Fußball-Kreisliga B Beleidigungen, Tritte, Flaschenwürfe: Spielabbruch in Benfe

Wittgenstein. Das Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga B endet torlos, doch das Gesprächsthema ist ein Skandal in Benfe. Die Wahrheitsfindung wird schwierig.

Das braucht niemand: Mehr als über das Spitzenspiel in der Wester wurde am Abend nach dem 7. Spieltag der Fußball-Kreisliga B über einen Spielabbruch in Benfe diskutiert. Beide Parteien beschuldigen sich gegenseitig.

TSV Aue-Wingeshausen - TSV Weißtal II 0:0. Hohes Tempo, diszipliniertes Verteidigen, Spannung bis zum Ende. Das Spitzenspiel der als Titelanwärter gehandelten Mannschaften hielt viele Versprechungen, es fehlten aber die Tore. Beide Mannschaften spielten zwar durchaus auf Sieg, gingen dabei aber wenig Risiken ein.

Die Luft hielten die rund 150 Zuschauer in der Wester bei der letzten Aktion des Spiels an. TSV-Spielertrainer André Seither schlug eine Flanke vors Tor, wo Max Schwunk nur noch den leeren Kasten hätte treffen müssen – der Ball ging aber vorbei. Eine ähnlich klare Chance hatte der TSV kurz vor Ende der ersten Halbzeit, als Kilian Seidel nach einer mustergültigen Hereingabe von Maximilian Schreiber verfehlte. Aue-Wingeshausen dominierte die erste halbe Stunde, danach verbuchte Weißtal II Vorteile für sich. Beide Trainer konnten mit dem Remis gut leben.

SV Oberes Banfetal - FC Ebenau 0:1 (0:1). „Den Sieg haben wir uns erkämpft“, war Max Weber, Spielführer des FC Ebenau, glücklich über den wichtigen Erfolg am Halberg. Eine Freistoßhereingabe von Sven Grauel, die an Freund und Feind vorbei ins Eck segelte (6.), brachte Ebenau den Sieg. „Banfetal hatte viele Chancen, ich habe einmal auf der Linie geklärt und Christian Diestler mehrfach stark gehalten“, räumte Weber ein gewisses Spielglück ein. SVO-Trainer Marco Schiavone: „In der zweiten Halbzeit Spiel auf ein Tor. Wir haben so viele Hundertprozenter liegen gelassen, dass ich es nicht fassen kann. Wir waren einfach zu dumm.“

VfB Banfe - SV Schameder 2:1 (2:0). Zwei völlig verschiedene Halbzeiten sahen die Zuschauer auf der Banfer Höhe. „Unsere erste Halbzeit war eine Katastrophe, da konnten wir mit dem 0:2 noch froh sein“, sagte Schameders Trainer Kevin Knebel, der Gegentore durch Alexander Klaus nach einem durchgesteckten Ball von Marvin Vahland (37.) und von Tim Schmidt aus einem Gestocher (45.) sah.

Knebel: „Die zweite Halbzeit war total anders.“ Schameder dominierte und verkürzte durch Moritz Braun nach einer Ecke von Joey Dohle (79.), doch VfB-Keeper André Becker vereitelte drei weitere Großchancen.

Kurz vor Schluss sah Schameders Moritz Braun Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels. Vor der Partie gedachten die Mannschaften dem kürzlich verstorbenen VfB-Ehrenmitglied Paul Dörr.

FC Hilchenbach - TuS Diedenshausen 4:1 (3:0). „Auch der zweite Anzug sitzt, das ist super“, freute sich Hilchenbachs Trainer Sven Wojda über den Sieg auch ohne eine Reihe von Stammkräften. Diedenshausen kam in der Winterbach-Arena lange Zeit kaum zum durchatmen, gab erst nach einer Stunde den ersten Schuss ab. Da hatten Ole Schmitt (19., 32.), Tim Otto (36.) und Tom Setzer (52.) schon alles klar gemacht für Hilchenbach. Der TuS, für den Philipp Dienst traf (79.), hat vorerst den Anschluss ans Tabellenmittelfeld verloren.

FC Benfe - SV Dreis-Tiefenbach Abbruch. Die Partie in der Beierbach ist in der 87. Minute beim Stand vom 4:1 für Dreis-Tiefenbach von Schiedsrichter Matthias Reuter aus Hessen abgebrochen worden. Grund waren Ausschreitungen zwischen beiden Mannschaften, welche die Spruchkammer des Fußballkreises sicherlich eine Weile beschäftigen werden.

Die Wahrheitsfindung wird dabei keine leichte Aufgabe für das Sportgericht, denn schon im Gespräch mit unserer Zeitung gingen die Schilderungen der Vereine weit auseinander. „Es gab eine kleine Schlägerei“, berichtete Benfes Trainer Björn Küste, der ein ständiges Hochschaukeln von Beleidigungen als Grund dafür angab. „Wir wurden permanent beleidigt, ab der ersten Minute, immer wieder auch unter der Gürtellinie. So etwas habe ich nicht erlebt“, sagt der Erndtebrücker. „Dabei ging es um die Vergangenheit unseres Ortes“, sagt Küste, ohne weiter ins Detail zu gehen. Er erhebt weitere Vorwürfe gegen die Mannschaft aus dem Siegerland: Zwei von meinen Spielern wurde ins Gesicht getreten. Ich habe die Mannschaft deshalb kurz vor Schluss vom Feld genommen.“

Ganz anders schildert Dreis-Tiefenbachs Trainer Werner Zimmermann den Ablauf. „Es war hitzig, immer wieder riefen die Zuschauer Sachen rein. Da waren auch viele rassistische Sachen dabei, wie so oft, wenn man mit einer Mannschaft mit vielen Migranten dort zu Gast ist. Ein Zuschauer von Benfe ist aufs Feld gelaufen, hat einem unseren Spieler eine Flasche vor den Kopf geworfen und damit einen weiteren Spieler attackiert. Wo kommen wir da hin wenn jemand beim Rückstand einen Abbruch provoziert?“

Eine Wertung des Spiels zugunsten des SV Dreis-Tiefenbach ist sehr wahrscheinlich. Am späten Sonntagabend ist die Partie bereits mit einem 4:1 im offiziellen Portal der Fußballverbände, fussball.de, eingetragen worden.