen, ist sicherlich der falsche Weg. Wir müssen punkten und deshalb wollen wir das Spiel an uns reißen“, erläutert der Übungsleiter.

Ähnlich dürfte die Strategie der Freudenberger sein, die für eine offensivere Spielweise bekannt sind und sich nicht nur auf das Verteidigen beschränken. Das Lazarett des FC Feier Grund hat sich indes etwas gelichtet. Unter anderem trainierte Alex Glustschenko wieder mit. Wichtige Säulen der Mannschaft wie Verteidiger Radion Rettinger, Stürmer Patrick Diehl oder Enrico Balijaj fehlen aber weiterhin.

Salchendorf – Niederschelden

Der Salchendorfer Moritz Klaas (hier im Spiel gegen den SV Rothemühle) trifft am morgigen Sonntag mit seiner Mannschaft auf den SuS Niederschelden. Foto: Lutz Großmann

Eine beeindruckende Serie von sechs Siegen in Folge hat Germania Salchendorf vorzuweisen und grüßt damit zu Recht von der Tabellenspitze. Die bis zum letzten Spieltag ungeschlagenen Niederschelder hat es nun ebenfalls erwischt. „Das war klar, dass es irgendwann passiert. Aber wir sind absolut im Soll“, sagt SuS-Trainer Andreas Wieczorek über die erste Saisonniederlage, die man intern analysiert und inzwischen abgehakt hat. „Wenn man sieht, dass wir letzte Saison zu diesem Zeitpunkt nur die Hälfte der Punkte auf dem Konto hatten, ist eine Entwicklung erkennbar“, meint der Ex-Profi.

Mut macht ihm zudem die Tatsache, dass seine Mannschaft in der jüngsten Vergangenheit sich am Salchendorfer „Wüstefeld“ stets teuer verkauft hat. Zwei der letzten drei Auswärtsspiele bei der Germania konnte der SuS gewinnen. „Es ist eines der Topspiele am Wochenende. Die Jungs sind diszipliniert bei der Sache. Daher habe ich ein gutes Gefühl“, so Wieczorek. „Wir wollen versuchen, wieder etwas mitzunehmen.“ Fakt ist jedoch auch, dass die Salchendorfer momentan einen guten Lauf haben und eine große Herausforderung darstellen. „Das ist eine in allen Teilen ausgeglichene Mannschaft mit Qualität. Da müssen wir von Beginn an hellwach sein“ so Wieczorek.

FC Eiserfeld – Türk Geisweid

Bei Türk Geisweid hat es einen Trainerwechsel gegeben. Der bisherige Co-Trainer Sandor Karolyi übernimmt interimsweise das Amt von José Fernandez, den der Verein nach der 1:2-Niederlage gegen Salchendorf entlassen hat. „Mir geht es in erster Linie darum, die Mannschaft in dieser Situation zu beruhigen“, sagt der 39-Jährige, der selbst noch aktiv ist. „Es macht Spaß mit dem Team zu arbeiten. Alle sind diszipliniert bei der Sache“, fügt er an. Die Zielsetzung ist ein Platz im oberen Mittelfeld, momentan steht Türk Geisweid auf Platz neun. „Wir sind stark genug, um mindestens Fünfter zu werden“, erklärt sich Sandor Karolyi mit dem Kurs des Vereins einverstanden. In diesen Tabellenregionen sieht sich auch der FC Eiserfeld, der momentan etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. „Das waren immer enge Spiele in Eiserfeld“, weiß der neue Chef an der Geisweider Seitenlinie aus seinem reichen Erfahrungsschatz zu berichten. Karolyi genießt das Vertrauen des Vorstands und will den Weg mit einem neuen Coach, mit dessen Suche sich der Verein Zeit lassen möchte, weitergehen.

Plettenberg – Mudersbach/Br.

Ein Spiel ist abgesagt Auch an diesem Wochenende gibt es wieder eine Absagenflut. In der Bezirksliga trifft es die Begegnung zwischen Rot-Weiß Lennestadt/Grevenbrück und dem SV Rothemühle. Vergangene Saison hatt der SuS Niederschelden zweimal die Oberhand über die Germanen. Bei den 3:0- und 2:0-Erfolgen behielt man auch beide Male eine weiße Weste. Die Offensiv-Abteilung der Salchendorfer läuft aktuell auch Hochtouren. Ein abermaliges Halten der Null ist aus Niederschelder Sicht nicht unmöglich, dürfte aber nicht einfach werden.

Acht Punkte aus fünf Spielen, so lautet die Bilanz der Mudersbacher. Trainer Stefan Häßler zeigt sich damit zufrieden. „Aber jetzt wartet auf uns ein schwieriges Spiel, Plettenberg hat eine andere Qualität als noch im Vorjahr“, blickt er voraus. Ein Ausrufezeichen setzte der TuS vor zwei Wochen beim 3:2-Erfolg gegen den Kiersper SC. Eine solide defensive Ordnung ist für die Mudersbacher daher maßgebend. „Wir wollen wie in den letzten Spielen hinten gut stehen und immer wieder Nadelstiche setzen“, erläutert der SG-Linienchef. Doch im Angriff gab es zuletzt zwischen Aufwand und Ertrag deutliche Unterschiede. „Wir müssen unsere Torchancen besser nutzen und für mehr Gefahr sorgen“, sieht Häßler hier einen Punkt, den seine Mannschaft verbessern muss.

Klafeld-Geisweid – Neuenrade

Das Heimspiel gegen den TuS Neuenrade ist für die Klafelder ein Schlüsselspiel. Nachdem die letzten fünf Partien für den VfL sieglos endeten und die Elf von Spielertrainer Steffen Öhm in den letzten beiden Spielen jeweils fünf Gegentore kassierte, soll die Wende gegen den direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt erfolgen. „Wir brauchen nochmal ein Erfolgserlebnis“, sagt Steffen Öhm. Vor allem offensiv haperte es zuletzt, das merkt der Coach auch an: „Wir müssen uns mehr Chancen erspielen.“